De quels autres utilitaires dispose la technologie Blockchain?

Depuis sa création, la technologie Blockchain a été principalement associée aux crypto-monnaies. Cependant, cette technologie n’est pas uniquement applicable dans l’écosystème cryptographique. Il y a beaucoup plus, beaucoup sont les utilitaires que la technologie Blockchain est capable de transformer.

Le principal avantage de Blockchain est sa capacité à permettre un système de certification des transactions sûr et fiable, sans avoir besoin de tiers ou d’intermédiaires, en décentralisant la gestion.

Utilisations de la technologie Blockchain

Technologie blockchain dans les soins de santé

L’un des cas d’utilisation les plus critiques où la technologie peut se produire est dans le secteur de la santé, étant donné que le secteur de la santé a besoin de réformes. Actuellement, le secteur de la santé souffre d’une approche centralisée, conduisant à une manière inefficace de traiter les patients. Ainsi, les soins de santé s’inscrivent dans les utilitaires que possède la technologie Blockchain.

Les patients doivent transporter leurs données médicales d’un médecin à un autre, ce qui peut entraîner des problèmes. Sans oublier, les données stockées dans les silos hérités sont principalement enregistrées dans différents standards et formats, ce qui crée des problèmes en matière de récupération et de modification des données.

La technologie Blockchain peut simplifier tous les problèmes de santé en fournissant une approche d’enregistrement décentralisée. Dans l’approche DLT, toutes les personnes concernées peuvent accéder aux données vitales des patients avec l’autorisation appropriée. Toutes les données resteront également sécurisées et seul le personnel autorisé pourra y accéder.

Les transactions peuvent également rester sur la chaîne et peuvent donc être suivies en cas de besoin – un processus de soins de santé général amélioré.

Le patient aura pleinement accès à ses données de soins de santé jusqu’à ce qu’il ne les communique volontairement à un tiers. Enfin, les données de santé stockées en un seul endroit peuvent aider à améliorer l’effort de recherche des scientifiques qui cherchent à résoudre la prochaine épidémie ou à trouver un remède.

Enfin et surtout, l’utilisation de la technologie Blockchain dans la distribution pour éliminer complètement la contrefaçon de médicaments peut sauver des vies et également améliorer les activités des entités pharmaceutiques.

La technologie blockchain dans la lutte contre le coronavirus

En ajoutant plus d’avantages à ce secteur, on a pu voir récemment comment une série de solutions internationales basées sur la technologie Blockchain ont relevé le défi de prévenir de nouvelles épidémies au milieu de la pandémie de COVID-19, également connue sous le nom de Coronavirus. Les Émirats arabes unis (EAU) sont le pays qui a récemment proposé des solutions reposant sur une base de données distribuée.

Le Ministère du développement communautaire des EAU (MOCD) a annoncé qu’il avait commencé à utiliser les canaux numériques pour fournir des services gouvernementaux.

Le MOCD dépendrait de l’utilisation de l’identité numérique via des systèmes basés sur la technologie Blockchain et des systèmes de chat pour l’authentification numérique des certificats officiels et autres documents. Cela élimine la nécessité pour les utilisateurs de quitter leur domicile.

Jusqu’à présent, selon les médias locaux, le système Blockchain mis en place est capable de traiter 2 919 types de documents, ce qui permettrait au ministère de réguler le flux de clients.

Chaînes d’approvisionnement

Les autres utilitaires de la technologie Blockchain sont la gestion logistique. L’intérêt qu’elle suscite pour les chaînes d’approvisionnement se concentre avant tout sur la possibilité d’une amélioration de la supervision des chaînes alimentaires ou du suivi de la production. C’est pourquoi des pays comme le Royaume-Uni utilisent déjà 22% de ces demandes.

Vote

Un autre domaine important où la technologie Blockchain peut avoir un impact positif important est le système de vote.

Concernant ce sujet, il y a eu

de nombreuses controverses sur la manipulation des votes dans différents pays entre

les partis au pouvoir. De plus, les faux votes et autres activités peuvent

être une préoccupation pour le processus de vote de tout État.

Avec la technologie Blockchain, il peut y avoir un moyen juste et transparent pour le processus de vote. Après tout, il est sûr, rapide et innovant.

L’électeur peut se connecter ou télécharger l’isoloir sur son ordinateur ou son appareil électronique. Une fois cela fait, ils peuvent utiliser leur identité unique pour voter. C’est la technologie Blockchain qui garantit le bon fonctionnement de tout.

Le système de sécurité garantit que

les informations présentées sont protégées contre toute modification. En outre,

les données sont vérifiées avant que l’électeur se qualifie pour le

vote. Une fois qualifié, l’électeur peut simplement voter.

La blockchain agit comme un stockage décentralisé pour stocker les votes. Comme nous le savons tous, une fois que les données sont écrites, elles ne peuvent plus être modifiées ou changées d’aucune façon. Il est également transparent, ce qui signifie que chaque vote peut être suivi si nécessaire.

Parmi les avantages des cas d’utilisation de la technologie de vote Blockchain, on distingue: l’élimination de la fraude électorale, le vote à distance est possible, des votes vérifiables et immuables, un moyen sûr de stocker les votes, une confiance et une transparence accrues.

Pourquoi Blockchain?

La possibilité que la technologie Blockchain soit appliquée à d’autres aspects qui dépassent l’économie a accru l’intérêt que suscite cette révolution technologique.

A tout cela, il faut ajouter la transparence apportée par ces nouvelles méthodologies, qui s’écartent de l’opacité que représentent les méthodes habituelles mises en œuvre par les entités bancaires.

