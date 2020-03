Dans un contexte de baisse des prix, le réseau Ethereum est congestionné

La panique générée par l’avancée du coronavirus s’est propagée à la fois aux marchés des crypto-monnaies et aux réseaux de chaînes de blocs, comme Ethereum, qui ce 12 mars s’est trouvé fortement congestionné.

Comme le reflètent les statistiques du réseau, quelque 97 000 transactions ont été lentes à confirmer sur Ethereum, et les prix du gaz ont augmenté, ce qui a rendu les transactions plus coûteuses. Dans le même temps, de nouvelles transactions ils ont dû attendre jusqu’à 50 minutes pour la confirmation.

Le réseau Ethereum a été l’un des premiers à afficher une importante accumulation de commandes en attente, au milieu de la forte baisse enregistrée par le marché ce 12 mars, le bitcoin (BTC) ayant chuté d’environ 40% au cours des dernières 24 heures. Le prix de l’éther (ETH) tombe dans le même pourcentage et se situait à 109 USD par unité, au moment de la rédaction de cette note, selon les données de CoinMarketCap.

En revanche, il faut considérer que la liquidité des autres plateformes est également affectée par la congestion d’Ethereum. C’est le cas du tether (USDT), qui a un montant de 2,9 milliards de dollars en jetons qui ne peuvent être mobilisés que dans Ethereum. Ce a tendance à encombrer les plateformes d’échange, comme c’est le cas avec LocalCryptos, qui a annoncé qu’en raison de la lenteur du réseau Ethereum, il fixerait le montant minimum par transaction à 20 $.

Tout cela constitue également un revers pour les plateformes de financement décentralisées (DeFi), qui permettent aux investisseurs de faire des choix rapides et stratégiques par le biais de prêts. Dans ce cas, la lenteur du réseau pourrait retarder les règlements et les actions d’achat et de vente, Qui devrait généralement fonctionner rapidement. La précipitation des utilisateurs à protéger leurs investissements peut également encombrer ces plateformes.

Il convient d’ajouter que, dans la matinée du 12 mars, le compte Twitter de Whale Alert a rapporté une transaction de 100 000 ETH d’un portefeuille inconnu à la maison d’échange Kraken.

ℹ️ L’expéditeur de cette transaction est probablement #Nexo.

– Whale Alert (@whale_alert) 12 mars 2020

Ces mouvements ont également contribué à dépasser le volume quotidien moyen maximal de transactions, atteignant l’équivalent de 4 137 millions de dollars. De plus, selon la firme d’analyse Glassnode, le prix de transaction moyen a dépassé son maximum d’il y a 6 mois, atteignant 0,58 $.

Toutes ces séries de mouvements ont amené la congestion à Ethereum, un réseau qui, à d’autres occasions, avait présenté des périodes de congestion en raison de l’essor de l’utilisation de certaines applications qui utilisent à la fois des contrats intelligents, des jeux et des objets de collection. Seulement cette fois le réseau a réagi aux conditions du marché.