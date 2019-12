De quoi a-t-on besoin pour démarrer une entreprise de réparation d'électronique en Allemagne? La

Le Brexit étant devenu de plus en plus probable à la suite de l'élection de Boris Johnson, les préoccupations entourant l'économie allemande s'intensifient à l'approche de 2020.

Cependant, il ne fait aucun doute que l'Allemagne abrite l'économie la plus robuste et la plus résiliente de l'UE, et à cet égard, elle offre toujours un emplacement viable pour lancer votre entreprise de réparation d'électronique.

Dans cet article, nous examinerons les exigences de base auxquelles les entreprises doivent se conformer en Allemagne, avant de demander ce qui est nécessaire pour créer une entreprise de réparation d'électronique performante.

De quoi a-t-on besoin pour démarrer une entreprise en Allemagne?

Avant de commencer à structurer et à promouvoir votre entreprise de réparation d’électronique, il est important de satisfaire aux critères généraux de qualification énoncés dans la législation allemande.

En termes simples, vous devez avoir au moins 18 ans pour enregistrer une entreprise en Allemagne, tandis que la loi stipule également que vous ne pouvez pas avoir été précédemment interdit d'exercer la profession dans laquelle vous avez l'intention d'exercer.

Ce type d'interdiction peut être imposé par les tribunaux à la suite d'incidents ou d'infractions graves, généralement à la suite d'une période de litige.

Si vous décidez d'enregistrer votre entreprise, vous devez déclarer votre activité prévue soit au bureau commercial allemand (Gewerbeamt) soit au bureau des impôts (Finanzamt). À ce stade, vous devrez également déterminer comment votre entreprise fonctionnera, qu'elle prenne la forme d'un opérateur individuel ou d'une société à responsabilité limitée.

Cela déterminera votre obligation fiscale et le montant précis que vous paierez, et il est important de vous assurer que vous payez le bon montant en tant que propriétaire d'entreprise.

Comment configurer un magasin de réparation d'électronique

Lorsqu'il s'agit de créer une entreprise de réparation d'électronique performante, vous devez d'abord vous assurer que vous ciblez le bon public et que vos employés ont les compétences requises pour fournir des services spécialisés et en demande.

Par exemple, on estime qu'environ 15% des utilisateurs d'iPhone dans le monde se promènent avec un écran fissuré, tandis que les smartphones modernes dans leur ensemble ont tendance à être autonomes et difficiles à réparer.

Par conséquent, votre entreprise de réparation devrait être équipée pour entreprendre ce type de tâche, car cela garantira un flux de revenus régulier de votre public cible.

Avec un public et des compétences clairs à l'esprit, vous pouvez commencer à investir dans l'entreprise et vous assurer que vos ingénieurs ont accès à des outils de la plus haute qualité et les plus pertinents.

Si vous envisagez de démarrer une entreprise allemande de réparation d’électronique, vous allez vouloir investir dans les meilleurs outils que vous puissiez obtenir. Vous devriez commencer par investir dans des outils universellement utiles tels que des fers à souder, qui sont largement vendus par des fournisseurs comme RS Components et peuvent être utilisés pour réparer des composants endommagés sur des cartes de circuits imprimés.

Enfin, vous devriez également considérer les modèles de tarification qui ont été adoptés par des prestataires de services similaires dans la région. L'électronique reste un marché concurrentiel (en particulier en Allemagne), vous devrez donc créer une structure de prix qui incitera les clients et vous permettra également de réaliser un profit viable.