Décentralisation Binance – TREND CRYPT

L’une des principales caractéristiques de la technologie Blockchain, et des crypto-monnaies en général, est son extrême décentralisation. Quelque chose que beaucoup dans la communauté crypto ont assumé comme une valeur fondamentale des blockchains. Cela semble inclure Binance, qui fonctionne dans le cadre d’un système très décentralisé, comme Changpeng Zhao le commente dans notre tweet aujourd’hui:

J’ai une confession à vous faire. Je viens de lire le livre blanc #BinanceSmartChain, pour la première fois, aujourd’hui. Personne n’a pris la peine de m’en envoyer une copie avant sa sortie. J’ai le lien sur Twitter. 😂 C’est un bon livre blanc. Super excité! https://t.co/EsrCLji7oj – CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 18 avril 2020

Binance et décentralisation

La question des valeurs de Blockchain a suscité un débat au sein de la communauté cryptographique depuis les premiers jours du développement de Bitcoin. Et c’est que, pour de nombreux utilisateurs de crypto-monnaie, le simple fait de participer au monde de la crypto signifie que vous êtes soumis à un certain ensemble de valeurs et de principes, que vous devez suivre dans vos actions.

Pour d’autres, ces soi-disant valeurs n’existent pas et ne sont qu’une tendance vers laquelle pointent une majorité d’utilisateurs et d’entreprises comme Binance. Mais cela, à aucun moment, ne devrait-il être un nord moral pour tous les membres du monde de la cryptographie. Eh bien, ils devraient être libres d’utiliser la technologie Blockchain comme ils le souhaitent.

Quoi qu’il en soit, qu’ils acceptent ou non le caractère obligatoire de ces valeurs, personne ne peut nier que la décentralisation a été un élément crucial dans le développement de la technologie Blockchain. Quelque chose qui semble s’étendre aux grandes entreprises du secteur comme Binance, selon l’un des derniers tweets de son PDG et fondateur, Changpeng Zhao:

La décentralisation de Binance fera-t-elle partie de son succès? Cela semble impliquer Changpeng Zhao.

Ce tweet, bien que rédigé avec humour, révèle des éléments clés du fonctionnement de Binance.

Eh bien, contrairement à ce que l’on pourrait penser en raison de l’immense popularité de Changpeng Zhao dans le monde de la cryptographie. L’échange semble fonctionner selon un schéma très décentralisé. Ce qui pourrait représenter un grand avantage et l’un des ingrédients fondamentaux du succès de l’entreprise.

