Debenhams fixe de nouveaux objectifs de durabilité pour les années 2020

Debenhams a dévoilé son nouveau programme de développement durable pour mettre en évidence de nouvelles références pour la vente au détail des grands magasins au Royaume-Uni dans les années 2020.

La chaîne de grands magasins a déclaré que ses nouveaux objectifs se fondaient sur les progrès qu’elle avait réalisés l’année dernière.

L’année dernière, Debenhams a réduit de 22% ses emballages, a acheté plus de deux millions de vêtements en coton durable et a réduit à zéro le nombre de cintres envoyés de ses magasins en décharge.

Le détaillant a déclaré que ses nouveaux engagements incluent l’approvisionnement durable de 100% de son coton d’ici 2022, que tous les produits de marque propre vendus en magasin auront au moins un attribut durable d’ici septembre 2020 et que tous les laminages seront retirés des billets swing d’ici décembre 2020.

La chaîne souhaite également qu’un programme de reprise opérationnelle soit déployé dans chaque magasin ce printemps pour recycler les anciens stocks et les échantillons en partenariat avec l’association caritative NewLife, qui prend en charge les enfants handicapés et en phase terminale et leurs familles.

Debenhams a chargé ses équipes d’approvisionnement, de chaîne d’approvisionnement et de partenaires de fabrication de rechercher des options plus durables dans tous ses processus afin d’atteindre ses objectifs.

«En tant qu’équipe de haute direction, nous nous engageons à examiner tout ce que nous faisons avec un objectif plus durable. Il nous reste encore beaucoup à faire, mais nous avons fait de réels progrès en 2019 », a déclaré la directrice des magasins pour la technologie et la chaîne d’approvisionnement de Debenhams, Angela Morrison.

«La réduction de 22% de la quantité d’emballages que nous utilisons équivaut à alimenter 79 foyers britanniques pendant une année entière. De plus, nous avons acheté plus de 2 millions de vêtements en coton durable depuis notre adhésion à la Better Cotton Initiative en août.

«Et nos cintres standardisés utilisent désormais du plastique noir composé à 98% de matériaux recyclés, afin que nous puissions les recycler et les réutiliser en boucle fermée. En conséquence, Debenhams a réduit les émissions de CO2 de ce produit de 40% et n’envoie désormais aucun déchet en décharge. »

Steven Cook, directeur général de la mode, de la maison et de la beauté de Debenhams, a déclaré: «En 2019, les consommateurs ont dépensé des sommes croissantes pour le bien-être et les expériences et leur concentration sur la vente au détail éthique et durable augmente.

«Ces tendances devraient se poursuivre en 2020 – heureusement, les grands magasins sont bien placés pour les satisfaire. Notre objectif est que chaque produit que nous vendons ait au moins un attribut durable. »

