De faibles coûts de paiement avec Ripple sont possibles

Le marché des envois de fonds est depuis longtemps contrôlé par les principales banques de chaque État. Cependant, les règles sont mises à jour et le système change, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux petites entreprises désireuses d’adhérer au système. Parmi eux, vous trouverez Cross, qui propose un système de paiement avec Ripple.

Il s’agit d’une fusion d’entreprises cherchant à améliorer le système de transfert de fonds pour les immigrants en Corée du Sud, en utilisant la technologie de paiement rapide de Ripple pour améliorer le système.

Nous parlons de la première société de transfert de fonds qui utilise la technologie Blockchain pour effectuer des paiements internationaux en temps réel à faible coût.

Les envois de fonds à bas prix en Corée du Sud sont une réalité

Une entreprise connue sous le nom de Coinone Transfer a été à l’origine de toute cette révolution, en raison de sa récente association avec SBI Ripple. L’objectif principal de ce dernier est de créer une entreprise qui offre un service de transfert de fonds à faible coût en utilisant la blockchain de Ripple.

En outre, ils offrent également une foule d’autres avantages, les paiements en temps réel avec Ripple ne sont que l’un des points forts.

D’autre part, il convient de noter que gagner la confiance des utilisateurs a été une tâche difficile.

Cependant, en raison des grands efforts consentis, son taux actuel de clients fixes est de 80%. En d’autres termes, environ 80% de leurs clients reviennent pour le service. Cependant, il y a beaucoup plus de détails à mentionner.

Cross: une entreprise qui utilise la technologie Ripple pour réduire les frais d’envoi

Cross est né lorsque Coinone Transfer décide de rejoindre SBI Ripple Asia pour trouver une solution au problème des paiements entre pays. Cette idée est née fin 2018 et son objectif principal était d’offrir un service de paiement rapide avec Ripple à moindre coût.

L’entreprise n’est pas seulement responsable d’offrir un taux de coût d’expédition beaucoup plus bas que d’autres entreprises ou banques. Il permet également aux utilisateurs de profiter de la transparence, de la fiabilité de la blockchain et d’autres aspects.

De plus, le nombre d’utilisateurs bénéficiant augmente. Actuellement, ils atteignent plus de 200 000 travailleurs étrangers, qui utilisent Cross pour pouvoir envoyer et recevoir de l’argent de leur famille. Cependant, il y a aussi des familles qui envoient de l’argent à leurs enfants pour payer des subventions, des études ou autres.

De nombreux utilisateurs utilisent certainement le système de paiement rapide avec Ripple que Cross utilise pour en bénéficier. Bien que, pour l’entreprise, générer cette confiance dans les utilisateurs était une tâche difficile.

Avantages des paiements avec Ripple

La société Cross, non seulement se démarque par un pourcentage de commissions inférieur à 1% (dans certains cas), elle dispose également d’un système numérique, qui permet d’effectuer des transactions ou des paiements en temps réel, et tout cela est possible grâce à Ripple.

En d’autres termes, les clients peuvent utiliser leurs smartphones pour envoyer des remises en temps réel à l’aide de l’application Cross.

D’autre part, il convient de noter que la société Coinone Tranfer, a également mentionné qu’elle cherche à conclure plus d’accords avec d’autres institutions, afin d’augmenter le nombre d’utilisateurs qu’ils peuvent couvrir, soutenir et d’autres aspects.

conclusion

Pour finir, il faut dire que la technologie Blockchain est utilisée quotidiennement dans plus de projets et d’entreprises, afin d’améliorer les systèmes conventionnels. L’envoi et la réception de fonds ont été améliorés depuis 2018 avec cette société connue sous le nom de Cross.

Cependant, Cross a encore beaucoup plus d’obstacles à surmonter pour se consolider dans le système de transfert de fonds de la Corée du Sud. Pour cette raison, la société est constamment à la recherche de méthodes pour améliorer son système de paiement et réduire ses coûts avec la technologie de Ripple.

