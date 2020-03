Découvrez la nouvelle Golf GTI, restez fidèle à son essence

Volkswagen a présenté la variante sportive Golf quelques jours avant sa première apparition au Salon de Genève, et elle l’a fait avec ses frères GTD et GTE.

Comme ces versions, sa carrosserie dispose d’une série d’éléments de différenciation, tels que les carénages avant et arrière au design plus agressif, une calandre avant spécifique avec une bande LED qui relie les phares, ainsi que des jupes latérales, un jeu de roues 17 pouces (vous pouvez éventuellement opter pour environ 18 et 19), le couvercle de coffre simple avec l’acronyme GTI et deux sorties d’échappement, situées aux extrémités inférieures.

L’intérieur a un ensemble de sièges sport avec l’appui-tête et des vêtements intégrés qui sont complétés par des accents rouges. Le bouton de la boîte de vitesses est également différent dans la version à transmission manuelle, tandis que le reste des finitions est similaire à celui de la Golf classique.

Le tableau de bord est numérique 10,25 pouces avec des graphiques de cette version, et le système d’infodivertissement utilise un écran de 10 pouces.

Dans la section mécanique, il n’y a pas de nouvelles, car Volkswagen continue de s’appuyer sur le célèbre moteur à essence quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, qui génère 245 chevaux et 272 livres-pied de couple, qui peut être couplé à une transmission manuelle de six vitesses ou un double embrayage automatique et sept changements.

La puissance vient directement aux roues avant grâce à un différentiel électronique XDS, qui applique une force de freinage, si nécessaire, aux roues intérieures lorsque vous faites face aux courbes rapides, si nécessaire.

La hauteur de la suspension a été réduite de 15 millimètres et des amortisseurs adaptatifs sont proposés en option, qui peuvent être gérés par le soi-disant Vehicle Dynamics Manager qui propose quatre modes de conduite: Confort, Eco, Sport et Individuel. Sa commercialisation débutera en Europe l’été prochain, avec un prix qui se situera autour de 35 milliers d’euros.

