Daniel Arráez: Au Venezuela, il y a une anti-économie totale

Notes sur l’épisode

Transcription de l’épisode

Elena: Bienvenue encore une fois dans In Consensus. Aujourd’hui, Daniel Arráez est avec nous. Daniel est économiste à l’Université de Carabobo, avec une expérience dans les crypto-monnaies depuis 2012 et travaille avec le bitcoin en réconciliation avec le Bitcoin et les théories de la pensée économique. Un nom explosif sonne, mais maintenant nous allons l’expliquer. Il est professeur de gestion cryptoactive et de gestion des phases à l’Université de Carabobo. Bienvenue Daniel

Daniel: Merci Elena.

Elena: José, bienvenue.

Joseph: Comme toujours Elena, merci.

Elena: Voyons Daniel me le dire. Vous qui êtes économiste, expliquez-moi le Venezuela

Daniel: Oh, si tu savais que ce n’était pas la première fois qu’ils me posaient cette question. Le Venezuela est le terreau incroyable pour tout ce qui ne devrait pas être fait dans la théorie économique. Quand on étudie l’économie à l’université, et on lit sur les courants de la pensée économique, ce qui fonctionne pour les nations et ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n’est pas ce qui se fait au Venezuela. Et c’est incroyable

Elena: Le Venezuela est le mauvais exemple du monde

Joseph: Eh bien, au moins, nous allons en premier dans cela.

Elena: Eh bien, nous servons quelque chose.

Daniel: (rires) Alors, tel quel.

Elena: Et j’imagine également que nous sommes le bac à sable de nombreux projets qui prouvent comment ils fonctionnent dans les économies d’urgence ou dans les économies dysfonctionnelles. Je ne sais pas vraiment comment définir l’économie vénézuélienne.

Daniel: Eh bien, je pense que l’économie vénézuélienne est une anti-économie totale. L’économie en termes de vision néoclassique est la science sociale qui est responsable du processus décisionnel rationnel que les agents économiques font pour allouer des ressources rares, pour obtenir le plus haut niveau d’efficacité. Autrement dit, j’ai un certain nombre de ressources auxquelles je peux donner différentes utilisations, et on suppose que le décideur économique devrait les affecter de la manière la plus efficace pour la communauté. Et au Venezuela, nous voyons que cela n’est efficace que pour la poche du décideur. (rires)

Elena: (rires) Voyons voir, essayez de m’expliquer cela dans une langue un peu plus plate, Daniel. Parce que tu m’as perdu dans les cinq premiers mots.

Daniel: En termes simples, d’un point de vue économique, l’économie est un processus constant de prise de décision, d’accord?

Elena: Ok. Je suis femme au foyer, j’ai une entrée régulière et je décide à l’intérieur de ma maison quelles sont les dépenses prioritaires, quelles sont les dépenses secondaires et dans quoi je dois, par exemple, épargner pour les dépenses nécessaires importantes, mais que je ne peux pas me permettre en un mois . Est-ce une économie?

Daniel: J’ai entendu parler de l’épargne et parlons-nous du Venezuela?

Elena: (rires) Eh bien, nous faisons des fantasmes. Nous définissons l’économie

Daniel: Tu vois? Là, vous êtes un agent économique. Là, vous faites une hiérarchie de vos besoins. Vous les commandez en fonction de ce qui est plus urgent, de ce qui est plus important, de ce qui génère plus de plaisir ou d’utilité dans l’allocation des ressources, en l’occurrence du temps ou de l’argent. Parce que toutes les ressources économiques ne sont pas du temps. Une ressource économique est définie comme cette ressource qui est rare, qui n’est pas abondante, que vous ne pouvez pas avoir quand vous le souhaitez.

Elena: Pain de farine, par exemple, au Venezuela.

Daniel: Pain de farine, un compte bancaire américain, internet, électricité. Ce sont des ressources rares ici au Venezuela. Mais, la façon dont vous les affectez, la façon dont vous jouez à des jeux avec vos ressources, vous les affectez en recherchant la manière dont ils vous procurent le plus de plaisir. Par exemple, si vous avez de jeunes enfants et qu’ils sont en âge scolaire, par exemple, vous allez arrêter de manger une pizza familiale pour que votre enfant ait accès à un nouveau sac, car son sac d’école est endommagé. Donc, là, vous décidez entre les options, qui vont être exclusives les unes aux autres, auxquelles vous allez affecter les ressources et à quoi non.

Elena: Ils ajoutent zéro. Autrement dit, la valeur économique est ce qui, en fin de compte, rend la somme nulle.

Daniel: Non, ce n’est pas en ajoutant zéro. Parce que tout le monde n’a pas la même échelle de valeur. Ainsi, par exemple, si je vais acheter une glace au magasin, le vendeur de crème glacée voit mon argent plus que la crème glacée, car il est riche en crème glacée, mais il manque d’argent, et je suis rare Dans la crème glacée Et puisque j’ai besoin de votre glace, je suis prêt à vous remettre mon argent pour obtenir votre glace. Mais, mon échelle change à mesure que je consomme de la crème glacée. La première glace qui me mange après sept mois sans manger de glace ne va pas rapporter la même utilité que la quatrième glace qui me mange en 20 minutes.

Elena: La chambre va déjà vous faire mal au ventre

Daniel: Parce que je suis déjà saturée de glace, elle n’est plus rare, je suis déjà abondante en crème glacée. Je veux déjà vomir de la crème glacée, je suis déjà abondante en crème glacée et je n’ai plus besoin de crème glacée à ce moment-là, jusqu’à ce que le temps passe, le besoin se fait sentir à nouveau et prend une décision sur la façon d’allouer mes ressources pour obtenir une plus grande utilité. C’est quelque chose comme quand vous jouez aux Sims lorsque la poupée vous dit “Je veux aller à la piscine, ou je veux aller travailler ou je dois aller à quelqu’un qui m’aime ou je veux une pizza” seulement que la poupée Sims vous le dit, et Un être humain ne sait souvent pas, car nous avons beaucoup d’asymétries sur le marché, des défaillances notables de l’information et souvent nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous voulons, ou comment nous pouvons obtenir une plus grande utilité, et nous entrons dans un processus de essais et erreurs

Et les choses se passent comme si vous avez soudainement acheté quelque chose parce que le vendeur vous l’a vendu comme quelque chose de super cool et quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez découvert que le parfum ne sentait pas aussi divin que vous pensiez qu’il pouvait sentir à ce point dans la façon dont le vendeur vous le vendait. Ensuite, il y a des conflits internes au sujet de notre processus de prise de décision, et nous étudions tout ce processus de la théorie du consommateur du point de vue économique.

Elena: Ok. Et j’imagine que vous vous amusez beaucoup dans une économie comme le Venezuela où il y a au moins cinq pièces en circulation.

Daniel: Non seulement celle des cinq monnaies, mais le fait que les gens disent “mais pourquoi fixent-ils le prix en dollars pour augmenter le prix en dollars des choses?” Pour cela, vous fixez le prix en dollars. » Et puis vous vous rendez compte que de nombreuses fois les gens parlent de leur propre ignorance et qu’il est beaucoup plus facile de leur donner une réponse qui satisfait cette curiosité immédiate que de leur apprendre qu’il y a plus de processus associés à l’inflation, que les conditions économiques du Venezuela sont d’une économie en effondrement, d’une économie en urgence, que les théories économiques ne fonctionnent normalement pas, qu’il y a plus de pénurie que celle que le marché est prêt à satisfaire par des facteurs autres que l’inflation, tels que le risque pays, les problèmes dans les chaînes de distribution, les problèmes en production Et cela contribue à une augmentation de plus en plus fréquente des structures de coûts de chacun. Car bien qu’il existe des structures de coûts objectives, il existe également des éléments dans la structure des coûts purement subjectifs.

Joseph: À la frontière, le meilleur exemple je pense sont les alcabalas et tout ça. Cela, même pour la finale, revient au consommateur final, si je ne me trompe pas.

Daniel: Bien sûr. Aux frontières, dans les alcabalas, aux douanes, où vous voulez. Et ce que fait l’entrepreneur, le commerçant, l’entrepreneur, c’est de transférer sa structure de coûts au consommateur final. Donc, si je dois donner un coup de pied à un officier, ou si je dois donner un pot-de-vin à un gardien, moi en tant qu’entrepreneur qui a investi beaucoup d’argent, ou de richesse, pour ne pas parler en particulier de symboles monétaires, un tel service maintenant que la perte, je dois le remplacer dans le prix final de ces articles. Et je transfère ma structure de coûts, les pertes que j’obtiens, au prix final qui me reste. Ensuite, on voit des problèmes comme l’augmentation du prix du fromage car le camion qui est chargé de cinq tonnes de fromage a dû laisser deux tonnes dans l’alcabala. Eh bien, nous avons la magie du pays que nous avons.

Elena: Ok, donc, comme je ne crois pas aux situations sans issue et que je pense que nous avons tous des alternatives et des décisions à faire, que faisons-nous? Quelles seraient les mesures saines que nous pourrions prendre pour survivre à une économie hyperinflationniste? qui gère également de nombreuses monnaies différentes, et que chaque monnaie a son propre indice d’inflation, car tout à coup, nous trouvons l’étrange phénomène dans lequel l’euro et le dollar sont pratiquement au pair sur le marché intérieur vénézuélien. Quand, objectivement, l’euro hors de nos frontières vaut jusqu’à 30% de plus. que faisons nous? Quelles sont les recommandations d’un économiste?

Daniel: Eh bien, du point de vue économique, la décision est très personnelle, ok? Il y a beaucoup d’économistes qui passent par la vie normative et disent «il doit y avoir des mesures économiques rationnelles. N’achetez pas de dollars, achetez des conserves de thon. » Et ce sont des gens qui ont des doctorats géants en économie et qui recommandent une telle barbarie, et on dit “qu’est-ce que tu fais?” et bon. Vous voyez l’autre extrémité qui vous dit “la seule issue est Maiquetía” et c’est très bien, cela peut être une issue pour un certain type de personnes qui ne sont pas disposées à investir leur ressource rare, ce qui est le temps. Et ils disent «ça va. Je vais saisir et je vais à Maiquetía et je pars de zéro dans un autre pays parce que je ne considère pas, à mon avis, qu’à court terme il y aura une solution à la situation économique au Venezuela. Et ce sont des mesures valables pour n’importe qui.

Donc, on ne peut pas juger qui s’en va ou qui reste, car ce sont des décisions individuelles. Et si celui qui reste fait bien les choses et émerge et fait bien, car il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune dans les économies en crise. Ils ne sont généralement pas originaires du pays en crise, regardez les Chinois et les Russes qui font fortune au Venezuela. Mais cela s’applique aux économies en crise. Il y a des Chinois et des Russes qui ont besoin de la population locale du Venezuela pour prendre leurs affaires. Et d’un point de vue purement économique, sans valeurs morales ni valeurs éthiques, que la seule chose qui est fixée est le profit ou l’avantage, c’est un avantage très élevé. Mais lorsque nous intégrons toute la partie sociale, qui accuse souvent les économistes de n’avoir pas de cœur et qui est généralement vraie, vous commencez à voir quelles sont moralement les attitudes déplorables.

Comme beaucoup de gens, la seule chose qu’ils ont faite au Venezuela est de se consacrer à une vie de criminalité illicite, ils vont dans un autre pays parce que leurs victimes ont plus de richesses que ce qui reste au Venezuela. Et c’est alors que vous voyez des cas, par exemple, au Pérou où ils ont entendu parler de groupes super remarquables du Venezuela qui y opèrent parce que le Venezuela n’est plus rentable. Alors, ils préfèrent déplacer leurs activités vers d’autres frontières ou vers d’autres pays, pourquoi? Premièrement, la police ne sait pas comment faire face à cela et deuxièmement, les victimes potentielles représentent un plus grand butin ou une meilleure récompense que ce qu’elles pourraient obtenir en montant dans un bus au Venezuela et en volant quelqu’un.

Ensuite, vous commencez à voir que chaque personne, chaque groupe, a sa collection d’alternatives et, en général, choisissez celle qui convient le mieux au niveau individuel. Au niveau collectif, c’est une autre histoire. Au niveau collectif, au Venezuela, la crise que je vois est une crise au niveau institutionnel. Lorsque nous constatons soudain l’année dernière que des membres de l’Assemblée nationale ont été plongés dans des affaires de corruption et qu’on leur a demandé de ne pas enquêter, vous dites «ah, la beauté. Il se passe autre chose ici. ” Quand soudain vous voyez que le président de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht accuse les Vénézuéliens de droite et de gauche d’avoir reçu des pots-de-vin, et ceux d’un côté comme ceux de l’autre disent “non, cet homme ne sait pas ce qu’il dit”.

Hé, il est le président de l’entreprise. Si quelqu’un sait ce qu’il dit de qui il a soudoyé, de qui il a acheté et qui était corrompu, c’est bien cet homme. Et vous voyez que cela est étudié dans le reste des pays qui composent le continent latino-américain, sauf au Venezuela. Parce que, pas pour l’amour de Dieu, cela ne s’est pas produit ici. Il n’y avait pas de corruption ici. Il n’est pas enquêté et maintenant. L’affaire est close. Ensuite, vous vous rendez compte que les choses au Venezuela ne vont pas bien à court terme, et n’ont aucun signe d’amélioration malgré les discours de personnages plus ou moins notoires.

Elena: Eh bien, alors nous allons tous au bitcoin.

Daniel: Je pense que c’est une décision personnelle, ok? Je guide le bitcoin …

Elena: Aussi salomonique que possible.

Daniel: Non, non. Ce n’est pas seulement Salomon. Mais, par exemple, il m’est arrivé de dire à des personnes proches de moi, généralement je ne donne pas de conseils en investissement, mais généralement je dis «regarde, je peux te montrer ce que c’est. Je peux vous montrer ce que ça fait. Je peux vous montrer pourquoi il existe, et si vous décidez d’investir ou non, c’est votre responsabilité. Je ne veux pas que quelque chose se produise demain et tu me dis “tu m’as dit de mettre cet argent en bitcoin et maintenant je suis fauché” “, car c’est peut-être le cas.

Joseph: Exactement.

Daniel: Donc, je préfère entre amis ou en famille dire «Viens t’asseoir. Avec Bitcoin, nous pouvons le faire, tout à coup avec Bitcoin, nous pouvons avoir accès à des marchés financiers spécialisés, nous pouvons avec Bitcoin acheter des choses dans d’autres pays et les payer immédiatement sans avoir à payer de commissions bancaires et attendre trois jours pour que la marchandise soit libérée. Avec le bitcoin, nous pouvons passer aux comptes bancaires que nous avons dans d’autres pays et économiser dans une devise moins forte que le bitcoin mais plus difficile que la monnaie locale du Venezuela. Nous pouvons faire beaucoup, beaucoup de choses avec Bitcoin. Nous pouvons parier, nous pouvons avec Bitcoin acheter d’autres crypto-monnaies et implorer Dieu et tous les saints et allumer des bougies et qui vous voulez, afin que cela dépasse le bitcoin. Historiquement, cela ne se produit pas, mais chacun est libre de faire ce qu’il veut. »

Parce que cela m’est arrivé avec un oncle qui m’a dit “est-ce que j’achète ou non Bitcoin?” et je “regarde, ceci, ceci et cela. J’ai investi dans Bitcoin cela. Si vous voulez, allez-y et faites-le. »Et il m’a écouté et à ce moment-là, il y a eu un jalon et Bitcoin est tombé. Il est passé de 13 000 $ à 6 000 $ et il a désespéré et vendu. Et aujourd’hui, qui est encore à 10 000 $, il me dit “Coye, j’ai dû faire attention à toi et acheter plus de bitcoins et je ne sais pas quoi.” Et j’ai dit «voyez? C’est pourquoi je ne vous dis pas d’investir ou non. C’est pourquoi je vous dis de vous renseigner. Et une fois que vous avez les connaissances pour pouvoir distinguer le bruit de ce qui est vrai. Et vous saurez par vous-même ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas.

Joseph: Oui. C’est vrai pour les conseils en investissement. Par exemple, vous m’avez aussi rappelé ma sœur, à qui elle me demande toujours: «vais-je acheter? N’est-ce pas? ” et je dis simplement “c’est votre problème alors. Parce que je ne vais pas subir cette pression que vous me dites: “Cela a augmenté, pourquoi ne m’avez-vous pas dit ce qui s’est passé, cela aurait été plus rentable”. Je veux dire, c’est une douleur. Il vaut mieux s’en sortir. Daniel, puisque nous parlons de bitcoin, qu’est-ce qui vous a attiré vers le bitcoin? Parce qu’il y a beaucoup d’économistes qui sont contre le bitcoin, et ils disent que cela n’a aucune valeur et toutes ces choses. Alors, j’aimerais savoir ce qui vous a attiré vers le bitcoin?

Daniel: Epa, et ce sont des économistes avec des prix Nobel. Le cas de Joseph Stiglitz ou les cas de professeurs d’économistes de grandes universités, Steve Hanke ou García Banchs, qui sont de puissants anti-bitcoiners. Nouriel Roubini est également un économiste super anti bitcoin. Et je pense que du point de vue, du moins le leur, je pense que l’âge et leurs connaissances antérieures sont ceux qui les lient le plus pour apprendre de quelque chose de nouveau. Parce que Bitcoin survient dans une période de temps spéciale, en 2007 ou 2008, je pense. Même moi, je crois que Satoshi Nakamoto travaillait depuis longtemps auparavant. Mais le déclencheur pour lequel le Bitcoin apparaît, pour lequel le Bitcoin est publié, a été la crise financière de 2008. Et c’est une crise qui nous montre notre niveau d’exposition aux banques. C’est une crise qui nous montre que nous ne possédions vraiment pas notre argent. Les banques étaient propriétaires de notre argent, de notre richesse, de notre stabilité économique au fil du temps. Et, lorsque l’économie s’effondre et que le Bitcoin émerge, en 2008 ou 2009, malheureusement, je ne savais rien à ce moment-là. En 2009, je commençais à étudier l’économie. Je connais Bitcoin en 2012, toujours en tant qu’étudiant en économie et à un moment très particulier de ma carrière. Je connais Bitcoin alors que dans ma carrière j’étudiais la théorie et la politique monétaire. Nous examinions le rôle des banques centrales, comment les banques centrales étaient apparues, quel était le but des banques centrales. Et pendant que j’étudiais cela d’une part, un ami joueur qui aimait beaucoup jouer sur l’ordinateur me disait “tu as une carte vidéo rapide, non?” et je “oui”. et il me dit “que diriez-vous de gagner 80 $ par semaine pour quitter un programme en cours?” et je “ok. Qui dois-je tuer? ” tu me donnes bonjour.

Elena: (rires).

Daniel: Et à ce que je lance le programme pour faire les tests et le laisser fonctionner environ deux à trois heures, le câble d’alimentation de l’ordinateur fond. Et je dis “hé qu’est-il arrivé ici?” et je commence à voir quel programme j’exécutais, je commence à voir que c’est un mineur de bitcoin, j’arrive aux forums Bitcoin Talk et là je commence à connaître le bitcoin. Nous parlons de l’année 2012. La valeur du Bitcoin à cette époque était de quatre dollars, puis, c’était pour dire «wow, cela semble intéressant. Si en ce moment c’est quatre dollars, et je les accumule, je les vends quand j’atteins sept et je prends beaucoup d’argent. » (rires)

Elena: (rires) “Oh, doux enfant d’été” Ces moments où nous étions innocents.

Daniel: Wow, c’est super. Sept dollars Et rien, j’ai acheté un nouvel ordinateur et j’ai fait beaucoup de choses. En fait, j’ai utilisé des échanges de personnes qui ont ensuite été célèbres au milieu et je me suis dit «wow quoi? Qu’est ce que c’est? c’est un nouveau monde », parce que quelqu’un paie de l’argent» – imaginez la conception de cette époque et comment ce monde évolue -, quelqu’un paie de l’argent pour un morceau de code ». À ce moment-là, bien que j’avais une base et des notions d’économiste, pour moi ce n’était pas de l’argent, parce que je n’avais pas les propriétés de l’argent. Parce qu’il n’était pas généralement accepté, il était très précis où les gens l’acceptaient et où non. Et puis j’ai pu assister, presque au premier rang, à l’évolution du Bitcoin. Autrement dit, j’ai manqué un an pour être le premier Bitcoin Pizza Day. Et ce sont des choses que vous dites à celles qui reviennent et vous disent “qu’est-ce que la journée Bitcoin Pizza?” et vous dites “Aw, doux enfant d’été” (rires).

Elena: (rires).

Daniel: Et je commence à demander à mon professeur de théorie et de politique monétaire à ce sujet. «Coye profe, regarde, il y a ça sur Internet. Et je ne comprends pas ce que c’est. Vous pouvez peut-être m’aider à le déchiffrer »et le professeur m’a dit:« Eh bien, je ne sais pas non plus ce que c’est. » Et puis j’ai commencé, au sein de la même école d’économie, à l’époque à m’entretenir avec les professeurs qui avaient plus ou moins à voir avec le sujet. Et à ce moment-là, j’étais un étudiant qui parlait de choses étranges. J’imagine qu’ils me regardaient comme la chatte des Simpsons, tu sais? qui commence à jeter des chats partout. Et c’était comme ça “ok”. Et ils étaient, au sein de mon même groupe d’amis, plusieurs garçons, Tulio, me disant: “Daniel, pourquoi ne nous donnes-tu pas une présentation Bitcoin pour que nous comprenions ce que c’est?” Et moi, “OK. Nous allons faire une présentation de Bitcoin. ” Et j’ai rempli un auditorium.

Et je “Ok. C’est grand C’est intéressant, pourquoi un auditorium est-il plein? Et, à partir de là, je dois aimer enseigner. Parce que c’est quelque chose que vous découvrez, non? C’est le moment où ils frappent à la porte du type “Epa, bonjour. J’enseigne et je serai votre ami »et à partir de ce moment, des discussions, des présentations, des conférences ont commencé, j’ai participé à la cinquième réunion nationale des étudiants en économie qui a eu lieu à San Juan et là j’ai donné une présentation sur Bitcoin au reste de la les gens À ce moment-là, il y avait un ami, qu’il repose en paix, le directeur de l’école d’économie d’Orlando, qui a soutenu toutes les initiatives étudiantes et a dit «donnez-lui Daniel, car c’est très intéressant. Parce que qui paie ça? D’où vient cet argent? » et j’ai dit: «Personne n’a à les payer. Qui paie les bolivars? Autrement dit, votre bolivar n’a aucun soutien, votre dollar n’a aucun soutien.

Aucune devise n’est adossée. Ici, au moins, vous avez le soutien de la cryptographie que ce que vous faites est immuable, qu’il ne changera pas avec le temps et que chaque fois ce sera plus sûr. Et tant que vous détiendrez vos clés privées, personne ne pourra récupérer votre argent. » Et puis, vous avez déjà réalisé que mon discours était en train de changer. Ce n’était plus “wow, quelqu’un paie pour ça” mais j’ai continué en disant “ça paye pour les choses.” C’est de l’argent. »Et puis il devient l’un des groupes d’argent les plus solides, et vous le découvrez. Au début, vous n’en avez aucune idée, j’ai toujours été un étudiant de cela, car chaque fois que je sens que j’en sais assez, je découvre beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, je dois apprendre, je dois continuer. Parce que, je ne sais pas, je pense que cela fait déjà partie de chacune des personnalités de chacune des formes, mais, à mesure que je découvre combien je ne sais pas et combien je manque.

Et j’ai toujours pensé que c’était un voyage incroyable, car nous sommes confrontés à un événement de la taille des événements dans lesquels Internet a été créé et a commencé à se propager. Je crois que nous sommes confrontés à un événement qui implique la séparation entre l’État et l’argent. Et il en est ainsi, et je crois que même à un niveau supérieur à celui de la séparation de l’Église et de l’État, parce que l’Église étant une création de l’homme en tant qu’institution, il est possible de se séparer de l’État. Mais l’argent, l’utilisation de l’argent pour faire des échanges, précède l’origine de la civilisation. Lorsque nous étions répartis en tribus et que les tribus échangeaient, c’était une sorte d’argent primitif, mais c’était l’institution qui permettait l’argent en échange entre les tribus. L’argent précède l’écriture, précède bon nombre des institutions que nous connaissons sur la civilisation.

Si vous commencez à penser à un moment donné de notre civilisation qu’elle existait sans argent et que vous ne l’obtenez pas. Nous sommes donc confrontés à un événement gigantesque, de mon point de vue.

Elena: Pour moi, l’une des premières choses qui m’a excité à propos de Bitcoin a été précisément. La capacité de perturber, de changer les paradigmes. Et je pense que nous sommes dans une période, pour passer d’une période à l’autre, nous ne savons pas et nous ne savons toujours pas ce que c’est que de vivre à l’ère du Bitcoin. Nous n’avons toujours pas toutes les conséquences économiques, sociales, sociologiques et politiques que les gens peuvent préserver leur valeur, leurs biens de valeur, leur argent.

Daniel: sa richesse

Elena: Ça. L’économiste a parlé. Sans avoir à passer par l’Etat, ni le roi, ou je ne sais pas, la monarchie ou l’église. Cela ne s’était jamais produit.

Daniel: Pour lui, pour le pran. (rires)

Elena: Cela ne s’était jamais produit dans la vie. Et maintenant, je me souviens d’un discours d’Andreas Antonopoulos, qui l’a donné le même jour que l’annonce de la Balance est sortie – et nous pouvons parler de deux heures de Balance, rien ne se passe – mais, finalement, nous allons le laisser en ce qu’il fait le commentaire que C’est la première monnaie qui, au lieu d’être soutenue par un État ou une figure de pouvoir, est la première monnaie d’une entreprise qui, semble-t-il, est plus facile à concevoir qu’une monnaie sans soutenir plus que son utilisation. Parce qu’il semble que les gens se réconcilient avec la Balance, qui est centralisée, qui est contrôlée, qui est l’argent d’un homme riche qui gagne plus d’argent qu’avec Bitcoin, qui est autonome, qui est décentralisé, qui est distribué, qui est libre de frontières, ce qui n’est pas répréhensible, qui peut devenir anonyme. Alors pourquoi les gens aiment-ils les choses qui ne leur profitent pas? Parce que cela semble une constante dans l’économie.

Daniel: Non. Non seulement c’est une constante de l’économie. Je crois que c’est une caractéristique de nous en tant qu’êtres humains, que nous avons toujours besoin d’être validés par une figure d’autorité. Dans ce cas, les échelles de valeur nous montrent que Facebook pour être quelque chose avec lequel nous interagissons tous les jours, ou que beaucoup de gens interagissent avec Facebook chaque jour, représente une figure d’autorité beaucoup plus grande que ce qu’un État qui a une économie qu’il ne sait pas mener. Une économie en faillite, ou même des économies qui ne croissent pas autant que Facebook, que vous pouvez voir au niveau national.

Elena: Toute ressemblance avec la réalité est une pure coïncidence.

Daniel: Non, même les économies de nations modérément stables et modérément saines sont des nations qui ne se développent pas aussi rapidement que Facebook. Je veux dire, je peux vous parler de n’importe quel pays d’Europe occidentale. Et puis une entreprise arrive et vous dit “Regardez, je soutiens ce projet, parce que c’est ce que je crois” et vous le présente comme quelque chose de votre vie quotidienne, quelque chose que vous utiliserez tous les jours. Vous n’avez pas besoin de le comprendre pour l’utiliser. Je ne comprends pas, eh bien, si je comprends. Mais, beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne le bolivar. Comment fonctionne le dollar Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’avec les dollars il y a un Nox fort, que pour chaque dollar imprimé, il sauve un lingot d’or. Et cela ne se produit pas. Cela a cessé d’exister.

Cela représentait un problème pour la stabilité économique des États-Unis, car il n’y avait pas tellement d’or. Et si vous aviez toute votre monnaie adossée à l’or et que sur les marchés internationaux, vous vous êtes effondré, votre monnaie a perdu. Et sur les marchés internationaux, quelqu’un a pris plus de dollars que vous et votre monnaie allait être diluée, car à chaque fois vous auriez une plus petite partie de l’or total. Et lorsque ce soutien, ce soutien, cette ancre au dollar est supprimé et commence à fluctuer librement et commence à rivaliser avec d’autres paires de devises, de vous à vous, les États-Unis gardent toujours le contrôle d’avoir leur monnaie comme monnaie de réserve de réserve internationale. Et c’est cette monnaie de réserve internationale que nous croyons, aujourd’hui, la plus précieuse au monde en termes monétaires. Ce qui n’est pas le cas. Mais l’idée dans notre esprit le fait.

Elena: (soupire) Nous avons besoin de papa. État de papa, compagnie de papa, gouvernement de papa, roi de papa.

Daniel: Mais la liberté ne vient pas sans sacrifices.

Joseph: J’allais juste à cela. Elena allait juste vous dire, pensez-vous qu’un État laissera la liberté dans sa monnaie? Cela ne dépend pas de l’État?

Daniel: Je pense que cela ne se fera pas sans combat, et c’est ce que nous voyons aujourd’hui avec toutes les réglementations concernant le bitcoin et le reste des crypto-monnaies. L’État pense, ou alors je le vois en ce moment, “ok, nous ne pouvons pas l’interdire, mais nous pouvons le rendre cher.” Et si les gens ont besoin d’investir de l’argent, des ressources, du temps ou ont peur, ils peuvent cesser de l’utiliser. Et puis, vous voyez que des citations très onéreuses proviennent des départements de l’hacienda de pays forts, tels que les États-Unis qui vous disent «avez-vous déjà acheté, entendu, lu, respiré, tenu la main ou leur avoir donné de la crypto-monnaie ou l’argent virtuel de toute nature? Et comment répondez-vous non à cette question? Et vous savez que les questions de suivi vont être beaucoup plus invasives que si vous arriviez en tant qu’immigrant illégal dans un pays et que vous deviez passer par un aéroport.

Elena: Et à ceux qui ont joué le rôle de devoir mentir au gouvernement parce que c’est le seul moyen de survivre, nous le considérons comme plus naturel. «Non, je ne savais pas, je n’en ai jamais entendu parler. Expliquez-moi ce que c’est, car je ne sais pas ce que c’est.

Joseph: (rires) mais ensuite vous avez votre réseau social plein de sujet.

Elena: Mais pas aux États-Unis. Les États-Unis ont l’habitude de demander à leurs citoyens «êtes-vous un terroriste? Avez-vous déjà placé une bombe quelque part? ” et que leurs propres citoyens savent que mentir au gouvernement a des conséquences. Donc, je comprends que les crypto-monnaies ne se développent pas aux États-Unis. Je comprends que même dans le reste du monde, personne ne veut faire du commerce avec des citoyens américains, car chaque fois qu’il y a un problème et qu’il y a un citoyen américain, les sept fléaux de l’Égypte se confondent. C’est donc quelque chose que je comprends. Mais alors, les États-Unis ne sont pas la cible, c’est nous. Nous sommes ceux qui ont vraiment besoin de ce que le bitcoin nous offre. Quel est le problème?

Daniel: Eh bien, je ne sais pas si nous sommes la cible. Je pense que la cible devient les grandes entreprises. Tout comme nous découvrons ce qu’est le bitcoin, ce que fait le bitcoin ou ce qu’est le bitcoin, les États-nations sont les mêmes. Ils veulent savoir ce que c’est, ils veulent savoir comment en profiter, comment en tirer le meilleur parti. Et ça va. Parce qu’en fin de compte, un État-nation cherche à se développer suffisamment pour se maintenir et se perpétuer au fil du temps. Maintenant bien.

Elena: Et le bitcoin n’a pas encore atteint cette masse.

Daniel: Non. Bitcoin n’a pas atteint une masse critique. Le bitcoin n’a pas encore une masse qui dépasse, par exemple, Apple ou Amazon dans ce qu’il signifie en termes de statut. Ou même la dette des étudiants des États-Unis, ou la dette immobilière de ceux qui vivent aux États-Unis seulement, pour vous donner un exemple. Donc, nous parlons d’une monnaie mondiale qui, pour le moment, ne dépasse pas la taille du marché, quels sont les grands marchés du débit ou de la dette dans le monde. Et je pense qu’une fois qu’il continuera à se positionner, il continuera à se développer et à continuer à recruter, même si je ne sais pas si le terme recruter, pour continuer à ajouter de nouveaux followers, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux membres qui comprennent, enfin, que le bitcoin n’est pas un schéma de Devenez riche rapidement, ce n’est pas un achat de quatre dollars à vendre en sept, ne soyez pas stupide. Mais c’est un schéma qui représente la liberté

Elena: (rires)

Daniel: Cela représente un moyen de sortir de cette économie basée sur la dette. Ensuite, vous réalisez «hé, je suis aux portes de quelque chose de vraiment grand et c’est quelque chose qui signifie vraiment. Déjame compartirlo con la gente que está a mi alrededor”. Y lo primero que te va a pasar cuando tu empiezas a compartir bitcoin con la gente que está a tu alrededor es “ah, ya estás en esa secta. Ya te van a sacar la plata”.

Elena: (ríe) Si. “Ya vas a volver a hablar de bitcoin. Que fastidio tu con tu bitcoin”.

José: “¿Un nuevo esquema piramidal? ¿en serio?” y así con esas cosas.

Daniel: “¿No te bastaba con Herbalife? ¿en qué pirámide te metiste ahora?”. Porque yo lo escuché.

Elena: (ríe) Si, si.

José: (ríe).

Daniel: Yo lo escuché. Y en cenas de navidades yo empecé a ver el cambio. Porque al principio yo hablaba de bitcoin y el esposo de una prima me decía “Eso no sirve. No hay ningún banco. Yo prefiero tener dólares en el bolsillo”. Y yo dejé de hablar de eso, dejé de ir a esas cenas de navidades, y la última vez que lo vi fue hace como un año y me dice: “¿sabes qué? Compré un minero”. Y yo “¿cómo que no sirve?. Y él: “pero me puedes explicar cómo hago para tener mi wallet y cambiar de mi shitcoin tal a mi shitcoin cual”. Y yo como “ah, este perdió el tiempo”. Y el “Si, porque me dijeron que esta es como bitcoin pero es más rápida”. Y yo como “¿de qué estás hablando en tu vida? ¿Alguna vez has tenido idea de lo que rapidez significa en términos de economía? ¿velocidad?. No tienes idea de lo que estás hablando”. Y bueno, empecé a ver que ya yo no era el que les decía, “hey, ¿has escuchado de Bitcoin?” sino que la cosa era al revés “¿tienes tiempo para que me cuentes de bitcoin?” Y entonces era un sentimiento mucho más cómodo.

Elena: Si, es mejor cuando los clientes te llegan, en lugar de tener que salir a buscarlos ¿no?

Daniel: Bueno, en algún punto vas a tener que salir a buscarlos ¿no? Pero, yo pienso que si tú te dedicas y te concentras en aprender, en mejorar, en convertirte en una figura con suficiente experiencia, porque eso es lo otro que he visto, he visto un montón de gente que dice “yo soy experto en blockchain”, y ya tu sabes que es un charlatán que te está contando una mentira, o que te dice lo verdaderamente lo imposible: “Lo importante no es bitcoin, sino la blockchain, que es la tecnología que lo respalda”. Y te das cuenta que no entiende el sistema financiero, que no entiende de sistemas monetarios y que ni siquiera entiende de sistemas de red. Porque blockchain no es nada, blockchain no es útil a menos que cumpla las tres condiciones que decía Andreas Antonopoulos, que sea un sistema abierto, que sea un sistema, sin fronteras

Elena: Descentralizado

Daniel: Y que sea descentralizado. Si no cumple la necesidad de tener esas tres funciones, esas tres características, es mucho más eficiente usar una base de datos con permisos, con un sistema de clientes servidor. Y cuando hablamos en términos de eficiencia, hablamos justamente desde el enfoque económico. Alguien que ha tenido la puya económica desde que estaba en la universidad de aprende, aprende, aprende, eficiencia, eficiencia, eficiencia, empiezas a ver monedas que no son realmente una innovación en términos de eficiencia respecto a lo que ya existe. Ninguna moneda hoy por hoy, va a ser capaz de replicar el efecto de red que tiene bitcoin, porque ya la gente espera cosas de esa moneda. O son sistemas que son centralizados, o son sistemas que tienen una figura de autoridad o un único punto de fisura, o un único punto de quiebre.

Elena: (suspira) En fin. Vamos a ver, en aras de reivindicar a los defensores de blockchain, todos pasamos por esa etapa. Hubo un momento en que todos creíamos que bitcoin iba a ser la solución a la caspa, a la seborrea, a prurito y picazón.

Daniel: Si. Si pienso eso. Yo creo que alguien debió pensar eso alguna vez. Que esto es como bitcoin pero para dientes. Esto es como bitcoin pero para los viajes.

Elena: Exactamente. Pregúntaselo a los clientes de OneCoin.

Daniel: No, ¿y BitConnect?

Elena: (ríe).

José: BitConnect por lo menos en su momento, por lo menos tuvo algo de crédito.

Elena: No, no. A ver, OneCoin es la estafa más grande en la historia de los Ponzi. Déjense de tonterías

Daniel: ¿Y Onix? ¿y arepa? ¿y Boli?

José: Cualquier altcoin que no tiene ninguna razón de ser.

Daniel: “No, esta es la criptomoneda venezolana” la de Cocuy, no se ni como se llama. “Esta es Arepa Coin, y ella como es venezolana, si la gente de Venezuela invierte haremos que su precio suba y todos tendremos más” ¿todos tendremos más?

José: Mayuya Coin, había una que se llamaba as0

Daniel: Ellos tendrán más.

José: Exacto, eso es cierto. Los fundadores, los que se lanzan eso.

Daniel: “No, esta tiene un Dev rework, y cada bloque que se mina le manda a los desarrolladores tanto por ciento”. Que conveniente que el precio suba ¿no?. Que maluco, cuando tu tienes un montón de monedas que sacaste de la nada, cuya función es ser cero, que de repente empieza a inflarse y tu te llenas los bolsillos de dinero bueno. Esa pérdida en la riqueza de alguien

José: Es la ganancia del más vivo.

Elena: Fue la ganancia de otro.

Daniel: Aparte de que te daña el ecosistema, porque ya de repente muchas personas que hayan tenido una buena idea, y realmente quieran hacer las cosas bien, porque no necesariamente tener una buena idea te va a llevar al éxito ¿no?, pero parte del camino al éxito comienza por tener una buena idea. Pero ¿sabes? tienes una buena idea, y quisiste hacer las cosas bien y fuiste a buscar financiamiento y te dicen ”no, yo perdí un poco de plata en BitConnect. Yo ya no creo en eso. Yo no le voy a meter nada a las criptos”, y se van. Lástima. Tu perdida. Y dejas de invertir en proyectos buenos, como

Elena: Como Bitcoin. Que además no necesita mercadeo ¿no?

Daniel: Y es eso lo que tú ves. Fue algo que Satoshi Nakamoto sacó, o Noviti Sacamoto

Elena: (ríe).

Daniel: Ya ni siquiera recuerdo como se llama.

José: Si, si. Difícil.

Daniel: Lo sacó y si tu lo quieres aprender, yo no tengo tiempo de enseñarte o corregirte. Ese es tu problema, pero esto es, funciona así y va a hacer esto. Y funcionó así e hizo esto.

José: Si, al final

Elena: Cumplió las promesas

José: Exacto. Fue funcionando y la gente se fue metiendo. No fue necesario que te lo publicitaron. Sencillamente lo viste, funcionaba para lo que fue diseñado y ya.,

Daniel: incluso ni siquiera para lo que fue diseñado. Yo no estoy seguro, en este punto, que se tuviera la concepción de que fuera reserva de valor. O este tipo de reserva de valor ¿ok?. Porque hoy por hoy, Bitcoin representa la mayor reserva de valor en cualquier tipo de instrumento financiero. Y a lo mejor él lo concibió con el propósito de que se utilizara en transacciones, y existiese el mercado de fees, y que cada vez se fueran sumando más mineros. Y de hecho, hay conversaciones en Bitcointalk que cuando él dice que preferiría que Wikipedia no montara un link de donaciones en bitcoin para que no se sumaran tantos usuarios de forma tan rápida que pudieran poner en riesgo la estabilidad del sistema.

Porque cuando tú estás propenso a un ataque de 51%, tu sistema valdría cero. Y son concepciones teóricas que yo pensé que iba a ser bastante fuertes y, por ejemplo, el año pasado mientras estaba en mayo en Argentina, vi que hubo un ataque del 51% en Ethereum Classic. Y Ethereum Classic hoy por hoy sigue existiendo, a pesar de haber sufrido un ataque de estas características. Entonces, cosas que yo pensaba que estaba rígidas, como por ejemplo, cualquier criptomoneda que estuviera expuesta a un ataque del 51% iba a desaparecer del ecosistema, porque ya en ese momento no iba a mantener propiedades de dinero, resulta que no pasaron. Entonces, estamos ante un nuevo tipo de activo financiero, un nuevo tipo de elemento financiero que resulta resiliente a ataques desde cualquier vector. Y eso es interesantísimo.

Elena: de verdad que estar en el medio del ombligo de la historia es interesante ¿no?

Daniel: Claro, porque la historia se va escribiendo ante nuestros ojos. Hace tres años no existía Lightning Network.

José: También que todos los ataques que han ido sufriendo, se nota la mayor resistencia. Yo me acuerdo que con la bifurcación con Bitcoin Cash, eso fue un momento como de suspenso para todo el mundo. Y al final aquí estamos

Daniel: Uno pensaba que de repente las dos redes iban a colapsar y se iban a anular unas con otras. Y está el miedo al replay attack, que si alguien gastaba fondos que estuviesen en Bitcoin Cash se le iban a gastar los fondos a quien los tuviese en bitcoin. Y era mucho miedo con mucha incertidumbre y la gente no sabía que iba a pasar o que iban a hacer. Y fueron cosas que iban paleando y se fueron cubriendo.

Elena: Yo recuerdo que cuando ocurrió el fork, nosotros estábamos en Cripto Noticias cubriendo el suceso minuto a minuto, y fue una de las cosas más emocionantes que he vivido. De verdad.

José: Daniel, mira, ya hablando de lo otro, ya aterrizando los temas, quisiera consultarte como educador ¿qué crees tú que es lo más difícil que alguien aprenda sobre Bitcoin?

Daniel: ¿Sobre Bitcoin?

José: Si, sobre Bitcoin o criptomonedas, si lo quieres ampliar más.

Daniel: Yo creo que lo más difícil que alguien entienda es que, no importa si minas más rápido o tienes más mineros o si tienes más velocidad de minado, se sigue manteniendo el ritmo de acuñamiento de nuevas monedas. Y te lo digo porque me ha pasado muchas veces en aulas que me dicen “pero si la gente compra minero más potentes, entonces se acaban los bitcoin más rápido” y esas son cosas de diseño que no todo el mundo entiende. O sea, hay mecanismos de autorregulación que están adheridos a la red que son cosas super interesantes. Por ejemplo, el ajuste dinámico de dificultad de cada 2016 bloques, el ajuste dinámico de recompensa de bloques cada 210.000 bloques, son cosas que para que la gente las entienda, cuesta.

Son cosas difíciles de explicar. Son cosas difíciles de entender, porque normalmente la concepción de dinero es, que tienes un banco con una maquinita con un sello que le pone el sello a un papel y eso es lo que distribuye como dinero. Y la forma en que este dinero se crea, rompe cualquier paradigma, porque no es la misma manera en que estamos acostumbrados, sin ninguna clase de conocimientos previos a entender sobre el dinero.

La gente piensa que entiende de dinero, y hay muchas de las funciones, de las propiedades, de los usos del dinero que las personas desconocen. La gente entiende sobre el dinero que utiliza, pero más allá de ahí no entiende, no sabe. Y estamos en una posición en donde el dinero forma tanta parte de nuestras vidas, que no nos preocupamos, en lo general, en entender o en aprender más sobre eso.

José: Si. Venezuela con todos sus problemas económicos. E incluso, yo he llegado a ver que aquí hay mucha gente, por ejemplo, que aquí quiere aprender que a m¿í me parece que son difíciles de dominar, si es que se llegan a dominar, como el trading y cosas así. Sencillamente por todo el sistema económico que tenemos.

Daniel: “No, yo tengo un amigo que se metió en Trading. Entonces, está haciendo millones porque el compra barato y entonces vende caro” Claro, eso es lo mejor. Que alguien te diga

José: Si, lo más genial. Compran en el Bottom, y venden en el Top full.

Daniel: Claro. Entonces tu lo ves al revés. Por lo general pasa al revés. La gente se deja guiar por las emociones “¡Oh, Bitcoin está subiendo! ¡llegó a 19.000 y el mes pasado estaba en 6.000! y va para 900.000. Voy a meterle todo mi dinero y voy a alquilar a mis hijos y alquilar mi esposa y vender mis riñones para que toda la plata que tengo se la meta a Bitcoin”. Y tú te das cuenta que es un comportamiento que no es racional. No hay ninguna clase de crecimiento en indicadores que te puedan llegar a mostrar que el crecimiento va a ser sostenido en el tiempo. Eso es sencillamente una explosión producto del miedo de quedarse afuera. Y la gente llega y le tira un montón de dinero, y después cuando colapsa esa burbuja la gente pierde un montón de dinero y dicen “Bitcoin es malo”. A Bitcoin no le importa, Bitcoin no tiene nada que ver con lo que tu estás haciendo con tus decisiones sobre tu inversión. Tú fuiste ignorante, pensaste que estabas comiéndotela y agarrando al chivo por los cuernos, y no lo hiciste.

José: Pasa mucho eso, de verdad.

Elena: Ok. Entonces, quedamos claros en que lo más difícil para que la gente aprenda de Bitcoin es salirse, es la ignorancia. Parece un contrasentido, pero es así.

Daniel: Si. O sea, yo creo que lo más difícil que la gente aprenda de bitcoin es entender que no sabes de dinero. Es entender que no entiendes, que lo que tu sabías o creíste saber de dinero no necesariamente va a aplicar a este instrumento ¿ok? y que es más importante que tu entiendas el fundamento, o la base, que ir a aprender algún truco. “No, yo compré Bitcoin y los guardé porque mi vecino me dijo que los guardara”. ¿Y para qué los estás guardando?. “No sé, pero mi vecino me dijo que los guardara. Pero los quiero convertir” Está bien, mándamelos. “No, porque es que el novio de tu prima, es el que me llevaba el wallet”. Umm, bueno llámalo y pídele tu wallet. “No, me dijo que no lo tiene. Pero tu sabes de Bitcoin, me los puedes recuperar ¿verdad?”. ¡No! Perdiste tus llaves. “¿Qué son las llaves?” Las llaves son las que abren tus cajitas de depósitos de donde sacas tu plata. ¿No tienes tus llaves?, “No, eso él me lo creo”. Aja, suerte. Perdiste tu plata. Pero llama a mi prima y dile que le diga al novio. “No, es que terminaron”. Ahh, es una lástima. No sé cómo decirte lo siguiente… Y pasa, pasa mucho.

Elena: Ese tipo de actitud no se la podemos atribuir como problema a Bitcoin. Ni a las criptomonedas en general, ni a la blockchain. Sabemos de ese caso. De esos casos hay desde que el hombre es hombre.

Daniel: Las personas al creer saber, van y lo arruinan. Van y la embarran, porque simplemente no saben lo que están haciendo. Y ese es el principal factor de riesgo, la gente que está convencida de que sabe cómo se hacen las cosas sin ninguna base, sin buscar más información, sin buscar más nada.

Elena: Ok. Ya dejamos claro que hace falta información, y parte de la idea de este podcast es ofrecer información y que sea accesible para todos. Y dejar de creer que Bitcoin es una tecnología para cuatro gatos iniciados y tocados por los dioses, sino que es al contrario. Es una tecnología para todo el mundo: para el ama de casa, para el señor

José: que lo hace rico de la noche a la mañana.

Elena: No. Creo que ya establecimos eso. Quien quiera hacerse rico, que se dedique a otra cosa ¿si?. Entonces bueno, establecemos eso y ahora ¿Qué hacemos con eso de cara a Venezuela?

Daniel: De cara a Venezuela.

José: Daniel, justo tengo una pregunta sobre esto ¿qué opinan las personas que llaman a Venezuela una crypto o bitcoin nación? o ¿qué opinas de eso? ¿Eso es cierto? ¿es mentira?

Daniel: Para mí, es mentira

Elena: No somos cripto nación.

Daniel: Para mí Venezuela tuvo el potencial de convertirse en una cripto nación, y empezó con el pie equivocado. Empezó siendo uno de los primeros países en arrestar gente que estaba relacionada con Bitcoin. (suspira). Creo que esa es una de las principales fallas que tiene esto como país, que tú realmente no sabes si incluso después, desde el 2018, que existe una superintendencia nacional de criptoactivos, que se decidió que iba a ser legal bitcoin, que en febrero del 2018 una superintendencia general de criptoactivos sacó un boletín con una normativa bastante rudimentaria de cómo procesar transacciones en criptoactivos y dos años después todavía no exista nada en concreto, nada sobre papel. Que todavía tiempo después todavía sigan los cuerpos de seguridad persiguiendo y acosando y extorsionando personas que se dedican a actividades de minería, de trading o del uso de criptomonedas.

Te das cuenta de que estamos muy lejos de ser una cripto nación. Para mí una cripto nación es aquella cripto nación en donde se respeten los derechos de propiedad de las personas individuales, que se respeten las libertades económicas en concordancia con los principios de las criptomonedas, y al momento histórico en que las criptomonedas surgieron. Las monedas surgieron como una alternativa a los sistemas financieros centralizados abusivos y punitivos, en donde el dinero de las personas estaba secuestrado por las instituciones bancarias. Y eran los analistas y los proveedores bancarios los que disponían del dinero de las personas, de una manera muchas veces riesgosa, muchas veces inconsciente

Elena: O dolosa. O directamente dolosa

Daniel: ¿Dolosa? Culposa y dolosa, tienes razón

Elena: Porque es que el nacimiento de bitcoin fue a raíz del rescate de los bancos, por la la burbuja hipotecaria. Eso no fue casual. Está escrito en el génesis, y todos sabemos que Bitcoin, digamos, es el backlash de eso.

Daniel: Claro. ¿Por qué había que rescatar a unos bancos y a otros había que dejarlos quebrar? ¿quién era dios en ese punto para decir tú vives, y tu te mueres? ¿qué criterio se usó? Esas son cosas que te demuestran que esos fundamentos, que esos principios que arropan bitcoin como primera criptomoneda, que deberían replicarse en el resto de las criptomonedas, los principios de descentralización, de libertad, de individualidad, de respeto, respeto a las normas. Y no cualquier tipo de respeto a las normas, sino respeto a las reglas del juego.

En Bitcoin cualquier agente que decide irse por su cuenta, que decide irse wild, que decide convertirse en un agente forajido, deja de recibir beneficios, deja de recibir utilidad, por no jugar en cooperación con el resto de los agentes. Y cuando tu te das cuenta de que en Venezuela pasa todo lo contrario a estos principios, que el estado sigue teniendo un poder de dominio, que sigue teniendo un poder coercitivo sobre el uso de la riqueza de las personas. Invito a las personas que tengan cuenta en un banco y que tenga todavía bolívares en un banco, que vaya y les diga “quiero retirar todo mi dinero de este banco”. El banco te va a decir que no puedes hacerlo. Puedes transferirlo afuera, pero no puedes retirarlo.

Tú te vas a un banco y dices “Mira, yo quiero agarrar todo mi dinero en efectivo y llevármelo” y el banco te va a decir “mira, no tengo el efectivo para darte tu dinero”. Entonces tu les dices “Pero yo abrí aquí mi cuenta. Quiero mi dinero”. Tienes 10.000 y si llegas antes de las 10 de la mañana. Y es como “¿qué demonios está pasando? ¿por qué yo no tengo acceso a mi dinero?” Y en Venezuela no importa, es el refrán que te dice “No importa si la mona se viste de seda, mona se queda”. En Venezuela no importa si tu empiezas a hablar de cripto y lo hacen una propaganda oficial en cualquiera de los medios de comunicación que tu controlas. No es cripto, no defiende los valores crypto. Sigue siendo una creación del estado. Sigue siendo un instrumento que es centralizado. Sigue siendo un instrumento que su uso es coercitivo mediante la violencia. Si tu decides no usarlo, tú te atienes a las consecuencias. Y las consecuencias, por lo general, son bastante nefastas.

Entonces, cuando la gente habla de que Venezuela es una cripto nación, pues no. En Venezuela se usa muchas criptos, en Venezuela se usaron las criptos en algún momento del tiempo, pero la función que tiene hoy en día cripto sobre Venezuela, dista mucho de los principios que eran de cripto en aquel instante.

Elena: Y ahora vamos a tener impuestos a las criptomonedas, además de a las monedas extranjeras. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees tú que podamos manejar eso como nación? Tu que eres economista. Usted que es economista, explíqueme el IVA a las criptomonedas.

Daniel: Yo aún estoy esperando, desde el 2013, el aumento de la gasolina. Hay muchas cosas que se anuncian y no se ven. Yo pienso que la actual estructura de incentivos que pesan sobre el comerciante, aquí vivimos una dolarización de facto, pero antes del apagón del año pasado, la gente hablaba con miedo de los dólares. A raíz del apagón y de la masificación del uso del dinero en dólares en efectivo, porque en Venezuela no había, ah ya está cambiando. Porque en Venezuela no había una infraestructura que permitiera hacer contingencia a la situación de emergencia que se estaba viviendo, el dólar se instauró y se estableció a sus anchas dentro del país.

Incluso, cuando se le hizo la pregunta en cadena nacional al presidente ¿qué fue lo que contestó?. “Ah, a mí me parece que existe una dolarización en Venezuela. Me parece que la dolarización ha hecho bien al país”. Cuando esta fue una medida que se dio de facto, sin ninguna clase de control, sin ninguna clase de planeación, sin ninguna clase de nada. Sin ninguna clase de responsabilidad en lo absoluto. Empezamos a manejar transacciones en dólares y de repente, como dice la biblia, comenzó a funcionar y que chevere, vamos a dejarlo. Entonces, cuando nos hablan de una escala de impuestos, cuando nos hablan de un impuesto a las criptomonedas ¿quién va a pagar en criptomonedas?

Elena: Esa es la pregunta.

Daniel: Qué me evita a mí que hable contigo y te diga “Coye Elena ¿tienes Bolívares?” y tu me digas si. y te diga “¿Tendrás ahí como para que yo te mande bitcoins y tu me des bolívares?” Y así, de manera local. y tu me digas “Si, envíame bitcoins y yo te envío bolívares de forma local”. Y yo estoy intercambiando directamente contigo fuera de plataformas y fuera de lo que sea. Y entonces, voy a mi tienda y en vez de decirle “Hola señor de la tienda, vengo a pagar con bitcoin porque me gusta pagar más IVA”, le digo “Hola señor de la tienda, vengo a pagar con bolívares”. Yo Bitcoin no sé que es. ¿crypto? ¿qué demonios? ¿de qué me está hablando señor? Líbreme Dios de eso. Susto ¿pagar más impuestos?

Elena: (ríe) Vas de retro.

Daniel: Entonces, yo pienso que el incentivo va justo hacia eso. A que surjan mercados negros, a que exista una nueva situación de pánico. Porque aparentemente eso es algo que es bueno, este sistema. El crear pánico para mantenernos ocupados, y para ponernos en una búsqueda constante de formas más elegantes de solucionar problemas que son cada vez más recurrentes, para distraernos de los verdaderos problemas que tenemos. Nos ocupamos de las consecuencias en vez de ir a sanar las causas.

Elena: Y Hasta ahora, con 22 años en el poder, me parece que podemos decir que es una estrategia que les ha funcionado muy bien.

Daniel: No, es que les funciona a la perfección, desde mi forma de ver las cosas.

José: Es una táctica común del gobierno actual.

Elena: Yo se que está como difícil siendo economista y viviendo en Venezuela, pero vamos a tratar de cerrar con una nota positiva. ¿Cuál es el futuro? ¿hay esperanza en el horizonte? ¿qué crees tú que puede pasar en la situación de Venezuela?, con este tema de la inestabilidad, con el de de las instituciones fallidas, los propios sistemas, las propias comunidades suelen encontrar un tipo de equilibrio. Y ahora no es lo mismo enfrentar una institución fallida que enfrentarla antes, como la enfrentamos antes del 2009. Ahorita tenemos un recurso que antes no teníamos. ¿qué crees tú que va a pasar?

Daniel: Mira, yo pienso en la educación como la principal forma de empoderarse que tenemos como individuos. Pero, es decisión de cada quien el educarnos, el buscar el acceso al conocimiento. Estamos en una sociedad cada vez más precaria, en donde el acceso al internet libre, estable y de velocidad es cada vez más restringido. Y parece que ese colapso a nivel de infraestructura de telecomunicaciones es una política oficial. Cada vez hay menos señal telefónica, cada vez el internet tiene más problemas, cada vez son menos los canales que podemos utilizar para abrir vías de comunicación masivas entre personas para coordinarnos. Pero creo que una de las principales formas de preservar nuestras riquezas es a través del uso correcto, quizás no especulativo a pesar de que existe la naturaleza y nada lo prohíbe, pero cada quien es libre de hacer lo que le da la regalada gana, de las criptomonedas perfectamente.

Incluso, criptomonedas estables si tu elemento del riesgo, si tu apetito por el riesgo no es alto. Si tú dices “No, mira, Bitcoin es muy volátil. Puede subir 3% en un día, o bajar 3% en un día. Yo no quiero nada de esa volatilidad en mi vida. Yo voy a invertir en USDT, voy a invertir en DAO, o en DAI” o lo que sea. Está muy bien, puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando tu sepas que es lo que estás haciendo, o siempre y cuando tu tengas el conocimiento sobre qué es lo que estás haciendo. Malo es cuando te dicen “No, un amigo me dijo que metiera mi plata en Ethereum porque Vitalik es un genio”. Wow, que bien. Ni siquiera sabes cómo funciona Ethereum, ni que hace. Pero está bien, chevere, mete toda tu plata ahí y trata de no perderla. Suerte.

Pero yo pienso que en la medida en que haya más personas adquiriendo conocimientos y vayan propagando ese conocimiento, y que la gente sepa “Hey, puedo tener acceso a servicios financieros de calidad. Yo no necesito un banco en Venezuela”. Eso va a traer como consecuencia que vayan surgiendo servicios cada vez más especializados, llámese Lightning Network, llámese, que se yo, tarjetas de débito respaldadas en bitcoin que puedan servirte a nivel internacional, hasta que Visa y Mastercard digan “Ya no quiero saber más de esta gente. Cancelen estas tarjetas”. Porque estamos en un mundo multipolar en donde hay muchas cosas sucediendo a la vez. Y a lo mejor, mientras todo eso va pasando, llega un paciente con coronavirus a Venezuela y todos nos morimos en el intermedio. Pero es que no sabemos qué va a pasar.

Elena: (ríe) Positivo Daniel. El cierre era positivo.

Daniel: Bueno, pero si nos morimos todos en Venezuela, se acaba esto ¿no?

Elena: Bueno, comamos, sobrevivamos, que mañana moriremos.

Daniel: Invertir fuerte en educación. Creo que es una de las formas que tenemos de protegernos, por la ignorancia nos dominan. Por la ignorancia y por el hambre. Entonces, cuando tú inviertes en educación y empiezas a descubrir formas creativas, formas elegantes de hacerle frente a los problemas tradicionales, empiezas a solucionar. En Venezuela hay un fenómeno, que para nadie es secreto, que hay un surgimiento de bodegones, que te venden un montón de productos importados. Y cuando tú te pones a ver el precio de esos productos importados, sabes que los puedes conseguir hasta en la mitad. Entonces, una forma inteligente es decir “Bueno, está bien. Voy a comprar uno importado, pero lo voy a comprar con Bitcoin, y lo voy a comprar con bitcoin pagando un 20% de descuento si lo compro a través de Purse, por ejemplo”. Entonces, traes tus cosas importadas, en vez de pagarlas en un bodegón, y entonces las pagas más barato. Entonces, así tienes una forma más tangible e inmediata de hacerle frente a un problema, que es el problema del acceso a los bienes y servicios.

José: La educación. Esto es difícil en Venezuela, Elena. ¿qué podríamos hacer?

Elena: Entonces, podemos decir con propiedad que la mejor decisión, es la decisión informada.

Daniel: Buscar distintas fuentes de información, y hacer un tamizaje, de tratar de discernir entre qué es valioso, qué nutre y qué no, qué es ruido.

Elena: Ok. Entonces, hagan su propia investigación, no se queden con lo que dice el vecino. Porque le vecino a lo mejor dice que sabe, y no sabe. Busquen a Daniel.

Daniel: Bueno, sino a lo mejor tiene un montón de cosas. Pero no, a mí no. El vecino a lo mejor, pero a mí no, porque después me echan la culpa de todos los males del mundo.

Elena: (ríe).

Daniel: El vecino a lo mejor tiene un montón de… Bitcoin Cash y te dice “No, mira. Yo te vendo Bitcoin todos los que tú quieras más barato. Y te vende aquel montón de Bitcoin Cash que tiene el y que no le sirven para nada, y tú piensas que estás haciendo algo importantísimo. Y el día de mañana cuando te consigas a alguien que sabe, tu le digas “Ay, pero mi vecino me dijo que Bitcoin Cash era bueno”. Aja, super bueno.

Elena: Bueno, Daniel. Muchísimas gracias por regalarnos esta hora completa de sabiduría económica. Ha sido un placer tenerte aquí. José, muchas gracias por estar.

José: Siempre a la orden.

Daniel: Siempre a tu orden Elena. Muchísimas gracias por tenerme, por invitarme y por tenerme paciencia con mi ratitos de humor oscuro. (Ríe)

Elena: (ríe) Ha sido todo un placer. Y a nuestro oyentes, gracias por escuchar.