Daniel Elena ne cache pas son envie de revenir sur le Dakar avec Sébastien Loeb

Daniel Elena a été le fidèle compagnon de Sébastien Loeb tout au long de sa carrière sportive. Avec neuf titres WRC sous le bras, le copilote monégasque a dû «abandonner» son partenaire et ami lors de sa tournée du WTCC. Avec l’arrivée de Loeb dans les raids et son retour en WRC, d’abord avec Citroën puis avec Hyundai, le couple emblématique réuni. Alors que les deux ont maintenant un programme WRC partiel avec Hyundai Motorsport, Daniel Elena avoue qu’il serait ravi de revenir sur le Dakar avec Loeb dans un futur.

S’adressant à ‘AUTOhebdo’, Daniel Elena reconnaît: “En 2021, avec Sébastien Loeb, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. J’ai déjà «percé» son oreille en lui disant qu’il y a une course à gagner qui nous a échappé pendant cinq minutes. Nous devrions y retourner pour voir ce qui se passe. Je ne veux pas être deuxième comme cela nous est arrivé en 2017. Comme je l’ai dit, j’irai là où Sébastien veut que nous allions. Si vous voulez continuer en WRC, je le ferai, et si vous ne voulez pas, il y a la possibilité d’avoir un programme de raids et d’essayer de gagner le Dakar. Je sais qu’au fond, il est frustré et veut le gagner. “

Après avoir vécu un Dakar à oublier en 2019, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont pleinement appris la leçon et ne vous lancez que dans l’aventure de raid la plus difficile du monde avec une équipe officielle. L’expérience de la compétition avec une structure privée n’a pas été positive et la paire emblématique sait que très peu de voitures aspirent vraiment à la victoire. La «saison idiote» entre X-Raid et Toyota avec Nasser Al-Attiyah en tant que protagoniste, l’arrivée de Prodrive avec un véhicule T1 et le futur changement de réglementation, s’il attire de nouveaux constructeurs, Ils peuvent être des options à exploiter par le duo formé par Loeb et Elena pour revenir.