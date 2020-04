Décès de Jaime Ruiz Sacristán, président de la Bourse mexicaine

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Lic. Jaime Ruiz Sacristán, président de son conseil d’administration. Les administrateurs et le personnel adressent nos condoléances à sa famille et à ses amis, nous regrettons cette perte sensible. Repose en paix », a déclaré la Bourse mexicaine via son compte Twitter officiel.

Avec une profonde tristesse, nous vous informons que le président Jaime Ruiz Sacristán, président de son conseil d’administration, est décédé aujourd’hui.

Les administrateurs et le personnel adressent nos condoléances à sa famille et à ses amis, nous regrettons cette perte sensible.

Repose en paix.

– Bourse mexicaine (@BMVMercados)

12 avril 2020

Le manager avait été testé positif au coronavirus depuis le milieu du mois dernier, après avoir effectué un voyage à Vail, Colorado, aux États-Unis.

.