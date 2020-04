Dans une routine d’entraînement à domicile déjà? MoovBuddy peut vous motiver.

MoovBuddy rend l’entraînement à la maison amusant, intelligent et plus proactif que votre programme d’entraînement typique.

Avril

13, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Pendant l’isolement, il peut être difficile de rester en forme. Vous ne voulez pas aller courir dehors parce que vous êtes censé rester à la maison, et parcourir les mêmes quatre ou cinq vidéos d’entraînement YouTube devient monotone. Cela ne doit pas être le cas, cependant. MoovBuddy rend l’entraînement à la maison amusant, intelligent et plus proactif que votre programme d’entraînement typique.

Les programmes d’exercice de MoovBuddy sont créés par des médecins et des physiothérapeutes et basés sur la littérature médicale. Leur collection comprend 60 programmes d’entraînement et près de 300 exercices, ventilés par parties du corps ou situations ciblées. MoovBuddy propose des instructions audio et des conseils pour faire chaque exercice correctement et efficacement afin de ne pas vous blesser et d’obtenir le maximum d’entraînement possible. Il vous envoie des rappels et des recommandations pour vous garder motivé et vous aide même à suivre l’état de votre douleur, l’historique de vos activités et vos fonctionnalités au fil du temps. À l’aide de ces données, il peut également vous fournir des recommandations fondées sur des données probantes pour éviter de potentiellement créer des problèmes de santé physique.

Que vous cherchiez à améliorer votre posture, votre équilibre, votre force ou autre chose, MoovBuddy peut vous aider. C’est pourquoi il a été classé 3ème produit du jour sur Product Hunt et a obtenu 4,7 étoiles auprès des utilisateurs de l’App Store et de Google Play Store.

Si vous avez besoin de quelque chose pour démarrer vos entraînements à domicile, c’est un excellent appel. Un abonnement à vie à MoovBuddy ne coûte actuellement que 49,99 $.

