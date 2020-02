Dans la panique des marchés, ce qui compte, ce sont les émotions et la bonne information

Sous la direction de Marco Palma, consultant financier de Rome

Depuis environ un mois, nous avons affaire à la coronavirus, ou plutôt avec le syndrome pseudo-grippal du coronavirus, mais ce n’est qu’au cours des trois derniers jours que nous le faisons avec un fort accent émotionnel.

Après des semaines où la propagation du virus avec ses implications financières et économiques a de plus en plus attiré notre attention; au cours de ce dernier week-end insolite, avec le décompte des infections et des décès de plus en plus précis, ainsi que l’arrivée en Italie du virus, tout a soudainement changé, prenant le caractère d’un psychose: nous avons également assisté aux scènes des étagères vides dans les supermarchés de Lombardie et des bouteilles d’Amuchina aux prix du marché noir.

En ce qui concerne particulièrement le domaine d’intérêt spécifique ici, afin de rester accrédité dans mon secteur de compétence spécifique, je pense que la relation du consultant financier avec ses clients est dans ces moments axée sur les émotions.

La gestion des émotions joue un rôle fondamental: nous vivons une journée où les marchés européens sont fortement négatifs, le marché italien étant pire que les autres pour des raisons évidentes et les sentiments négatifs prédominent.

Que faire? Pas de panique

Personnellement, j’ai changé les plans de la journée et je passe du temps avec mes clients (en personne, au téléphone, en visioconférence) pour réaffirmer l’importance de la solution adoptée par rapport aux outils choisis et vérifier ensemble que, en ce qui concerne les objectifs de temps individuels, cela est toujours cohérent.

Arrêter l’agenda, y compris commercial, pour réaffirmer ma présence sécuritaire sur leur portefeuille dans ces moments est d’une importance fondamentale.

Arrêter et classer les problèmes en cours et les conséquences possibles, sans jamais oublier que seuls ceux-ci, les problèmes que je veux dire, offrent parfois des opportunités intéressantes que même à travers une dialectique constante avec les clients suivis, il est possible de saisir.

Arrêter et informer est un devoir

J’ai le devoir de me rappeler que je suis appelé à faire de l’information et de la diffusion et pour cela je dois être préparé sur les sujets d’intérêt et les écrire correctement pour être en relation avec mes clients à travers les réseaux sociaux et à travers une newsletter informative.

J’ai le devoir d’être prudent, de ne pas faire de proclamations, de ne pas fournir de solutions génériques et valables pour tous, afin de ramener le récit des faits à la réalité et non à la promotion.

Je suis relativement jeune de profession mais vieux dans le rôle, avec vingt ans d’expérience et aujourd’hui, dans la tension de ce jour et de la période, je suis vraiment heureux et reconnaissant de cette demande d’avis.

Rome, 24 février 2020

Marco Palma

