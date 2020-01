Debenhams nomme l’ex-PDG de Claire’s Accessories, Beatrice Lafon, au conseil d’administration

Debenhams a nommé Beatrice Lafon en tant que directrice non exécutive de Celine Jersey Topco Limited

Debenhams a nommé Beatrice Lafon au poste d’administrateur non exécutif de Celine Jersey Topco Limited, la société mère du groupe Debenhams.

Lafon a occupé des postes de directeur général dans diverses sociétés, dont le détaillant de mode européen Pimkie et The Business Intelligence Network.

Elle a également été directrice générale de la bijouterie américaine Claire’s Accessories, où elle a commencé en tant que présidente du marché européen, avant de prendre la barre en 2014.

«La diversité de l’expérience et des antécédents d’expertise de Lafon apporte une autre dimension au groupe», a déclaré Mark Gifford, président de Celine Jersey Topco Limited.

«Nous continuons de renforcer le conseil d’administration pour soutenir Stefaan et l’équipe opérationnelle avec des compétences et des connaissances étendues et une perspective stratégique.

“Après avoir bien progressé dans nos plans de restructuration et avec notre groupe d’investisseurs solidaires et l’accès à un financement substantiel, Debenhams est bien placé pour mettre en œuvre un revirement.”

Lafon rejoint juste au moment où Debenhams a confirmé qu’il fermerait 19 magasins au Royaume-Uni ce mois-ci – entraînant 660 pertes d’emplois.

La semaine dernière, la chaîne de grands magasins en difficulté aurait cherché à décharger son régime de retraite pour cadres, qui détient plus de 200 millions de livres sterling d’actifs.

