Découvrez comment démarrer enfin votre entreprise de conseil avec l’expert en résidence de l’entrepreneur

Les bureaux physiques du monde entier sont fermés dans un avenir prévisible, créant ainsi la plus grande main-d’œuvre distante mondiale à ce jour. Le monde des affaires avait déjà évolué dans la direction éloignée, mais dans le sillage du coronavirus, l’espace de bureau pourrait ne plus jamais se ressembler. Si les entreprises continuent de se sentir plus à l’aise avec l’aide extérieure à distance, les consultants seront encore plus demandés. En tant que tel, si vous avez déjà pensé à lancer un cabinet de conseil, c’est le moment idéal pour commencer à accélérer les choses.

Si vous ne savez pas par où commencer, l’expert en résidence en marketing numérique de l’entrepreneur Terry Rice peut vous aider.

Rice’s How to Launch a Consulting Business est conçu pour vous guider à travers les étapes de création d’une entreprise de conseil. De l’identification de votre public et de ses besoins à l’apprentissage des meilleures pratiques de prospection en passant par la rédaction de propositions à convertir, Rice vous montre comment démarrer et gérer votre entreprise. À partir de là, vous apprendrez à gérer les attentes et à rationaliser la communication avec les clients pour être aussi efficace que possible. Vous êtes sur le point de devenir votre meilleur vendeur, il est donc important d’affiner la façon dont vous parlez aux clients potentiels.

Rice possède une vaste expérience de première main en tant que consultant auprès de sociétés leaders du secteur comme Adobe et Facebook. Il a mérité des critiques élogieuses pour ses programmes de consultation ainsi que ses séances en personne travaillant avec l’Assemblée générale. Un ancien étudiant, chef de projet au REI, a déclaré: “[I] ne pouvait pas le recommander plus fortement, à la fois comme instructeur et mentor permanent. “

Apprenez à mettre en place cette activité de conseil auprès d’un consultant de bonne foi. Rejoignez plus d’une centaine d’étudiants déjà inscrits pour seulement 19 $.

