Davos: un nouveau modèle de leadership pour concurrencer à l’ère de la durabilité

Il faut un nouveau modèle de leadership plus responsable pour être compétitif à l’ère du capitalisme des parties prenantes. Ce modèle doit viser à améliorer l’impact social et environnemental de son activité et se concentrer sur une solide performance organisationnelle. C’est ce qui est ressorti du Forum économique mondial en cours à Davos et auquel participent les principaux leaders d’opinion et dirigeants des principales multinationales.

Selon la recherche “recherche Nouveau leadership“, (Vers un nouveau leadership) créé par le Forum économique mondial en collaboration avec Accenture, cinq caractéristiques principales sont requises des dirigeants pour accélérer la croissance et améliorer l’impact social, en surmontant les défis de la prochaine décennie:

Inclusion de toutes les parties prenantes: mettre la confiance et le bien-être de toutes les parties prenantes au premier plan, en tenant compte des besoins des différents publics dans les décisions commerciales et en promouvant un environnement inclusif, où chaque personne peut exprimer sa voix et se sentir à sa place;

Émotion et intuition: accroître l’engagement personnel en valorisant des caractéristiques telles que la créativité et la passion, en faisant preuve d’empathie, d’humilité et d’ouverture envers chaque individu;

mission: promouvoir des objectifs communs inspirés d’une mission de croissance durable, partagés au sein de l’organisation et avec toutes les parties prenantes;

Technologie et innovation: créer de la valeur ajoutée pour l’organisation et la société en utilisant les technologies émergentes pour innover de manière responsable;

Déduction et compréhension: cercare toujours plus de chemins vers le succès, grâce à l’apprentissage continu et à l’échange de connaissances.

“Le changement climatique, les inégalités croissantes et la fragilité économique menacent le bien-être humain comme jamais auparavant”, a-t-il observé Adrian Monck, directeur général de Forum économique mondial. “Nous avons besoin d’un nouveau modèle qui place les besoins de toutes les parties prenantes au premier plan, combinant l’esprit d’entreprise à la recherche de valeurs partagées, à travers une collaboration qui implique tous les publics et peut améliorer la communauté dans laquelle nous opérons. La bonne nouvelle est que les générations futures sont bien disposées à développer les compétences en leadership nécessaires pour y parvenir. “

L’étude montre que le marché oblige de plus en plus les entreprises à faire face aux problèmes environnementaux, sociaux et économiques si elles veulent continuer à fonctionner avec succès. Par exemple, parmi les répondants, six leaders émergents sur 10 (61%) affirment que les modèles commerciaux ne devraient être poursuivis que s’ils améliorent à la fois les résultats sociaux et la croissance des bénéfices. En outre, la grande majorité des chefs d’entreprise (79%) et des parties prenantes (73%) affirment que le potentiel positif des technologies émergentes oblige les entreprises à reconsidérer leur rôle dans la société.

De nombreux chefs d’entreprise sont en décalage avec les parties prenantes, qui veulent des dirigeants qui apportent des émotions et des idées, des missions et des objectifs. Les résultats d’une enquête menée en ligne sur un groupe de discussion de plus de 500 sujets appartenant à la génération Y et à la génération Z (tous deux comprenant des personnes nées après 1980) suggèrent que ce sont précisément les plus jeunes qui pensent que les décisions des dirigeants de la prochaine décennie ils exigeront une approche équilibrée entre les cinq caractéristiques d’un leadership responsable.

La durabilité, la confiance et l’innovation améliorent leurs performances financières

L’étude note également que le profit et la durabilité ont une corrélation positive: Un leadership responsable mène à une meilleure performance financière. Accenture a examiné la performance financière et les actions liées à la durabilité, la confiance des parties prenantes et l’innovation de plus de 2500 sociétés cotées entre 2015 et 2018.

La principale conclusion qui est ressortie est que les entreprises à haut niveau d’innovation et de confiance des parties prenantes ils obtiennent de meilleures performances financières par rapport aux autres acteurs du même secteur, avec un bénéfice moyen supérieur de 3,1% et un rendement plus élevé pour les actionnaires.

En outre, les entreprises qui atteignent les plus hauts niveaux d’innovation, de confiance des parties prenantes et de performance financière dans le secteur dans lequel elles opèrent présentent les cinq éléments d’un leadership responsable dans une plus large mesure que leurs concurrents.

Selon l’étude, seuls les modèles commerciaux qui améliorent les besoins des parties prenantes peuvent libérer toute la puissance de l’innovation pour améliorer les performances d’une entreprise et promouvoir le progrès social.

“Les organisations ont non seulement la possibilité, mais aussi l’obligation de donner la priorité à l’impact social et environnemental de leurs activités; un processus qui commence par la redéfinition du concept de responsabilité lui-même », a-t-il commenté. Ellyn Shook, chef de la direction et responsable des ressources humaines Accenture. “La nouvelle génération de dirigeants fait émerger une approche capable de créer de la valeur pour l’entreprise et pour l’ensemble de la société, basée sur le partage des objectifs, l’inclusion de toutes les parties prenantes et l’empathie. C’est un style de leadership auquel nous croyons fermement et que nous nous engageons à améliorer et à diffuser dans le monde entier: notre collaboration avec Young Global Leaders et Global Shapers Community s’inscrit dans ce contexte et témoigne de notre volonté de contribuer à améliorer notre futur”.

L’étude est basée sur une enquête auprès de plus de 20 000 personnes, y compris des membres des communautés Young Economic Leaders et Global Shapers du World Economic Forum («leaders émergents»), des PDG et autres chefs d’entreprise, des employés, des consommateurs et d’autres groupes de parties prenantes, ainsi que sur une analyse économétrique de la performance des entreprises et une autre recherche originale.