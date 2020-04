De Goldman Sachs deux nouvelles émissions avec une protection du capital à 100% sur les indices

Nouveau numéro de certificats à capital protégé sur les indices boursiers de Goldman Sachs.

En particulier, la banque américaine propose deux produits avec le sous-jacent Ftse Mib et ISIN JE00BKYRMZ57 e Indice MSCI World ESG Yield Select Variance (Ticker Bloomberg M9CXWESY Index) avec ISIN JE00BKYRMY41. Ce dernier est un indice construit sur l’indice MSCI World dont nous nous souvenons avoir inclus des actions de grande et moyenne taille dans 23 pays développés.

Plus en détail, l’indice MSCI World ESG Yield Select Yield Variance Index utilise les données de la recherche MSCI ESG pour fournir une exposition à des sociétés très bien notées. ESG (environnement, social et gouvernance) par rapport à leurs homologues de l’industrie inclus dans l’univers MSCI World Index. L’indice intègre également une sélection pour la sélection de ces actions à rendement élevé et à faible volatilité.

Comment fonctionnent-ils?

Certificats Goldman Sachs 100% de protection sur les indices actions émis par Goldman Sachs Finance Corp International, d’une maturité de 5 ans, offrent la maturité une protection complète du prix d’émission, égal à 100 euros par certificat, et un montant proportionnel à la performance positive du sous-jacent jusqu’au Cap, le cas échéant.

Le certificat vous permet donc de bénéficier de la performance de l’indice sous-jacent, garantissant le capital investi à l’échéance. En particulier, à l’expiration, le certificat rembourse la totalité Prix ​​d’émission et paie un montant égal à la performance positive du sous-jacent si celui-ci se partage à une valeur égale ou supérieure à la valeur initiale.

Si le sous-jacent cite à une valeur inférieure à la valeur initiale, le certificat rembourse le prix d’émission.

Les certificats peuvent être achetés sur le marché SeDeX, un système multilatéral de négociation d’instruments dérivés titrisés organisé et géré par Borsa Italiana, via sa banque de confiance, sa banque en ligne et sa plateforme de négociation en ligne. Les certificats sont négociables pendant toute la journée de négociation.

