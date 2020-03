De l’épidémie à la contagion: comment l’écosystème cryptographique a appris au monde à surmonter la pandémie

Faits saillants:

Un individu, sous le pseudonyme de Nakamoto, a envoyé un message au monde et juste après cela, tout a changé.

Les mineurs de crypto-monnaie ont combattu le virus en partageant la puissance de calcul.

L’écosystème cryptographique était une sous-culture dans un monde qui faisait des efforts pour se maintenir, assiégé par la pandémie qui progressait avec de nouveaux cas de contagion, terribles, mortels, incontrôlables. C’était le virus le plus meurtrier de l’histoire et avait déjà consommé la moitié de la population mondiale.

La crémation était la norme dans tous les coins pour se débarrasser de l’immense nombre de corps qui avaient dépassé la capacité des cimetières, des salons funéraires et des fabricants de cercueils à suivre la tâche ardue d’enterrer les morts. Dans le même temps, l’interdiction des rassemblements publics, qui comprenait des funérailles et des réveils, a aggravé le chagrin de nombreuses familles en deuil qui n’ont pas été en mesure de pleurer de manière adéquate la perte de leurs proches.

Alecia Weis, épidémiologiste, chef d’une petite communauté scientifique qui travaillait sur un vaccin depuis l’apparition de l’épidémie, a émis un message d’espoir qui a rapidement parcouru le monde. “Nous pensons avoir trouvé le remède, nous l’avons entre nos mains, mais nous devons aller de l’avant avec nos enquêtes et nos tests”, avait-il déclaré.

Jusque-là, le travail de l’équipe dirigée par Weis était financé par les Nations Unies. Cependant, les scientifiques avaient succombé à la pression exercée par l’organisme sur eux, car les fonds nécessaires pour faire avancer les études ne seraient approuvés. en échange des crédits de l’enquête, de son déroulement et des droits de diffusion de masse, transférés à l’organisation bénéficier uniquement à ses pays membres.

Dans son message au monde, Weis avait inclus des documents montrant que la raison pour laquelle le virus s’était propagé à un rythme aussi accéléré était qu’au lieu d’alerter sur le danger auquel l’humanité était confrontée, l’Organisation des Nations préférait garder le silence. .

Les preuves présentées par l’épidémiologiste ont montré que les gouvernements du monde avaient préféré protéger la production de leurs nations, et non l’exposer, malgré le risque. Ils savaient que toute mesure nécessaire aurait un impact sur la production mondiale et ferait donc des ravages sur l’économie. Quand ils ont dû décider qui épargner, ils se sont tournés vers les économies des pays, et la conséquence était claire, ce qui restait était la douleur et la désolation.

La réaction de la population aux annonces de Weis a été agressive et immédiate. Dans les jours qui ont suivi, personne n’a laissé entendre son opinion sur les réseaux sociaux. Les preuves étaient si convaincantes que les gouvernements ont répondu avec plus de silence. Ils avaient été exposés au monde. Ils étaient responsables de la disparition de familles entières, de tous les survivants expirant la peur et inspirant l’angoisse. Ils avaient clairement indiqué que ils n’ont pas rempli leur fonction principale de mener une politique publique de protection de la population. Au contraire, sa priorité était de défendre à tout prix ses intérêts économiques.

La rage, la douleur et la désolation ont attaqué la psyché du peuple. Avec le virus, ils ont exacerbé la pandémie. Alors que de plus en plus de personnes meurent chaque jour, les gouvernements commencent à sortir de leur sommeil, mais à ce moment-là, les populations sont trop étourdies face à tant d’adversité. Il y a eu des déclarations publiques des autorités gouvernementales, mais pas qui les a entendues.

Les citoyens se sont réfugiés davantage chez eux. Les rues étaient vides. Il y avait des autorités, mais pas qui gouverner. Pour compliquer davantage l’image, les économies étaient en ruine. Rien ne semblait plus avoir de sens. La population semblait résignée, ce qui allait arriver était la fin de l’humanité. Le monde réel ressemblait à une adaptation d’un roman apocalyptique de Stephen King.

Lorsque les circonstances sont devenues plus pessimistes et ont pris des formes inimaginables, dans ce qui semblait être une conspiration du destin pour mettre fin à l’existence humaine; Lorsque la pandémie a cru qu’elle avait réussi, il y a eu une rupture de l’écosystème cryptographique.

Le monde réel ressemblait à une adaptation d’un roman apocalyptique de Stephen King. Source: Pixabay.

Un individu, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a publié un nouveau message au monde. Contrairement aux déclarations du gouvernement, cela a été entendu: «J’ai créé un fonds Bitcoin que j’ai donné au Dr Alecia Weis, dans lequel j’ai déposé 50% de ce dont son équipe de scientifiques a besoin pour avancer avec les tests que nous ils démontreront si leur remède contre la pandémie est efficace. Le compte est déjà en possession de l’épidémiologiste et j’invite tous ceux qui peuvent apporter une contribution à avancer sur la route qui nous conduira à surmonter cette crise “, a-t-il déclaré.

Quand le monde a changé

Les messages sombres qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux comme contaminés par le virus ont commencé à muter pour se transformer en doses colorées de guérison. Plus de dépôts de bitcoins sont venus pour financer la recherche pour le remède.

Mineurs de crypto-monnaie ils ont prêté leur puissance de calcul dans le but de lutter contre le virusAinsi, l’équipe scientifique devait disposer d’un grand nombre d’ordinateurs connectés à son serveur pour traiter les simulations et calculer les résultats possibles.

L’écosystème cryptographique a exprimé son soutien à la lutte contre la pandémie et est rapidement devenu synonyme d’espoir. Des leaders ont émergé de tous les coins du monde, guidant les autres à découvrir le monde des crypto-monnaies. La population la plus vulnérable a été parrainée. Il n’y avait personne qui voulait profiter des autres, il n’y avait que solidarité, respect, union.

Il a fallu peu de temps au Dr Weis pour faire une nouvelle annonce qui a rempli la planète de joie. La cure avait passé avec succès la phase de test et était déjà produite en série. La pandémie a vu sa condamnation à mort décrétée.

Pendant ce temps, l’adoption du bitcoin progressait à pas de géant. Il était déjà une force imparable, à tel point que les banques centrales ont commencé à remarquer que si elles ne montaient pas à bord de ce train, elles devraient définitivement disparaître, ils ont donc annoncé leur processus de transformation.

De grandes institutions bancaires sont mortes et les banques ont été réinventées avec des néobanques, laissant la place à une génération de dApps renforcées qui ont commencé à soutenir de nouvelles entreprises. Les gestionnaires d’actifs sont nés de familles qui avaient besoin de dynamisme pour surmonter la crise. De plus, la finance décentralisée (DeFi) a imposé son propre rythme et a offert d’excellentes solutions de services financiers pour la planète.

Jusque-là, la population mondiale qui avait survécu à la pandémie était maintenue en quarantaine à mesure que la distribution des vaccins progressait.

La planète entière était devenue une université virtuelle. Tout le monde, contraint à la distanciation sociale par la pandémie, voulait connaître tous les détails de l’écosystème cryptographique. Dans les foyers, les plateformes de divertissement ou les consoles de jeux vidéo n’attirent plus l’attention. Vidéos YouTube, tutoriels, interviews et plus, ainsi que tout le contenu éducatif lié à l’écosystème des crypto-monnaies a été dévoré par toutes les familles. C’est ainsi que les citoyens ont compris ce qu’était une organisation autonome décentralisée (DAO).

Un rythme de guérison incroyable a commencé à se répandre dans tous les coins de la planète. Source: Pixabay.

Les communautés du monde entier ont atteint un tel niveau d’organisation que des points stratégiques où un DAO a été mis à l’épreuve ont été rapidement établis pour établir une structure qui leur a permis de favoriser la transparence, d’éliminer la fraude, d’améliorer les processus de prise de décision politique et l’allocation des ressources, entre autres éléments auxquels les gouvernements traditionnels ont dû faire face.

Le concept traditionnel de gouvernement et de pouvoir était oublié. Les DAO étaient des modèles de gouvernance qui ont d’abord été adoptés par certains villages isolés. Plus tard, les grandes villes ont également commencé à les mettre en œuvre lorsque leur grand pouvoir de transformation a été démontré. Ceci, grâce au fait que des règles préprogrammées ont été activées par les mains des citoyens eux-mêmes, et les actions ont été coordonnées de manière autonome via un protocole de consensus distribué.

C’est ainsi que les DAO ont réactivé la production et ont également assumé des responsabilités qui appartenaient auparavant aux gouvernements. Ce qui n’a pas été résolu par le niveau d’automatisation du DAO, a été délégué à des individus spécialisés ou à de petites organisations qui effectuaient des tâches manuelles. Plus tard, des organes de représentation politique ont vu le jour, également basés sur des modèles DAO.

Un rythme de guérison incroyable a commencé à se propager à tous les coins de la planète, non seulement parce que la pandémie est morte grâce au vaccin, mais parce que l’humanité avait décidé d’approfondir sa migration vers le monde numérique. Cela faisait longtemps que la nouvelle de l’épidémie du virus qui avait contraint le monde à l’isolement était connue, ce qui avait contribué à la réduction du taux de pollution de la planète.

Les humains ont donc agi de manière responsable et ont décidé de protéger davantage l’environnement. Ce n’est que pour quelques choses spécifiques qu’ils pouvaient quitter la maison. Le travail à distance s’est répandu dans le monde entier.

Litiges juridiques commencé à être résolu dans le système de justice numérique, les tribunaux décentralisés, Basé sur la blockchain Ethereum, ils ont commencé à gagner en force dans le monde. Grâce à eux, les mêmes utilisateurs ont résolu les conflits sur le réseau et assuré le respect des contrats, devenant également juges.

Le virus a commencé à être un mauvais souvenir dans l’esprit des êtres humains, mais tout le monde a compris que c’était un événement qui, bien qu’il ait laissé beaucoup de douleur en traversant le monde, a également provoqué un changement nécessaire. Le monde qui critiquait l’écosystème cryptographique avant la pandémie et le regardait avec arrogance, il a soudainement découvert qu’il était l’allié dont il avait toujours eu besoin pour construire une meilleure planète, plus solidaire et adapté à tout le monde. Certainement un monde décentralisé identique pour tout le monde.

Avertissement: Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, personnages, sociétés, organisations, lieux, événements ou faits qui y figurent sont le produit de l’imagination de l’auteur ou sont utilisés dans le cadre de la fiction. Toute similitude avec des personnes (vivantes ou mortes) ou des événements réels est une pure coïncidence.