Date limite reportée pour la livraison du plan de réhabilitation du mont Gox en raison de critiques

La date limite pour la remise du plan de réhabilitation de la maison d’échange aujourd’hui disparue, le mont Gox, a de nouveau été reportée après qu’un projet de projet a rencontré la semaine dernière l’opposition de nombreux créanciers.

Dans le plan, présenté aux créanciers de Mt. Gox lors d’une réunion le 25 mars, l’administrateur de la réhabilitation, Nobuaki Kobayashi, a déclaré que si le tribunal l’autorisait, vendrait certaines des crypto-monnaies récupérées pour résoudre les revendications de priorité en fiat.

Les créanciers auraient la possibilité de recevoir un remboursement en bitcoin (BTC), mais la proposition de réhabilitation indique que le montant disponible pourrait être insuffisant pour résoudre toutes les réclamations. Étant donné que l’administrateur a exclu tout achat de bitcoin supplémentaire, certains créanciers recevront probablement une partie de leur créance en monnaie fiduciaire, selon le plan.

Mais la proposition de Kobayashi a reçu des critiques importantes de la part des créanciers, entre autres parce que la plupart des créanciers veulent être remboursés en bitcoin.

Alex Ortega, PDG d’Iverson Capital Group, la première entreprise à acheter les créances des créanciers de Mt. Gox en 2016, a déclaré que de nombreux créanciers étaient insatisfaits du plan de réhabilitation et pensent que l’administrateur ne devrait pas être autorisé vendre les BTC récupérés pour résoudre d’abord les réclamations fiduciaires. À ce sujet, Ortega a expliqué:

La plupart de ces créanciers sont généralement des spécialistes du bitcoin qui souhaitent rester sur le marché. Par conséquent, vendre du BTC et les payer en fiat, non seulement les limite à un prix de départ et limite leur éventuelle augmentation, mais entraînerait également une vente massive sur le marché, ce qui, comme cela s’est produit en 2018, peut être compliqué.

Gox a déposé son bilan en 2014, après que des pirates ont volé 850 000 BTC à ses serveurs. Ce qui englobe maintenant l’héritage du mont Gox était à l’origine de 200 000 BTC trouvés dans un portefeuille ancien format peu de temps après l’effondrement de la maison d’échange.

Au dernier décompte, la valeur nette de Mt. Gox était d’environ 141 900 BTC (900 millions de dollars) et 142 800 bitcoins (BCH), soit environ 31,2 millions de dollars. Kobayashi a vendu jusqu’à 400 millions de dollars des bitcoins récupérés début 2018 sur le marché libre.

Après la réunion, le tribunal de district de Tokyo a approuvé une demande de prolongation du délai proposé par Kobayashi. Dans une déclaration ce 30 mars, Kobayashi a déclaré qu’il avait besoin de temps pour résoudre certains “problèmes qui nécessitent une évaluation plus approfondie”.

Le tribunal de district de Tokyo avait déjà prolongé le délai en octobre 2019, ce qui a retardé la date de dépôt jusqu’au 31 mars 2020.

Version traduite de l’article de Paddy Baker publiée sur CoinDesk.