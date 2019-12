Debenhams demande des réductions de loyer dans 20 magasins

// Debenhams cherche à réduire ses loyers jusqu'à 25%

// Il travaille avec les agences immobilières CWM et Time Retail

Debenhams a révélé qu'elle cherchait de nouvelles réductions de loyer allant jusqu'à 25% sur 20 de ses magasins en échange de la suppression des clauses de rupture dans les baux.

La chaîne de grands magasins travaille avec les agences immobilières CWM et Time Retail tout au long de son CVA et cherche actuellement à réduire les frais de service et les loyers.

Debenhams est entrée en fonction en avril et a entraîné une restructuration, sanctionnant 22 fermetures de magasins et des réductions de loyer allant jusqu'à 50% sur 105 autres.

LIRE LA SUITE:

Il a dû emprunter 50 millions de livres sterling de plus en octobre.

Les créanciers de Debenhams ont déjà accepté de réduire les loyers et de négocier des baux sur 105 de ses 166 magasins, aux termes de la CVA.

Aucune fermeture supplémentaire n'est actuellement prévue et les 50 autres magasins ne fermeront pas avant 2021.

"Comme annoncé précédemment, nous prévoyons de fermer environ 50 magasins", a déclaré une porte-parole de Debenhams.

«Les 22 premiers fermeront leurs portes en janvier 2020 comme prévu, le reste des 50 sera confirmé à la suite des discussions sur la rupture du bail avec nos propriétaires.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette