Daymond John sur son «principe de Powershift»

Dans un extrait de son nouveau livre, l’investisseur Shark Tank partage sa philosophie sur la façon de “ transformer n’importe quelle situation, conclure une transaction et atteindre n’importe quel résultat ”.

Si vous avez déjà été entraîné dans une négociation avec votre fille de trois ans, vous avez probablement une idée de la façon dont cette scène d’ouverture a éclaté. (Pour autant que je sache, il n’y a aucune preuve photographique que je porte cette tiare de princesse, alors je vais m’en tenir à cela.)

C’est clair: en ce moment, dans notre famille, Minka a le pouvoir. Même à trois ans, elle a compris – principalement par essais et erreurs et par piétinement – que si elle choisit une stratégie, puis suit une certaine séquence d’étapes, elle peut presque toujours arriver à ses fins. Cela pourrait prendre une crise, suivie d’un doux sourire entendu. Ou cela pourrait nécessiter un câlin parfaitement synchronisé quand je m’y attend le moins. De toute façon, elle finira par m’épuiser.

Et elle le sait. Elle sait qu’elle peut obtenir ce qu’elle veut de moi – et je suppose qu’il s’ensuit que l’une des raisons pour lesquelles je suis si rapide à céder quand elle le verse comme ça est parce que je le sais aussi. Nous sommes tombés dans une sorte de schéma par défaut où les forces de Minka en tant que négociateur se heurtent à mes faiblesses en tant que gros vieux softie.

Gardez à l’esprit, ce n’est pas seulement moi, sautant sur les caprices de Minka. Elle a une approche différente pour sa mère, pour sa nounou, pour tout le monde dans sa petite vie. Elle lit la salle et change de jeu selon les joueurs, selon la situation.

Minka a compris ce qui fonctionne tout seul – parce que, juste pour dire, il n’y a pas de cours Mommy & Me sur les stratégies de négociation, pas de groupe de jeu pour l’aider à apprendre à appuyer sur les boutons de son papa. Cependant, il y a l’avantage de l’expérience, et ici ma petite fille est assez intelligente pour savoir que si un certain type de comportement obtient des résultats le premier jour, il y a de fortes chances que cela fonctionne à nouveau le jour suivant.

Je ne connais qu’une seule façon de transformer cette dynamique: à travers un concept que j’appelle powershift.

Permettez-moi de vous parler du Powershift et de la façon dont j’en suis venu à adopter le concept derrière.

Dans mes livres précédents, j’ai écrit sur quelques principes qui m’ont propulsé dans ma carrière. Au début, à l’époque où je commençais FUBU hors de la maison de ma mère à

Hollis, Queens, il s’agissait de faire bouger les choses sans argent. C’est le «pouvoir de l’échec» – un pouvoir que j’ai exploité très jeune, et je l’atteins encore aujourd’hui.

Puis, une fois que j’arrivais dans le monde de la mode et que je commençais à voir un certain succès, je me suis concentré sur l’agitation: travailler dur, passer à travers et respecter un plan de match. À l’époque, c’était: combien de temps y parvenez-vous chaque jour et à quelle heure vous y tenez-vous? . . et, plus important encore, comment remplissez-vous le temps entre les deux? C’est le pouvoir de «se lever et de moudre», l’esprit de prise en charge qui anime nos jours.

Mais une des choses que je réalise récemment est que aucune des bénédictions ou des succès qui se sont présentés à moi ne serait arrivée sans la capacité de transférer le pouvoir – des autres à moi-même, de moi-même à d’autres personnes, d’un domaine de force à un autre tout nouveau domaine de force. Ces changements ont alimenté la trajectoire de ma vie et de ma carrière, mais je n’ai pas écrit à leur sujet dans mes livres précédents parce que je ne les ai pas identifiés pour ce qu’ils étaient jusqu’à récemment. Mais vous feriez mieux de croire qu’ils jouent un rôle important dans la façon dont je suis arrivé là où je suis aujourd’hui. Et maintenant, je veux les partager avec vous.

Chaque fois que je m’assois pour écrire un nouveau livre, je prête attention à ce que j’entends de mes lecteurs, qui me contactent sur les réseaux sociaux ou me contactent après l’un de mes discours ou via mes cours en ligne. Avec Rise and Grind, par exemple, les gens voulaient savoir comment je structure mes journées et où je recherche la motivation.J’ai donc passé un peu de temps à chercher des moyens pour que les gens vraiment réussis organisent leur temps et relancent leur ambition. Ici, je n’arrêtais pas d’entendre des gens qui voulaient des conseils sur la façon de construire le type de fondation dont ils ont besoin pour atteindre, maintenir et développer leur base de puissance, alors j’ai passé un peu de temps à regarder comment j’ai réussi à les faire des choses dans ma propre vie et ma carrière. Comme je l’ai dit, certains de ces trucs me sont venus naturellement au début, mais au fur et à mesure que j’ai progressé, j’ai commencé à chercher des moyens de reproduire ce succès en me tournant vers d’autres domaines, loin de FUBU et de la mode. Ce livre est le résultat de tout cela. C’est ma vision de ce qu’il faut pour trouver le pouvoir dans la pièce, dans n’importe quelle situation, et pour le mettre à profit de manière significative et durable.

Donc, ici au tout début de notre voyage dans ces pages, permettez-moi de vous dire clairement: qu’est-ce qui vous empêche d’atteindre le succès que vous désirez, le succès que vous croyez mériter? C’est vraiment une question simple, et vous n’avez pas besoin que ce soit moi qui la pose. Vous devriez vous le demander. Peut-être que vous l’êtes déjà. C’est peut-être pour cela que vous avez choisi ce livre. Je ne sais pas pour vous, mais je regarde toutes les personnes que j’ai connues dans ma vie, toutes les personnes que j’ai laissées derrière moi, toutes les personnes que j’ai rencontrées qui luttent encore pour trouver un but chemin, et je ne comprends pas pourquoi ils font encore des excuses pour être coincés ou déçus ou négligés pour telle ou telle opportunité. Évidemment, ils ne font pas tous des excuses, mais croyez-moi, j’entends beaucoup d’histoires de type malheur à moi. Et quand je le fais, je ne peux pas m’empêcher de penser, Hé, si mon cul stupide peut le faire, tout le monde peut le faire, alors ici je veux mettre en lumière comment trouver cet équipement supplémentaire et tout mettre en jeu d’une manière qui permet aux lecteurs d’exploiter leur potentiel de changement de puissance.

Cette capacité à transformer chaque situation en une sorte d’avantage est câblée en chacun de nous. La clé est d’apprendre à reconnaître et à exploiter ce pouvoir que vous avez déjà en vous. Ce livre déconstruit ce processus pour vous et vous montre exactement comment le faire.

Moi, j’étais un peu en retard pour tout comprendre. Cela ne veut pas dire que je n’utilisais pas ce pouvoir. Je l’utilisais bien, mais c’était un accord de type aléatoire. Enfant, j’ai toujours pu obtenir ce dont j’avais besoin de mes professeurs, de mes amis du quartier et des autres enfants de l’école. . . de mes patrons, même, une fois que j’ai commencé à pointer l’horloge. (Ma mère était une toute autre histoire – elle ne me laissait jamais m’en tirer avec quoi que ce soit, était toujours sur mon cas, mais surtout elle m’a appris à travailler toutes ces autres relations avec un certain avantage.) Je n’étais pas être calculateur ou manipulateur; Je faisais juste mon truc. Pour une raison quelconque, j’avais ce talent pour faire bouger les choses, et cela arrivait presque toujours pour moi de façon banale. C’était organique, instinctif: je ne suis jamais allé en école de commerce. Je ne suis jamais allé à l’université. Même le lycée était difficile pour moi. Je venais d’un quartier difficile. J’ai lutté contre la dyslexie. Et je voulais apprendre des choses au-delà des matières de base enseignées à l’école; des choses qui se passaient dans le monde réel, à l’extérieur des quatre murs de la classe. L’école de la vie a été l’endroit où j’ai appris à obtenir l’avantage dont je parle. Pour cela, j’ai pu exploiter quelque chose qui était déjà en moi, et j’en suis venu à croire que ce même quelque chose réside en chacun de nous.

Conclusion: j’avais le pouvoir. . . et vous l’avez aussi. C’est inné pour notre espèce, cette capacité que nous partageons tous de nous mettre en position de réussir – un instinct de survie de base qui est intégré à notre personnalité. Le problème, c’est que la plupart d’entre nous ne reconnaissent pas cette capacité de transformer nos propres résultats pour ce qu’ils sont, ou de comprendre comment les utiliser de manière à nous faire avancer.

Finalement, je l’ai compris. Mais ensuite, alors que je progressais dans ma carrière, en relevant de nouveaux défis plus importants, je voulais le comprendre, peut-être même le reproduire. J’ai donc repensé aux choix que j’ai faits, aux approches que j’ai adoptées, en espérant peut-être apprendre quelque chose de la façon dont je suis arrivé au point où j’en suis aujourd’hui – pas seulement pour aider moi-même avec ce qui vient ensuite, mais pour aider les autres aussi. Donc, ce que j’espère faire dans les pages à venir, c’est décomposer l’idée de changement de puissance de telle manière que vous sortirez de ce livre encore mieux placé pour relever votre prochain défi et apporter des changements dans votre vie, immédiatement.

OK, ALORS – QU’EST-CE QU’UN POWERSHIFT?

POWERSHIFT / pou (Ə) r • shift /

1. Prendre le contrôle et créer des moments de véritable changement qui vous permettent de vivre une vie plus heureuse et plus épanouie

2. Tirer parti de votre capacité à créer de l’influence, à négocier les choses dont vous avez besoin et à vouloir, et à entretenir vos relations pour vous emmener où vous voulez aller

