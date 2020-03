Dans l’industrie automobile mexicaine, ils prennent très au sérieux le COVID-19

Avec l’activation de la phase 2 de la contingence par COVID-19, au Mexique, des entreprises comme Audi et Mercedes-Benz ont annoncé différentes mesures pour leurs distributeurs.

La marque aux quatre anneaux propose un service voiturier, avec lequel le personnel de l’atelier peut récupérer le véhicule et le restituer à son propriétaire à la fin de la prestation, la marque s’assure qu’une désinfection complète du véhicule sera effectuée avant de le restituer à ses clients.

Il dispose également d’un programme dans lequel la voiture peut être prise en personne et le client est ramené à son domicile et à son bureau dans des véhicules préalablement désinfectés. Pour sa part, Mercedes-Benz a commencé à fonctionner avec moins de personnel dans ses agences, tout en demandant aux clients de contacter leurs conseillers pour planifier des rendez-vous de service et des essais.

D’autres entreprises et groupes automobiles du pays ont commencé à activer des stratégies de service similaires

Les crédits

L’Association des banques du Mexique (ABM) a rapporté cette semaine une série de mesures de soutien aux clients bancaires, dans lesquelles elle spécifie la possibilité de geler le paiement des crédits, entre deux et six mois, pour les personnes vues touchés par la pandémie de COVID-19 et incapables de s’y conformer. De toute évidence, ces mesures de soutien comprennent les prêts automobiles, ainsi que les prêts à la construction de logements, les prêts individuels avec garanties hypothécaires, les particuliers, la paie, les cartes de crédit et le microcrédit, pour les particuliers. Il a également été annoncé que les personnes morales ou les particuliers ayant des activités commerciales disposeront de divers programmes pour les soutenir face à l’impact économique imminent que représente cette éventualité sanitaire.

Les plantes

Volkswagen a annoncé qu’à partir du 30 mars, elle fermerait ses usines de Puebla et de Guanajuato pendant au moins deux semaines, les travaux de sécurité et de maintenance qui resteront en vigueur se feront dans le cadre de mesures d’hygiène strictes. En revanche, l’usine de pneumatiques Michelin de Querétaro a réduit sa production, tandis que celles de Bridgestone, à Morelos et Guanajuato, seront fermées pendant trois semaines entre le 23 mars et le 12 avril.

