Découvrez comment et où les nouvelles voitures électriques IUSA seront vendues

Une grosse surprise a été donnée par la firme mexicaine IUSA en annonçant lors du LATAM Mobility Summit CDMX 2020 qui s’est tenu au WTC de la capitale du pays, le lancement de sa division IUSA Electromobility, société dédiée à la vente et, bientôt, à la fabrication de véhicules hybrides et Électrique pour le marché mexicain et latino-américain.

«Nous savons tous qu’il y a un grand problème dans l’environnement causé par le type de transport que nous utilisons actuellement au Mexique et dans le monde, dans notre seul pays chaque année, plus de 14 000 personnes meurent à cause de maladies liées à la pollution de la l’air Nous sommes parmi les 15 pays les plus polluants et nous sommes le principal émetteur de gaz polluants en Amérique latine.

“Le transport est l’une des principales sources de ces gaz qui contribuent au réchauffement climatique, donc en IUSA, nous avons pris la décision d’entrer dans le secteur de la mobilité électrique en priorité”, a déclaré Enrique Lacombe, directeur de la mobilité du Grupo IUSA. Au Mexique, lors de la réunion d’experts du WTC, la société mexicaine a montré quatre unités identifiées par leurs noms d’origine Nahuatl: ATL (eau), IIK (vent), Olin (mouvement) et Balaam (Jaguar).

L’ATL est un SUV pour sept passagers de 4 397 mètres de long, 1 730 de large et 1 758 de haut, capable d’atteindre une vitesse maximale de 140 km / h et offrant une autonomie de charge de batterie allant jusqu’à 310 kilomètres.

IIK est une sorte de microvan pouvant accueillir cinq personnes. Il offre une autonomie de 400 km par charge de batterie et atteint une vitesse maximale de 140 km / h.

De son côté, Olin, fourgon électrique à autonomie étendue, capable de transporter jusqu’à 20 passagers, promet d’économiser jusqu’à 45% de carburant par rapport aux véhicules de capacités similaires entraînés par un moteur à combustion interne. Cette camionnette atteint une vitesse de 120 km / h.

Enfin, Balaam est un bus de transport public 100% électrique pouvant transporter jusqu’à 40 passagers. Il a une autonomie par charge de batterie de 200 km et atteint une vitesse maximale de 100 km / h.

La stratégie Dans une interview sur Attraction, Enrique Lacombe a souligné que les prix n’étaient pas encore définis, mais qu’ils reçoivent déjà des précommandes des modèles, qui seront livrés dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Selon le directeur, les véhicules sont assemblés par leurs partenaires commerciaux en Asie, mais ils lancent un processus de transfert de technologie pour les fabriquer dans les installations de l’IUSA dans la ville de Pastejé, dans l’État de Mexico. Selon Lacombe, IUSA Electromobility disposera d’une salle d’exposition dans les bureaux du groupe à Reforma à Mexico et à Pastejé, dans l’État de Mexico.

Il a également noté que les véhicules ont une garantie de trois ans ou 200 000 km et que le service après-vente sera assuré par le réseau des centres de distribution IUSA dans un premier temps.

