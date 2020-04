DBRS maintient la note «A» de CaixaBank

L’agence de notation de crédit DBRS Morningstar a décidé de maintenir la notation “ A ” de CaixaBank en tant qu’émetteur à long terme, tout en bénéficiant d’une perspective “ stable ”, comme indiqué dans un communiqué publié lundi dernier.

L’agence de notation des risques a expliqué qu’elle avait décidé de maintenir la cote de crédit de l’entité en raison de la «solidité» de son réseau d’agences, ce qui lui a permis d’améliorer le résultat du groupe dans un environnement de taux bas.

“La notation intègre également l’amélioration de la rentabilité structurelle de CaixaBank après que la banque a vendu la majorité de son exposition immobilière et met en œuvre d’importants plans de restructuration”, a expliqué DBRS.

L’agence souligne que la qualité des actifs de l’entité, après plusieurs années d’amélioration, est au niveau de ses homologues européens, ainsi que sa solide position de financement et de liquidité.

“DBRS continuera de suivre l’évolution de la situation du coronavirus Covid-19 et son impact potentiel sur les revenus, les avantages et la qualité des actifs, tout en tenant compte des mesures de secours adoptées par les gouvernements et les régulateurs”, a-t-il ajouté.

Plus précisément, l’agence estime que la crise des coronavirus va générer une “pression” sur les revenus à mesure que les volumes de crédit baissent, et que la marge nette d’intérêts continuera d’être affectée négativement par la politique de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. (BCE).

Connexes

.