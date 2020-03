Découvrez le fauteuil de massage Zero-Gravity qui vous apporte le spa

Présenté au CES, ce fauteuil de massage est comme une expérience de spa complète.

Mars

7, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Les entrepreneurs travaillent dur. Vous n’avez pas toujours le temps de courir au spa pour un massage – vous êtes enfermé dans votre fauteuil toute la journée pour faire avancer les choses. Alors pourquoi ne pas vous apporter le spa? Le fauteuil de massage Zenith présenté par Consumer Electronics Show par Adako est un mouvement puissant.

Cet énorme fauteuil de massage futuriste est ce que nous aimons penser que le capitaine Jean-Luc Picard s’enfonce après une longue journée à diriger l’USS Enterprise. Dans une chaise, vous pouvez obtenir une analyse corporelle automatique, suivie d’un massage en profondeur à l’aide d’un rouleau de massage en L, de plusieurs rouleaux de pied et d’un massage à pression pneumatique. La chaise a même une fonction de chauffage et de gravité zéro pour vous aider à vous sentir encore plus détendu.

La conception est destinée à cibler les muscles du cou, des bras, du dos, du corps, des fesses et des jambes en utilisant une configuration entièrement personnalisable qui s’adapte aux besoins spécifiques de tout utilisateur. Grâce à l’analyse automatique du corps, le fauteuil s’adapte à votre poids et à votre taille en temps réel. La fonction de gravité zéro positionne vos pieds plus haut que votre tête, évitant le bas du dos tout en améliorant la circulation lorsque les rouleaux touchent tous vos points de pression. Il a même un lecteur MP3 USB intégré pour que vous puissiez profiter de vos morceaux tout en vous relaxant.

Vous n’avez pas à y travailler, mais vous serez certainement plus détendu si vous le faites. Quoi qu’il en soit, vous aurez une expérience de massage qui vous attend à la maison ou au bureau. Le fauteuil de massage Zenith Plus 3D Zero Gravity coûte 7 995 $, mais vous pouvez en fait retirer quelques milliers de dollars du PDSF et l’acheter aujourd’hui pour 3 999 $.

.