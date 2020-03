Dans deux semaines, la récompense de minage dans Ethereum Classic sera réduite de 20%

Faits saillants:

Les mineurs passeront d’une récompense de 4 ETC par bloc de mine à 3,20 ETC.

La mesure, inspirée de la réduction de moitié du Bitcoin, vise à ralentir l’inflation Ethereum Classic.

Ethereum Classic devrait réduire sa récompense par bloc miné en mars. Les mineurs passeront de 4 ETC par bloc à une récompense de 3,20 ETC, comme le prévoit la nouvelle politique monétaire. La mesure vise à ralentir l’inflation de son jeton en le rendant de plus en plus rare, limitant son émission au cours des 121 prochaines années.

Le panel de développeurs Ethereum Classic, ETC Core, a rapporté que La réduction de récompense aura lieu dans environ 14 jours. Lorsque la blockchain atteindra la hauteur du bloc de 10 millions, les mineurs du réseau verront une baisse de 20% de leurs revenus. De cette façon, l’inflation du réseau devrait baisser à 5,49%.

La nouvelle mesure d’Ethereum Classic s’inspire des politiques monétaires de Bitcoin, un réseau doté d’un mécanisme – connu sous le nom de réduction de moitié – qui contrôle son inflation. La réduction de moitié est un processus automatisé, qui est incorporé dans le fonctionnement du réseau afin de fournir une monnaie à «valeur solide». Autrement dit, une monnaie qui ne perd pas son utilité et sa valeur au fil du temps.

On estime que la réduction de la récompense de bloc classique d’Ethereum se produira dans environ 14 jours ou bloquer 10 ml. #ETC est la SEULE chaîne de blocs publique complète avec une politique monétaire fixe.

En savoir plus:

🔗 https://t.co/Fiy2vD3F7E par @hitchcott

🔗 https://t.co/vqvG9M5OFI par @MyEtherplan pic.twitter.com/HXqvCUWDEV

– ETC Core (@etc_core) 4 mars 2020

Pour cela, Satoshi Nakamoto a décidé d’incorporer une politique selon laquelle tous les 210 000 blocs la récompense pour l’exploitation minière est réduite de moitié, jusqu’à ce qu’ils cessent d’émettre de nouveaux bitcoins. Le plan est que, au cours des 120 prochaines années, un total maximum de 21 000 000 bitcoins sera créé. Ni plus ni moins. Une idée qui a inspiré les développeurs d’Ethereum Classic à développer un mécanisme inspiré de la réduction de moitié qui limitera également l’émission de jetons, préservant la valeur de leur devise.

La réduction de la récompense dans ETC a été introduite en 2017, après la naissance de cette nouvelle blockchain d’une fourche dans Ethereum. Parce que le réseau d’origine a une politique monétaire illimitée, la communauté Ethereum Classic a décidé d’effectuer une mise à jour qui a réduit la récompense de 5 ETC à 4 ETC par bloc miné.

Les développeurs ont organisé la réduction des récompenses Ethereum Classic dans Eras, calculant que le réseau traversera environ 51 époques jusqu’à ce qu’ils cessent d’émettre de nouveaux jetons. Source: EtherPlan

C’est pour cette année que cette mesure a été intégrée pour la première fois, qui allait ensuite s’adapter une réduction de 20% des récompenses par bloc au cours des 121 prochaines années. Ethereum Classic a maintenant programmé dans son fonctionnement que tous les 2,38 ans, lorsque la blockchain atteint pour traiter 5 millions de blocs extraits, la récompense est réduite jusqu’à ce qu’elle limite complètement l’émission de nouveaux jetons.

Les développeurs ont confirmé qu’ils voulaient “imiter les objectifs d’approvisionnement en Bitcoin” avec cette nouvelle politique. Pour cette raison, s’ils atteignent leur objectif, pourrait atteindre un total de 199 000 000 ETC ou jusqu’à 211 000 000 ETC, si les producteurs de blocs incluent des blocs obsolètes et demandent la récompense. Il s’agit du plan d’approvisionnement Etherum Classic pour la période entre 2015 et 2136.

Il faut tenir compte du fait que toute réduction de la récompense a un revers économique direct à l’exploitation de ces blockchains. Par exemple, Litecoin a procédé à une réduction de moitié de son réseau l’année dernière, ce qui a contraint plusieurs mineurs à déconnecter leur équipement en raison d’un manque de rentabilité. En outre, il est prévu que la réduction de moitié du Bitcoin prévue pour ce mois de mai ait également un impact direct sur l’industrie et a laissé plusieurs équipements miniers des générations passées obsolètes.