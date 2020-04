Cure Against Closest Covid-19? Le marché parie sur le médicament Gilead Sciences

Bonne nouvelle sur le front de la recherche d’un médicament efficace dans le traitement des Covid-19. Hier, le groupe américain de biotechnologie Gilead Sciences publié un rapport d’un hôpital de Chicago que le remdesivir, un médicament antiviral produit par la société, pourrait être efficace dans le traitement des patients hospitalisés atteints de cas graves de Covid-19.

Dans le cadre d’un essai clinique, des “récupérations rapides des symptômes respiratoires et de la fièvre” ont été notées chez 125 coronavirus (dont 113 à un stade sévère) avec presque tous les patients sortis en moins d’une semaine “qui ont pris du remdesivir .

La réaction du marché a été positive. En fin de journée, les actions de la société ont augmenté de 10%. Alors que ce matin, l’actualité donne un coup de fouet aux futures sur Wall Street: le Dow mark + 3,66%, le S&P + 3,3%, le Nasdaq + 2,28%.

«La meilleure nouvelle est que la plupart de nos patients sont déjà sortis, ce qui est fantastique. Seuls deux patients sont décédés “, a-t-il déclaré Kathleen Mullane, spécialiste des maladies infectieuses de l’Université de Chicago, qui supervise les études de remdesivir pour l’hôpital.

La recherche sur le potentiel du remdesivir dans le traitement de Covid-19 a commencé pour la première fois en février, au plus fort de l’épidémie de virus en Chine. Si les données préliminaires doivent être approfondies, ces premiers résultats ont néanmoins été jugés très intéressants par la communauté scientifique et les investisseurs.

S’il est sûr et efficace, il pourrait devenir le premier traitement approuvé pour la maladie.

Si les résultats restants de l’étude étaient positifs, Gilead pourrait espérer une approbation historiquement rapide du remdesivir, d’abord aux États-Unis puis probablement aussi à l’étranger. La Food and Drug Administration a déjà annoncé qu’elle était prête à donner le feu vert au traitement Covid-19 réalisable en un temps record.