De quoi nos clients se soucient-ils maintenant?

Nous vivons la mère de tous les «événements déclencheurs». Aucune entreprise, aucune communauté, aucune région n’est à l’abri des défis sanitaires et économiques créés par la pandémie.

Nous avons tous le mandat impérieux de changer. Nous – nos employés, nos propres organisations, nos clients, nos fournisseurs, nos communautés – sommes contraints de nous adapter et de changer. Autant que certains résisteront à la nécessité de changer, peut-être en attendant les choses, en espérant que les choses reviendront à «ce qu’elles étaient auparavant», le changement est devenu obligatoire.

Nos clients sont confrontés à des problèmes auxquels ils n’ont jamais été confrontés et peuvent ne pas avoir les outils, les connaissances ou l’expertise pour faire face. Ils ont besoin et veulent de l’aide.

Lorsque je parle à des organisations, je constate des changements intéressants dans les priorités et les stratégies.

Au début de la pandémie, de nombreuses stratégies et priorités étaient axées sur la réduction / maîtrise des coûts. De nouveaux investissements ont été arrêtés ou ralentis. De nombreux projets ont été arrêtés. Les dépenses discrétionnaires ont été réduites autant que possible. Dans de nombreuses organisations, des personnes ont été licenciées ou mises en congé.

En vendant aux clients pendant les premières semaines de la pandémie, il fallait probablement se concentrer sur la réduction des coûts. Les clients étaient intéressés par toutes les solutions pouvant réduire les coûts et maximiser les flux de trésorerie.

Au cours des quelques semaines à peine qui se sont écoulées depuis ces réactions initiales, souvent à genoux, je constate un changement dans l’orientation de nombreuses organisations. Certains se sont rendu compte qu’ils avaient réagi de façon excessive et qu’ils avaient trop coupé, en particulier autour des investissements qui permettraient une croissance future.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

D’autres ont réalisé que la réduction des coûts n’avait aucun sens sans revenus. Ils déplacent leurs priorités vers des choses qui stimulent la croissance des revenus. Ils reconnaissent qu’ils doivent investir dans des choses qui les aident à générer des revenus. Dans le même temps, les flux de trésorerie sont importants, de sorte que l’accent sera mis sur le chemin le plus court vers la génération de revenus.

Dans tous ces cas, le risque est toujours un problème critique. Comprendre, gérer et minimiser les risques est une priorité absolue.

À mesure que nos clients modifient leurs priorités en matière de génération de revenus, ils se concentreront sur les quelques projets les plus critiques. Dans le passé, où les clients pouvaient avoir des dizaines à des centaines de projets pour soutenir leur croissance et leurs objectifs commerciaux, ils seront beaucoup plus conservateurs. Ils investiront lentement, en choisissant les quelques priorités les plus élevées, celles qui maximisent la génération de revenus tout en minimisant l’impact sur les flux de trésorerie et les risques.

En conséquence, notre concurrence change. Par exemple, si nous vendons des solutions informatiques pour soutenir la génération de revenus, notre concurrence peut ne pas être uniquement nos concurrents, mais des solutions dans des domaines complètement différents, par exemple la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le service client ou d’autres domaines.

Si nous voulons réussir à atteindre nos objectifs, nous devons nous concentrer sur ce qui est important pour nos clients dès maintenant. Nous devons comprendre où ils en sont dans leur cycle de vie de changement / récupération. Sont-ils toujours en train de prioriser la maîtrise des coûts? Sont-ils passés à la génération de revenus? Quels sont les problèmes de trésorerie qu’ils gèrent? Quelle est leur capacité à gérer les risques dans les circonstances actuelles.

Comme cela a toujours été, notre succès n’a pas grand-chose à voir avec ce que nous vendons, mais comment nous aidons nos clients à atteindre leurs buts et objectifs. Si nous voulons réussir dans les efforts de génération / récupération de revenus de nos propres entreprises, nos stratégies d’engagement doivent se concentrer sur ce qui est important pour le client maintenant.

Savez-vous ce que vos clients se soucient maintenant, comprenez-vous comment leurs priorités et stratégies ont pu changer en quelques semaines seulement. Avez-vous des solutions qui aident le client à répondre à ses besoins les plus prioritaires aujourd’hui?

Dans un certain sens, nous sommes confrontés à un environnement riche en opportunités. Alors qu’inciter les clients à changer peut avoir été un énorme problème dans le passé, le changement est obligatoire pour tout le monde dans tous les secteurs, dans toutes les zones géographiques. Notre défi dans l’environnement actuel est de trouver les clients qui ont priorisé les problèmes que nous résolvons comme les plus urgents.

Auteur: Dave Brock

Suivez @davidabrock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale qui vise à aider les organisations à impliquer leurs clients plus efficacement. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et exécuter des affaires… Voir le profil complet ›