Dans cette quarantaine, découvrez le minage de crypto-monnaie avec CryptoNews

Faits saillants:

CryptoNews propose quatre didacticiels qui expliquent comment exploiter sur des plateformes Web.

Les lecteurs peuvent également se renseigner sur l’exploitation minière dans la catégorie éducative Cryptopedia.

La pandémie de coronavirus, qui a frappé le monde ces derniers mois, maintient une grande partie de la population captive dans leurs maisons. Pour cette raison, certaines personnes ont beaucoup de temps libre qu’elles peuvent consacrer à l’apprentissage de sujets qui les passionnent ou qui les intéressent. CryptoNews propose une série de tutoriels et de matériel pédagogique qui peuvent être utilisés par nos lecteurs pour en savoir plus sur l’écosystème des crypto-monnaies.

Entrez le contenu fourni par notre plateforme met en évidence l’extraction de crypto-monnaie, activité lucrative et pilier fondamental du bon fonctionnement des blockchains. L’industrie minière est complexe, car de nombreux utilisateurs de crypto-monnaie ne comprennent pas parfaitement comment générer de l’argent et extraire des blocs sur un réseau.

Ces dernières années, CryptoNews s’est fixé pour objectif de rendre les connaissances minières plus accessibles. Et, pour cela, des guides, des tutoriels et même du contenu académique ont été reproduits pour doter nos lecteurs des outils nécessaires pour s’aventurer dans ce secteur.

NiceHash et Honeyminer

Par exemple, nous publions un tutoriel sur notre portail sur l’achat et la vente de puissance de traitement sur la plateforme NiceHash. Le site Web permet aux utilisateurs d’exploiter dans leur piscine préférée avec l’équipement minier de quelqu’un d’autre, en le louant en échange de BTC. Ou, à l’inverse, ils peuvent mettre leurs mineurs ou leurs périphériques CPU / GPU à disposition pour gagner de l’argent.

Page d’accueil de NiceHash. Source: NiceHash

L’article a une description détaillée sur la façon de s’inscrire sur NiceHash. Précisez également comment connecter votre équipement minier pour vendre la puissance de traitement ou rechercher des vendeurs potentiels. Comme d’autres tutoriels CryptoNews, l’article contient des images qui illustrent le processus.

Honeyminer est l’autre plateforme de minage qui a été couverte par CryptoNews dans une vidéo de tutoriel, où il est expliqué comment l’utiliser et à quoi cela sert. Le système permet l’extraction de crypto-monnaie directement à partir de l’ordinateur d’une manière simple, ce qui en fait une application recommandée pour les utilisateurs novices. Le didacticiel présente les avantages et les inconvénients de cette plate-forme, ainsi que les étapes à suivre pour vous inscrire et commencer à explorer.

Rentabilité de la plateforme

MinerGate est un poids lourd dans l’industrie de l’extraction de crypto-monnaie, car il est actif depuis 2014. Le pool d’extraction permet aux utilisateurs d’exploiter à partir de leurs ordinateurs personnels, offrant des paiements en crypto-monnaies sur le réseau miné. Le tutoriel publié dans CryptoNews parle de la rentabilité de ce pool, quelles crypto-monnaies peuvent être extraites sur la plateforme et toutes les étapes pour commencer à fonctionner.

Il y a quelques mois, un article a également été publié sur notre portail expliquant comment calculer la rentabilité d’un mineur sur la plateforme What To Mine. Cet outil est très populaire dans l’industrie de la crypto-monnaie car il nous permet de comparer les performances de différents équipements de blockchain et d’exploitation minière. L’article explique chacune des fonctions de cette page Web, ainsi que la manière de l’utiliser étape par étape.

En plus des didacticiels susmentionnés, CryptoNews dispose d’un espace spécialisé dans le contenu éducatif des produits sur les technologies Bitcoin et blockchain. Connue sous le nom de Cryptopedia, cette catégorie compile du contenu académique qui explore ce qu’est l’exploitation minière et comment ces activités peuvent être menées. De même, des informations sur les pools de minage et leurs modes de paiement ont été publiées sur ce portail, afin que les lecteurs connaissent tous les outils et secteurs spécifiques à cette industrie.

Cette sélection de contenu pourrait aider nos lecteurs à en savoir plus sur le monde des crypto-monnaies tout en étant en quarantaine à domicile. De même, CryptoNews continue de publier quotidiennement les nouvelles les plus révélatrices sur l’écosystème et de produire des documents qui pourraient être intéressants pour tenir la communauté informée de cette situation sociale et économique difficile.