De nouvelles règles pour Hoy No Circula obligatoires, ce sont les voitures qui ne pourront pas partir

Dans le cadre des mesures qui seront mises en œuvre à partir d’aujourd’hui à la suite de la phase 3, il y a la question du Aujourd’hui ne circule pas obligatoire pour tous les véhicules quels que soient leur hologramme ou leurs caractéristiques techniques (y compris hybrides et électriques).

L’objectif de cette mesure est d’équilibrer les départs essentiels des personnes les jours de la semaine (du lundi au vendredi) et elle fonctionnera du lundi au vendredi en fonction de la terminaison de la plaque d’immatriculation du véhicule, quel que soit son gommage.

La mesure établie pour limiter la circulation des véhicules ne sera pas applicable aux chauffeurs des services d’urgence, des salons funéraires, de la sécurité des citoyens, du nettoyage, de l’eau potable, des taxis de concession et du transport de marchandises (y compris les fournitures, la nourriture et les médicaments), entre autres, ainsi que du personnel dédié à la santé, aux personnes handicapées et / ou aux urgences médicales. Elle ne sera pas non plus applicable aux motos.

Les médecins et les médecins, les infirmières et tout autre personnel travaillant dans le secteur de la santé doivent préparer une carte conçue par les autorités de la capitale, pour s’identifier comme personnel médical, qui ne sera valable que si elle est scellée et signée par les autorités hospitalières où ils travaillent. Ces éléments doivent être sur la même face de la carte et doivent être transportés dans un endroit visible dans le véhicule. En cas de falsification, elle sera considérée comme une fraude et le délit pourra être sanctionné conformément au code pénal en vigueur.

