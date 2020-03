De nouvelles photos d’espionnage révèlent le développement avancé d’un coupé de luxe Genesis

Ce sont les premières photos d’espionnage du nouveau coupé que la marque de luxe de Hyundai a en préparation. Camouflé et de grandes proportions, le prototype arborant le nouveau design Genesis se rapproche étroitement du style des nouveaux G80 et GV80, mais l’absence de poignées de porte arrière suggère un modèle différent de la nouvelle berline de luxe.

Il y a beaucoup de photos d’espionnage que nous avons vues du nouveau Genesis G80 au cours de son développement, mais nous n’en avons jamais vu de telles auparavant. Un développement de un modèle complètement nouveau et inédit, jamais vu auparavant, dissimulé comme prototype de la nouvelle berline de luxe de la marque coréenne.

Bien que les deux modèles partagent le design moderne et avant-gardiste qui imprime le nouveau lot de modèles, mais si vous regardez, il y a quelques particularités: le plus notable, le absence de poignées sur les portes arrière qui, en plus, ne voient même pas les portes. Tout au plus, il y a des poignées sur les portes avant comme un fermoir.

La forme de la lunette arrière fixe dénote l’absence de porte conventionnelle

Complètement différent des vues dans la salle de production. Même le bec de la garniture bordant l’arrière de la surface vitrée agit comme une pièce continue, comme une lunette arrière fixe. En fait, cette garniture chromée semble avoir été placée dans l’intention de cacher quelque chose, la faisant ressortir nettement sur le corps.

Certains photos d’espionnage extrêmement étrange, bien qu’ils puissent avoir une explication. Et c’est que lors de la présentation mondiale de la nouvelle Genesis GV80 qui a eu lieu en janvier dernier, la marque de luxe a montré une série de diapositives dans lesquelles les grandes lignes d’une grande voiture de sport ont été avancées, qui peut être basé sur le concept Genesis Essentia dévoilé à New York 2018.

En fait, les principales caractéristiques de conception, telles que les feux arrière nervurés, ont été transférées aux nouveaux modèles, mais la forme de la carrosserie est importante, ce qui justifie que Genesis prépare un rival pour la BMW Série 8. Coupé qui, contrairement au concept équipé de batteries haute densité, peut choisir de un moteur à combustion puissant ou un système hybride performant.

Aperçu du nouveau coupé sport de luxe Genesis