Debenhams donnera aux conseils locaux un ultimatum sur les fermetures de magasins

L’accord des conseils sur les réductions de loyer aiderait à établir les emplacements de 28 autres points de vente

// Debenhams lance un ultimatum aux autorités locales

// L’entreprise négociera des baisses de tarifs

// Un refus de baisser les tarifs commerciaux menacera les magasins Debenhams locaux

Debenhams aurait déclaré qu’il donnerait aux autorités locales un ultimatum visant à obtenir des baisses de tarifs pour les entreprises alors qu’il poursuivait ses plans de fermeture de magasins.

La chaîne de grands magasins devrait s’entretenir avec les conseils afin de les informer qu’un refus de réduire les factures pourrait constituer une menace pour leur point de vente local Debenhams, a rapporté Sky News.

La négociation intervient alors que Debenhams cherche également à réduire encore les loyers auprès de certains propriétaires, les coûts de l’immobilier, à la fois le loyer et les taux, constituant un «énorme fardeau».

Alors que les tarifs des entreprises sont fixés par le gouvernement, Debenhams demande aux autorités locales d’accepter des sommes inférieures à celles qui leur étaient initialement dues.

L’accord des conseils sur les réductions de loyer aiderait à établir les emplacements de 28 autres points de vente qui seront fermés d’ici la fin de 2022.

La facture des tarifs de Debenhams serait d’environ 70 millions de livres sterling, même après un certain nombre de fermetures de magasins au cours de la dernière année.

La société a initialement indiqué qu’elle chercherait à fermer un total de 50 magasins, ce qui en laisserait environ 100.

Selon certaines informations, 22 de ces 50 magasins ont fermé au cours de la dernière année, Debenhams s’efforçant «d’identifier» les autres.

La nouvelle survient alors que les détaillants ont continué d’exhorter les ministres à revoir les tarifs des entreprises dans le budget du mois prochain.

Plus de 50 grands détaillants ont écrit au gouvernement plus tôt ce mois-ci, dans une lettre signée par les directeurs généraux de détaillants, notamment Asda, B&Q et Ann Summers.

Le CVA de Debenhams, financé par le groupe Frasers de Mike Ashley, a récemment été rejeté, car Ashley s’est battu pour le contrôle de l’entreprise, ce qui lui permettrait de le combiner avec House of Fraser, la chaîne de grands magasins qu’il a acquise en 2018.

Debenhams a déclaré l’année dernière qu’elle avait aligné 50 millions de livres sterling de soutien supplémentaire de la part des prêteurs.

