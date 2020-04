David Castera dévoile les clés du Dakar 2021 et le concept «Dakar Classic»

Le Dakar 2021 continue. C’est le message que David Castera en tant que directeur du test a voulu transmettre. Le responsable du rallye organisé par ASO est optimiste au différend de la prochaine édition de la course, malgré le fait que le COVID-19 ait remis en cause les objectifs de l’organisateur en paralysant les reconnaissances et les négociations pour intégrer de nouveaux territoires au Dakar. Faute de pouvoir travailler sur le terrain, ASO a choisi d’utiliser la technologie des satellites pour avancer dans la préparation de l’itinéraire d’essai, toujours autant que possible.

À cet égard, Castera a confirmé que l’itinéraire était tracé, avec un kilométrage très précis et des fournitures armées. Bien que cette conception d’itinéraire doive être vérifiée sur le terrain, tout est prévu. La situation autour des négociations d’adhésion de nouveaux pays est très différente en Arabie saoudite au moment d’accueillir le Dakar. À cet égard, David Castera a expliqué que ASO envisageait un scénario avec deux ou trois pays dans la course, bien qu’il n’exclue pas de concourir uniquement en Arabie saoudite. La définition du plan à suivre se fera en fonction de l’évolution sanitaire de la crise COVID-19.

David Castera explique les délais pour façonner le Dakar de 2021

La bonne santé que le Dakar semble présenter et le peu d’affection que le coronavirus a dans le test se reflètent dans la création de la catégorie «Dakar Classic». Cependant, Castera a avoué que ASO travaille dans une catégorie de véhicules classiques qui s’affronteront en parallèle en fuite dans un format régulier. Le «Dakar Classic» fera ses débuts en 2021 s’il n’y a pas de revers majeurs et leur permettra de participer à la course véhicules avant 2000. Bien qu’il n’y ait toujours pas de réglementation ferme, ASO prévoit que 40 véhicules participeront au «Dakar Classic» et donneront ainsi une incitation supplémentaire au test.