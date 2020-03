Cyril Abiteboul voit le retour de Renault en Formule E presque impossible

Renault a été l’un des premiers constructeurs à parier sur la Formule E. Bien que le concours électrique soit né avec une technologie «commune», la firme française a décidé de parier sur la série, décision qui lui a permis de remporter un grand succès. Alors que le promoteur a appliqué un plan de libéralisation pour certains composants afin de permettre aux marques d’exposer leur technologie, le constructeur de l’ovale a réalisé trois titres par équipes, en plus de remporter le titre de pilote avec Sébastien Buemi lors de la saison 2015-16. Cependant, Nissan a pris le relais de Renault à la fin de la saison 2017-18 du fait de la stratégie sportive du Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan a été un acteur de premier plan en Formule E au cours des deux dernières saisons, créant un concept de groupe motopropulseur électrique à deux moteurs qui a dû être limité. Un signe de l’importance de la catégorie dans l’exploration de la voie de la mobilité électrique au plus haut niveau, une affirmation qui pourrait suffire à Renault pour revenir dans la catégorie. Cependant, Cyril Abiteboul a expliqué que Renault continuera de se concentrer sur la Formule 1 et n’a pas l’intention de revenir en Formule EEn partie parce que la technologie des voitures de la catégorie est encore loin des prétentions de la signature ovale.

Tommaso Volpe remplace Michael Carcamo à la tête de Nissan Motorsport

À cet égard, Cyril Abiteboul souligne que Renault souhaite miser à court terme sur la technologie hybride et qu’il ne sert donc à rien de regarder la Formule E: “Y retourner est un gros risque car on ne sait pas si on a le niveau approprié. Nous sommes maintenant en Formule 1 et il y a des voix qui nous critiquent car nous ne pouvons pas nous battre pour atteindre la quatrième place. Atteindre cet objectif serait une réussite, car en Formule E, il existe désormais de nombreuses marques, y compris des fabricants qui n’osent pas rivaliser en Formule 1 en raison de leur niveau de demande. Les moteurs électriques et à combustion se complètent, ils ne sont pas en concurrence“