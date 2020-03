Découvrez la nouvelle formule de l’Audi Q3 S-Line

PUERTO VALLARTA.- Les premiers kilomètres se sont à peine écoulés depuis que nous avons été affectés à notre test Q3 S-Line à l’aéroport de Guadalajara et sans le savoir, nous survolons déjà les longues lignes droites de la route qui relie la capitale de Jalisco à Tepic, jusqu’à ce qu’un rapide coup d’œil sur l’indicateur de vitesse sur le tableau de bord numérique annonce que nous sommes déjà à 201 km / h.

Et c’est que sa grande qualité de conduite, une aérodynamique révisée et un groupe motopropulseur à solvant, intégrés par un moteur quatre cylindres de 1,4 litre turbocompressé, capable de générer 150 chevaux et 184 pieds-livres de couple sur l’essieu avant, couplés à une transmission automatique S Tronic à six vitesses, font du nouveau Q3 un SUV doté d’un équilibre et d’un équilibre extraordinaires, dans lequel aller vite et face à une courbe est très facile, avec une sensation de contrôle et de sécurité absolus.

Son comportement peut être ajusté grâce aux six modes de conduite qu’il propose: Auto, Confort, Dynamique, Efficacité, Individuel et Offroad. Cependant, nous ne souhaitons pas rencontrer l’autorité, nous avons donc décidé de réduire notre allure de conduite à une vitesse plus modérée.

La signature des quatre anneaux présentés dans notre pays la deuxième génération du Q3, un SUV qui a reçu d’importantes améliorations qui le mettent à jour au sein de son segment. Franchement on ne manque pas les autres mécaniques qui arriveront sur le marché, plus puissantes et aussi de quatre cylindres, mais 2,0 litres turbo, qui fournit 180 ch et 236 livres-pied de couple aux quatre roues, en passant par une transmission automatique S Tronica à sept vitesses.

Allons pièces

Pour cette deuxième génération, les ingénieurs d’Audi se sont tournés vers une nouvelle plateforme, qui leur a permis de gagner, en plus de la rigidité structurelle, 9,7 centimètres de long, 2,5 pouces de large et gagner 7,7 centimètres d’empattement, ce qui se traduit par non seulement dans un espace intérieur amélioré, à la fois pour les occupants et pour augmenter le volume du coffre de 460 litres à 530, mais dans un comportement dynamique plus stable.

Esthétiquement, le nouveau Q3 a fait un saut gigantesque, s’adaptant au dernier langage de conception de la firme allemande, et dans lequel il est évident que la carrosserie de 4,48 mètres de long, 1,84 de large et 1,56 de haut a hérité de nombreuses fonctionnalités de sa sœur aînée, Q8.

L’avant affiche un look beaucoup plus agressif, en partie à cause de la géométrie de l’énorme calandre octogonale, des petits phares à LED stylisés et des grandes prises d’air simulées situées dans les coins inférieurs du fascia.

Les lignes de caractère dans les vues latérales donnent au nouveau Q3 une image robuste et en même temps raffinée, tandis qu’à l’arrière, il met en évidence le design des nouveaux crânes LED, le diffuseur inférieur du fascia et le becquet discret dans le haut du tronc.

Depuis que nous nous sommes installés dans le siège du conducteur, l’environnement premium est évident, en vue et en toucher, non seulement pour le confort et le bon espace de la cabine quel que soit le siège que vous occupez, mais pour la qualité supérieure des matériaux et des assemblages, où toutes les commandes sont orientées vers le conducteur, du tableau de bord numérique à la position de l’écran tactile couleur 8,8 pouces du système d’infodivertissement, facile à utiliser et très intuitif. La deuxième génération du Q3 sera disponible sur notre marché à partir du 1er mars en cinq versions, deux moteurs et quatre ensembles d’équipements en option, dont les prix commencent à partir de 584 900 $ et jusqu’à 729 900 $.

AUDI Q3 S-LINE Moteur: V8 4.0L biturbo

Puissance hp / rpm: 510 / 6,250 Couple lb-ft / rpm: 479 / 1,750

Transmission: automatique 7 vels. avec mode manuel

Traction: arrière

Accélération de 0 à 100 km / h: 3,0 secondes

Vel. maximum: 310 km / h

Freins: disque avec ABS.

Airbags: avant et latéraux, fenêtre pour le conducteur et le passager et genou pour le conducteur.

Équipement: sièges garnis de cuir avec réglage

Prix: 353525 $

.