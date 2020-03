Dans quelle mesure est-il sûr de voyager dans le transport collectif du CDMX pendant la phase 2 par COVID-19

Selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), un jour normal à Mexico, plus de 6 millions de personnes ont emprunté les systèmes de métro, Metrobús, RTP, Light Rail et Trolleybus, mais depuis Près d’un mois, selon le secrétaire à la Mobilité de la capitale (Semovi), l’afflux a diminué de plus de 30% et pourrait être ramené à 80% en raison de COVID-19.

La réduction provient de personnes qui ont pu rester à la maison pour éviter les infections, mais il y a encore beaucoup de gens dans les rues et, pour les protéger, les autorités ont annoncé des mesures d’assainissement dans les moyens de transport.

Selon Semovi, du gel antibactérien a été distribué dans les stations avec l’afflux le plus élevé de métro, de métro léger et de Metrobús, et le personnel a été formé pour éviter la contagion, cependant, pendant la phase 2, lors d’une visite guidée par Attraction, nous notons que certains terminaux comme Indios Verdes, l’un des plus riches, la mesure n’est pas appréciée, même les caissiers n’utilisent pas de masque ou de gants pour recevoir l’argent et lisent même dans les fenêtres des plaintes selon lesquelles ils n’ont pas reçu les fournitures pour se protéger.

Semovi a également annoncé que les trains et les camions sont désinfectés quotidiennement en fin de journée et nettoyés pendant les périodes de manœuvre, une action qui peut être constatée car il y a moins de déchets et les plates-formes sont plus propres.

Dans le Metrobús, il a été signalé que les machines, les garrots et les claviers sont désinfectés dans les stations et que les chauffeurs, ainsi que ceux du RTP et du Trolleybus, prennent des mesures de précaution, mais seuls certains utilisent des protège-dents ou des gants pendant le trajet.

Quant aux utilisateurs, l’afflux est toujours très élevé au milieu de la phase 2. De plus, seuls certains utilisent le masque et appliquent le Sana Distancia. Selon le gouvernement fédéral, au cours de cette étape de l’éventualité, les mesures d’assainissement seront intensifiées, ce qui est nécessaire dans le système de transport et qui peut être le facteur qui accélère la propagation du virus dans notre pays.

