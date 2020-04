Debenhams envisage de contester en justice le loyer alors que le groupe Frasers fait face à une menace juridique

Un porte-parole de FRP Advisory a nié que toute demande judiciaire ait été examinée.// Les administrateurs de Debenhams auraient réfléchi au lancement d’une action en justice pour les dispenser de payer les loyers // LondonMetric prépare une action en justice contre Frasers Group concernant le loyer impayé d’un Evans Cycles boutique

Selon le Sunday Times, les administrateurs de Debenhams envisagent de lancer une action en justice qui pourrait les décharger de la responsabilité de son loyer.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que la chaîne de grands magasins ait conclu un accord avec les propriétaires, de sorte que 120 de ses 142 magasins rouvriraient après la levée des restrictions de verrouillage, bien que sept magasins fermeront définitivement, affectant 422 employés.

Debenhams a déclaré vendredi qu’il était en «pourparlers avancés» avec les propriétaires pour le reste de sa succession et qu’ils se sentaient «confiants» que d’autres accords seraient conclus dans les prochains jours.

Cependant, le détaillant a également averti que «une poignée» de magasins supplémentaires risquaient de fermer, mais cela dépendait des conversations des propriétaires.

Le Sunday Times a rapporté que si les propriétaires de ses autres magasins acceptaient également les conditions, FRP Advisory – qui a été nommé administrateur de Debenhams il y a un peu plus d’une semaine – pourrait ne pas avoir à lancer une procédure judiciaire.

Un porte-parole de FRP Advisory a également nié que toute demande judiciaire soit examinée.

Debenhams avait précédemment demandé aux propriétaires de signer de nouveaux baux qui incluaient une période de cinq mois sans loyer alors que son parc de magasins fermait à cause du verrouillage.

Le Sunday Times a également rapporté que la société immobilière LondonMetric préparait une action en justice contre le groupe Frasers de Mike Ashley, en particulier concernant le loyer impayé dans son magasin Evans Cycles à Martlesham, près d’Ipswich.

Le directeur général de LondonMetric, Andrew Jones, a déclaré qu’il n’aiderait que les entreprises fragiles et a suggéré que son offre pour le groupe Frasers de payer 50% du loyer était équitable.

Lorsque Debenhams a nommé des administrateurs de FRP Advisory la semaine dernière, c’était la deuxième fois en 12 mois que la chaîne de grands magasins avait lancé un tel processus d’insolvabilité.

Debenhams a déclaré que FRP Advisory adopterait une administration «légère», ce qui signifie que l’équipe de gestion existante resterait en place sous le contrôle et la supervision directs des administrateurs.

Pour cette raison, le détaillant a déclaré que les discussions avec le propriétaire avaient jusqu’à présent été menées “par la direction existante pour les propriétaires existants, sous la supervision d’un administrateur”.

Debenahms a également déclaré vendredi que les discussions avec les propriétaires étaient «un élément important pour assurer l’avenir de l’entreprise et assurer la réouverture du plus grand nombre possible de magasins» une fois les restrictions de verrouillage assouplies.

