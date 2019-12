De quoi Bartlett a-t-il été accusé et qu'est-ce qui a déterminé la fonction publique?

Ce jeudi, Manuel Bartlett a été disculpé par le Secrétariat de la Fonction Publique des accusations contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts.

Irma Eréndira Sandoval, chef de l'agence, a déclaré jeudi que Bartlett avait fait l'objet d'une enquête sur ses activités depuis le 1er décembre 2018 à ce jour. De quoi était-il accusé et qu'a déterminé le SFP? Alors on vous le dit.

1. Enrichissement illicite

Accusation: Bartlett a déclaré une fortune de 51 millions de pesos et un revenu annuel de 11 millions. Sa fortune, en fait, est 16 fois plus grande que dans les propriétés.

Résultat: Bartlett a déclaré qu'il possède 4 comptes bancaires dont l'actif totalise 51,6 millions de pesos et prétend détenir 5 propriétés d'une valeur de 8 millions de pesos situées à:

a) Calle Tennesse 14, Colonia Nápoles Insurgentes.

b) Av. Mazatlan 101, Colonia Condesa.

c) Av. Revolution 344, colonie de Tacubaya.

d) Av. Revolution 342, colonie de Tacubaya.

e) 718, rue World Labour, quartier Atenor Salas.

D'après l'enquête, dicte la SFP, il ne s'ensuit pas que le directeur général de la CFE ait plus de propriétés déclarées ou que sa fortune soit 16 fois plus importante.

Accusation: Par le biais de parents, d'entreprises et de prêteurs, Bartlett a fait un empire immobilier de 25 propriétés d'une valeur de 800 millions de pesos.

Résultat: Il a été confirmé que la personne enquêtée ne s'immisce pas en tant que propriétaire dans les biens de son partenaire ou de leurs enfants respectifs. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle le fonctionnaire accumule une succession de 800 millions de pesos immobiliers serait fausse.

«Ce Secrétariat ne contient aucun élément suggérant qu'il s'agit de fonctionnaires, car il n'y a aucune preuve de l'existence de titres, d'actions ou d'instruments juridiques avec lesquels des actes de propriété sont exercés sur les propriétés respectives.

CFE

Accusation: En 2001, les propriétés enregistrées au nom de sa compagne, Julia Elena Abdala Lemus et les enfants qui ont tous les deux produit de leurs précédents mariages respectifs ont été multipliés.

Résultat: Le Secrétariat a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de décider des propriétés acquises par des particuliers. Cependant, dit-il, l'enquête a montré qu'il existe des propriétés au nom du partenaire romantique de Bartlett et de leurs enfants, qui n'ont pas été trouvées administrativement absentes.

«Il résulte (de l'enquête) que le couple sentimental du fonctionnaire ne se conforme pas aux hypothèses légales d'un conjoint ou d'une concubine, et que leurs enfants ne sont pas financièrement dépendants et que, par conséquent, le fonctionnaire n'était pas tenu de déclarer ses biens conformément à les formats applicables au moment de sa déclaration », dicte la résolution.

Accusation: La société Cawaret est indiquée comme prêteur et il est affirmé qu'elle est propriétaire des propriétés situées à Sierra Aconcagua 510 et 520, ainsi que celles situées à Palmas 1410.

Résultat: La SFP note que la société a été créée depuis le 3 novembre 1997 et que la société commerciale Lebasi, déclarée par Bartlett, n'a pas de participation dans Cawaret.

Les biens indiqués, indique le SFP, correspondent à un tiers avec lequel le fonctionnaire n'a aucun lien.

Cuartoscuro

2. Conflit d'intérêts



Accusation: De 2001 à 2007, la famille Bartlett a constitué 12 sociétés, cinq dirigées par leur partenaire Julia Elena Abdala Lemus et deux par leurs enfants: Comercial Lebasi et Cawaret.

Résultat: Il a été conclu que Bartlett est un partenaire commercial de Lebasi, ce qui a été déclaré.

Il a également été vérifié qu'il avait été repris par Cawaret SA de CV jusqu'au 5 novembre 2018, date à laquelle son pouvoir a été révoqué et avant de prendre la direction de la CFE.

L'agence a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur la constitution des sociétés que les individus effectuent, mais l'enquête a montré qu'il existe des sociétés constituées avec la participation de leur partenaire, ainsi que de leurs enfants, mais qu'aucune n'est liée aux actions de Bartlett

Accusation: JAL Consultoría, par Julia Abdala, offre des services de fibre noire et d'économie d'énergie dans le secteur dont Bartlett est responsable publiquement.

Résultat: Dérivé des enquêtes et des dossiers qui figurent dans le dossier, il a été constaté qu'il n'y avait pas de contrat entre JAL Consultoría Estra Estraica S.A. de C.V. et la CFE. Alors que, sous la présente administration, il n'y a pas non plus de contrat avec une agence ou une entité de l'administration publique fédérale.

Accusation: Son fils Leon Manuel Bartlett Álvarez dirige Cyber ​​Robotics (créé en 2010) qui, dans l'administration López Obrador, a déjà obtenu un contrat de plus de deux millions de pesos en attribution directe de Sedena.

Résolution: 35 contrats ont été conclus entre Cyber ​​Robotics Solutions et des entités publiques du gouvernement fédéral. Aucun de ces contrats n'est lié à la CFE ou lié au secteur de l'énergie, comme le constate la SFP.