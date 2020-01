Debenhams nomme l’ancien directeur de New Look, Stephen Sunnucks, au conseil d’administration

Stephen Sunnucks a occupé des postes de direction dans un certain nombre de grands noms du commerce de détail, notamment Gap et New Look.

// Stephen Sunnucks nommé administrateur non exécutif au conseil d’administration de la société mère de Debenhams

// Il est un ancien président mondial de Gap et PDG de New Look

// La nomination complète le nouveau conseil d’administration et suit une série de nominations, comme celle du président Mark Gifford

Debenhams a nommé l’ancien directeur général de New Look, Stephen Sunnucks, en tant que directeur non exécutif au conseil d’administration de la société mère Celine Jersey Topco.

La chaîne de grands magasins a déclaré que la nomination de Sunnucks complète le nouveau conseil d’administration de Céline et suit une série de nominations récentes, telles que House of Fraser et le vétéran du jeu Mark Gifford en tant que président.

Les autres nominations au conseil d’administration incluent l’ancien patron d’Argos et d’Habitat John Walden, l’ancien patron de Claire’s Accessories Beatrice Lafon et l’ancien dirigeant de MGM et AOL Kevin Conroy – qui ont tous rejoint le conseil d’administration de Céline en tant qu’administrateurs non exécutifs.

LIRE LA SUITE:

Sunnucks a occupé des postes de direction dans un certain nombre de grands noms du commerce de détail et agit désormais en tant que conseiller principal au sein du cabinet de conseil aux entreprises Alix Partners.

De 2005 à 2014, il a occupé divers postes de haute direction chez Gap, assumant le rôle de président mondial de 2012 à 2014.

Auparavant, il était directeur général de New Look et a occupé des postes d’administrateur non exécutif chez Superdry, Phase Eight et Helly Hansen. Aux deux derniers, il était président.

Sunnucks a commencé sa carrière chez Marks & Spencer, suivi par des périodes chez Sainsbury et Burton Group – avant qu’il ne soit connu sous le nom d’Arcadia Group – où il était directeur général de Dorothy Perkins.

“La réputation de Stephen dans le secteur de la vente au détail est sans pareille”, a déclaré Gifford.

«Il a été impliqué dans diverses situations de redressement et de restructuration à la fois dans la sphère publique et privée et possède de solides références en matière de vêtements.

«Sa nomination complète notre conseil d’administration, qui allie une vaste expérience et compétences à une compréhension et une compréhension stratégiques.

“[Chief executive] Stefaan [Vansteenkiste] et je suis ravi que l’équipe opérationnelle ait accès au soutien d’un tel groupe, alors que lui et ses collègues travaillent pour réaliser le redressement de Debenhams.

«Avec un accès continu à un financement substantiel de notre groupe d’investisseurs, Debenhams est bien placé pour naviguer dans la prochaine phase de sa reprise.»

Debenhams a récemment fermé 19 magasins au Royaume-Uni ce mois-ci – entraînant 660 pertes d’emplois – dans le cadre de son CVA.

Cela a marqué la première vague de fermetures, car le détaillant vise à fermer près de 50 de ses magasins les moins performants dans sa succession de 166.

La prochaine tranche de fermetures de magasins – 28 magasins – devrait avoir lieu en 2021.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette