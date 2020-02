David (Candriam): “Investissements, améliorer la narration pour combattre les peurs”

7 février 2020, par Alessandro Chiatto

Les marchés ont démarré moins difficile que prévu, même si un feu de volatilité persiste: “Nous nous attendions à une année 2020 plus compliquée que l’année dernière, qui s’est bien déroulée pour presque toutes les classes d’actifs”, explique-t-il Matthieu David, responsable de la succursale italienne et responsable mondial des institutions financières et partenariats de Candriam. “Des événements ponctuels tels que le coronavirus peuvent affecter les marchés et créer une situation plus volatile que l’année dernière. Essayons de regarder un peu plus loin dans la planification financière. Nous nous attendons à ce que les marchés montent, même s’ils sont chers et tout le monde s’attend à une correction qui serait saine pour les marchés, et nous préférons regarder un peu plus à long terme. ” L’un de ces problèmes est d’ordre démographique: “La population mondiale croît au rythme de 77 millions de personnes par an. Il existe de nombreuses opportunités, mais elles doivent être très bien expliquées aux investisseurs, afin de s’assurer qu’elles se concentrent moins sur le court terme, qui est le mal dont ne souffrent pas seulement les investisseurs italiens ».

