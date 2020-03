D’autres pays rejoindront-ils la France pour déclarer le Bitcoin comme monnaie légale?

Plus de onze ans se sont écoulés depuis la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto, qui aspirait à concevoir la première monnaie virtuelle utilisée dans le monde. Beaucoup d’eau a coulé depuis lors, conduisant même un pays comme la France à reconnaître récemment le Bitcoin comme de l’argent en vertu des lois du pays. Ce qui nous amène à nous demander si d’autres pays adhèrent, à déclarer Bitcoin comme monnaie légale.

Est-il facile de déclarer Bitcoin comme monnaie légale?

Si quelque chose a caractérisé les États depuis le siècle dernier, c’est le contrôle absolu qu’ils exercent sur la politique monétaire. Il est révolu le temps où chaque banque commerciale pouvait émettre ses propres billets et ce sont les mêmes utilisateurs de l’économie qui ont décidé lesquels avaient plus de valeur et de légitimité.

Ainsi, dans le but de rétablir l’ordre et de générer une cohérence dans la politique monétaire nationale, il y a des décennies, les gouvernements du monde entier ont centralisé les émissions monétaires dans la figure des banques centrales. Se réservant le droit de réguler les taux d’intérêt et les niveaux de liquidité dans l’économie nationale.

Bien entendu, cela a permis une plus grande régularité dans les relations économiques entre les citoyens. Qui pouvait désormais échanger des biens et des services avec un seul type de papier-monnaie. Cependant, cela a été soutenu par l’État lui-même et non par des entreprises privées.

Cependant, l’accumulation de tant de pouvoir entre les mains des institutions gouvernementales, tout en étant une solution, a également créé un problème potentiel.

Les gouvernements se sont soudainement trouvés autorisés à manipuler la valeur de la monnaie en fonction de leurs objectifs. Pouvoir simplement imprimer plus d’argent, détruire la valeur de l’épargne de ses citoyens, comme cela s’est produit dans les cas du Venezuela et du Zimbabwe.

Il est donc normal que face à l’émergence d’une alternative à la monnaie fiduciaire traditionnelle, les États réagissent avec hostilité. Eh bien, l’admission de crypto-monnaies comme Bitcoin, signifierait non seulement une grande perturbation de l’économie, mais aussi une perte de pouvoir substantielle pour les institutions gouvernementales.

C’est la raison pour laquelle depuis la création de Bitcoin, la reconnaissance de votre statut d’argent a été un sujet assez délicat.

Le cas français, est-il possible de le répéter?

Malgré cela, ces derniers temps, il semble que les choses commencent à changer petit à petit. Surtout en raison des transformations structurelles générées par la quatrième révolution industrielle. Un processus dont la création de Bitcoin était une partie fondamentale, mais seulement une partie.

Et le fait est que l’émergence de nouvelles technologies à un rythme toujours plus rapide a sérieusement affecté la capacité des États à imposer leur volonté. Renforcer les acteurs non gouvernementaux d’une manière jamais vue auparavant.

Il a atteint le point où une entreprise comme Facebook est en mesure de proposer sérieusement le lancement de Libra. Une monnaie virtuelle mondiale, gérée exclusivement par des entreprises privées.

Il n’est donc pas surprenant que les lois commencent à reconnaître ce qui est déjà un fait: l’existence de crypto-monnaies. Ainsi, il y a quelques jours à peine, nous avons pu voir comment le tribunal de commerce de Nanterre, en France, a reconnu le Bitcoin comme un actif ayant les mêmes caractéristiques que la monnaie fiduciaire.

Cela crée un précédent juridique très important, non seulement pour la jurisprudence française, mais pour tous les pays du monde. Tout cela grâce à l’influence que, dans un pays comme la France, avec son poids économique et traditionnellement ennemi des crypto-monnaies, commencera probablement à s’ouvrir de la base des institutions étatiques, comme le Tribunal de Commerce, à la cryptoactif.

Est-ce à dire que les pays commenceront désormais à déclarer le Bitcoin comme monnaie légale? Non, car même ce n’est pas un processus complet en France. Cependant, c’est un signal important de la direction que prend le monde.

Eh bien, comme les monnaies virtuelles deviennent de plus en plus courantes, les gouvernements devront suivre l’exemple du Tribunal de Nanterre et accepter le caractère des crypto-monnaies comme monnaie légale. Un processus qui peut prendre plusieurs années, mais qui viendra sans aucun doute.

