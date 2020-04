De quelle documentation ai-je besoin pour réussir l’ITV?

Pour passer l’ITV, vous avez besoin de documentation. Ce n’est pas trop et vous devriez normalement le transporter dans le véhicule, mais gardez-le à l’esprit lorsque vous devez passer par le poste d’inspection technique du véhicule. Il existe des cas particuliers où la documentation diffère.

Lorsque nous allons transférer l’ITV sur notre voiture, en plus de cela, nous aurions dû préparer une série de problèmes techniques et mécaniques pour nous assurer que nous le passerons de manière satisfaisante, nous devons également nous assurer que nous avons et transportons le documentation requis pour le ITV. Mais peut-être que vous vous demandez De quelle documentation ai-je besoin à l’ITV?

Comment nous avons avancé ITV vous devez aller avec les tâches accomplies et, en ce qui nous concerne dans ce cas, les fonctions sont de percevoir et de transporter documentation requis selon règlement de l’Inspection Technique des Véhicules. Il est obligatoire de le présenter, que le résultat de l’inspection correspondante soit favorable ou que nous recevions un ITV défavorable.

Voici la documentation dont vous avez besoin pour passer l’ITV à votre voiture.

Documentation ITV: quels documents devez-vous apporter pour réussir l’ITV

Carte technique / carte ITV, permis de circulation, accréditation d’assurance obligatoire, carte d’identité du conducteur (pas dans toutes les gares).

Comme établi par le Règlements d’inspection technique des véhicules, comme nous avançions, il faut montrer une série de documents pour passer l’ITV et ce sont les précédents. La fiche technique du véhicule, également connu sous le nom de carte ITV – dans le cas où nous l’avons déjà transmis au moins une fois – et permis de conduire.

En plus de ce qui précède, il existe un autre documentation requis pour le ITV, mais dont il faut se qualifier. Il est nécessaire de prouver l’assurance obligatoire, mais dans ce sens, il est habituel qu’elle puisse être vérifiée électroniquement et que, par conséquent, nous n’avons pas besoin de la documentation physique correspondante. Et le ID du conducteur qui, comme nous l’avons précisé, n’est pas obligatoire dans toutes les stations ITV et dépend de chaque province.

Considérations spéciales sur ITV et documentation obligatoire

Il existe un certain nombre de «circonstances spéciales», au moment du passage de l’ITV. Et selon ces circonstances particulières, le documentation requise passer l’ITV variera de manière subtile. Ce qui précède est le Documentation ITV requis dans tous les cas, mais nous pouvons également avoir besoin de certains documents supplémentaires.

Des réformes importantes

Si le véhicule vers lequel l’ITV va passer a subi un réforme majeure, en plus de la documentation précédente, pour passer l’ITV, vous devrez faire un projet d’homologation et vous devrez recevoir un certificat d’atelier. Ce certificat d’atelier, qui doit être dûment complété et signé, fera également partie de la documentation requise pour passer l’ITV.

Voitures de société

Lorsqu’un véhicule qui va passer l’ITV est au nom d’une entreprise, ou d’une entité, en plus des documents précisés précédemment, il devra également présenter au poste d’inspection technique des véhicules le CIF de la même.

Si votre voiture a subi un accident majeur, votre permis de conduire est peut-être intervenu.

Véhicules accidentés avec autorisation de circulation

Les véhicules qui ont subi un accident important, tant qu’ils ont pu voir touché certains éléments tels que la direction, le système de freinage, le cadre, la structure autoportante, la transmission et d’autres, il y a une considération particulière. Dans ces cas, la situation des intervention du permis de conduire par l’autorité en charge de la surveillance du trafic.

Si le permis de circulation est intervenu, il sera transmis au siège de la circulation provincial ou local qui, par lien selon l’immatriculation du véhicule, lui correspond. Et c’est parce qu’avant ce type d’imparfait lié à la sécurité, le véhicule devra être présenté à ITV avant de remettre en circulation.

Si cela se produit, vous devez vous rendre à l’atelier, faire les interventions qui correspondent au véhicule, passer l’ITV sans permis de conduire et, grâce au résultat favorable de l’inspection technique des véhicules, le permis de circulation du véhicule pourrait être «récupéré». La documentation requise pour passer l’ITV, dans ces cas, est différente pour cette raison particulière.