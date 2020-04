Custodian Anchorage soutiendra le XRP de Ripple

Anchorage, la société dépositaire de crypto-monnaie, ajoute la prise en charge du jeton XRP de Ripple, la troisième plus grande monnaie numérique en capitalisation boursière.

Ce dépositaire qui soutiendra le XRP de Ripple, a été soutenu par Visa et Anfreessen Horowitz. La société a déclaré qu’elle aiderait «Un écosystème d’institutions dotées de XRP» pour protéger et utiliser vos fonds avec votre service de garde en établissement.

Alliances d’ancrage

Au cours de la dernière année, le dépositaire Anchorage a rejoint deux alliances notables qui cherchent à refaire le système bancaire mondial. Il s’agit de la Facebook Libra Association et de la Zeal Prosperity Alliance.

Bien que ces alliances restent déjà associées à leurs propres pièces stables, Anchorage parie qu’il y a de la place pour d’autres solutions de paiement mondiales.

“Depuis son lancement, Anchorage s’est engagé à prendre en charge tous les actifs numériques qui répondent à nos normes de qualité et de sécurité, tels que le XRP”, a déclaré le cofondateur et président gardien Diogo Monica.

Il a également déclaré que «comme l’un des principaux cryptos pour les paiements et les envois de fonds mondiaux; Le XRP est attrayant pour de nombreux investisseurs institutionnels. “

Intégration de XRP

L’intégration d’Anchorage dans ce projet n’est pas quelque chose qui a beaucoup manqué à la communauté cryptographique. Ripple, la société derrière XRP, continue de s’associer avec les principales sociétés de paiement transfrontalières.

Dans cet esprit, la nouvelle que le dépositaire soutiendra XRP n’a pas été une grande surprise pour de nombreux experts.

C’est le cas d’Azimo aux Philippines, d’Intermex et de MoneyGram dans le couloir entre les États-Unis et le Mexique. Dans ce dernier, selon le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, 54 millions de dollars en XRP ont été expédiés entre les États-Unis et le Mexique au cours de la première semaine de février.

Anchorage pourrait donner aux institutions un endroit sûr pour conserver leur XRP.

Pour intégrer les crypto-monnaies, Anchorage a travaillé avec des ressources de Xpring, la plateforme de développement de Ripple. Le dépositaire a également déclaré qu’il pourrait ajouter des fonctionnalités pour des XRP plus avancés comme “Canaux de paiement”, qui permettent aux utilisateurs d’envoyer des paiements non simultanés qui sont réglés ultérieurement.

Quant à l’avenir d’Anchorage, ses plans sont inclus pour aider Facebook à développer Libra, une monnaie numérique avec Blockchain autorisée par la société américaine.

Diogo Mónica a également déclaré qu’elle travaillait avec les développeurs de Blockchain pour créer de nouvelles solutions sans interférer dans leurs décisions.

Situation actuelle du XRP

Au moment de la rédaction de cet article, le XRP est évalué à 0,18099 $, avec une tendance haussière de 0,6% au cours des dernières 24 heures.

De même, crypto XRP maintient un volume de 1 797 243 $, pour le moment. Se considérant comme la troisième plus grande crypto-monnaie de la capitalisation boursière mondiale.

