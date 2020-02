De Triboo et La Colonia le nouveau e-commerce de Marcelo Burlon

Nouvelle opération dans le monde du e-commerce pour Triboo, Groupe actif dans le secteur du commerce électronique et de la publicité numérique coté sur le marché MTA de Borsa Italiana et qui contrôle cette publication en ligne via Brown Editore.

NET2B, filiale de Triboo et La colonie, agence de communication & design, a collaboré sous la direction artistique de Marcelo Burlon et de son équipe, pour la création d’un e-Commerce offrant à l’utilisateur une expérience complète, immersive et engageante.

Une expérience d’achat en ligne souhaitable et une interface facile à comprendre sont dans le nouveau marceloburlon.eu, un moyen supplémentaire de communiquer l’identité de la marque et la valeur apportée au client.

Pour y parvenir, l’équipe de conception de Triboo UX a procédé à un examen minutieux afin d’évaluer et d’optimiser l’expérience utilisateur de chaque page de la nouvelle conception de commerce électronique.

“A travers la nouvelle boutique en ligne, Marcelo Burlon confirme ses capacités d’innovation et sa forte créativité” – commentaires Marco Giapponese, directeur général de Triboo – «Il s’agit d’une nouvelle étape pour NET2B, une société du Groupe spécialisée dans le développement de solutions numériques pour le monde du streetwear; notre mission est de satisfaire la curiosité de l’utilisateur à travers une expérience d’achat unique. “

Le nouveau site Marcelo Burlon devient ainsi le premier point de contact avec son public: c’est le premier lieu – physique et virtuel – au sein duquel partager les collections, les collaborations, les live shows des défilés, les vidéos, inspirations et tous les contenus liés à l’évolution de la marque.