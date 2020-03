De la FCA à Tesla: l’industrie se tourne vers la production de ventilateurs pulmonaires

Fiat Chrysler Automobiles, Marelli, Ferrari et, de l’autre côté de l’océan, Tesla, pourraient convertir une partie de la production en machines respiratoires cruciales pour le traitement des patients touchés par les formes les plus graves de coronavirus. La reconversion de la production industrielle, en temps de guerre, n’est certainement pas nouvelle. Si dans les années 10 du XXe siècle Fiat a apporté sa contribution au pays en fabriquant des mitrailleuses, aujourd’hui que le “front” se déploie dans les hôpitaux ventilateurs pulmonaires les outils de survie les plus précieux.

Les constructeurs automobiles italiens ont donc entamé des négociations avec la seule entreprise italienne actuellement en mesure de produire ces dispositifs médicaux, Siare Engineering.

Gianluca Preziosa, PDG de Siare, a donné la nouvelle: “Nous discutons avec FCA, Ferrari et MArelli pour essayer de comprendre s’ils peuvent nous donner un coup de main pour la partie électronique”. L’entreprise, à laquelle le gouvernement a demandé de multiplier les efforts et la production de ventilateurs, de 165 à 500 unités par mois, n’a pas pu traiter la demande sans externaliser une partie de la production vers d’autres usines. La rencontre entre la haute direction d’Exor, la holding de la famille Agnelli qui contrôle FCA et Ferrari, et Siare a eu lieu jeudi

Selon ce que rapporte ., ce serait l’usine historique Ferrari de Maranello, non loin du siège de Siare, idéale pour détourner une partie de la nouvelle production de respirateurs pulmonaires. Cependant, la décision finale à ce sujet doit encore être confirmée.

Masques prêts à produire aussi

Celui de FCA et Ferrari ne serait pas le premier épisode de reconversion industrielle à répondre aux besoins dictés par la pandémie en Italie: le Modaimpresa de Miranda (Isernia), par exemple, est passée de l’habillement à la production de masques avec filtre. Ou le Pietri Srl-Le Loir Mattresses, une entreprise textile de Bonorva (Sassari) qui produit déjà 2 000 masques par jour dans le but d’en atteindre 10 000 la semaine prochaine. Et encore une fois, le Dreoni Giovanna di Vaiano (Prato), active dans le secteur du rembourrage automobile et de l’habillement en tissu technique, est passée à la production de 2 000 masques par jour.

En France donc, le géant de la mode LVMH (holding qui comprend Louis Vuitton, Fendi, Dior) a annoncé qu’elle allouerait ses unités de parfum à la production de gel désinfectant.

Tesla prêt à construire des fans

Aux États-Unis, les effets de la pandémie se propageant rapidement à travers le pays également Tesla il a donné sa disponibilité pour produire des respirateurs pulmonaires: le fondateur du constructeur automobile, Elon Musk, l’a déclaré via Twitter.

“Nous les construirons s’ils échouent”, a écrit Musk en réponse à une question du gourou des prévisions Nate Silver. Le PDG de Tesla a ensuite précisé: «Les fans ne sont pas difficiles [da fare], mais ils ne peuvent pas être produits instantanément. Quels sont les hôpitaux dont vous parlez actuellement? ” il a demandé à Silver, précisant que pour les entreprises qui fabriquent des vaisseaux spatiaux comme SpaceX, les ventilateurs pulmonaires sont à portée de main.