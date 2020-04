Découvrez le mélangeur Bitcoin 2020 le meilleur et le plus fiable

Faits saillants:

Un système d’intelligence artificielle dissocie totalement l’origine et la destination des transactions.

Options de mélange instantané ou de décalage pour une sécurité supplémentaire sans association.

L’une des caractéristiques les plus connues du Bitcoin et des autres crypto-monnaies est l’anonymat qu’elles fournissent. Cependant, cet anonymat est partiel car, bien qu’il n’y ait pas d’identification directe d’un nom ou d’une localité pouvant nous exposer, ces transactions sont enregistrées dans une blockchain publique et le simple fait d’avoir l’adresse du sac à main d’une personne peut être vérifier vos fonds et éventuellement retracer vos transactions jusqu’à l’utilisateur.

En plus de ce qui précède, lors de transactions telles que des achats en ligne avec des crypto-monnaies ou des échanges de crypto sur des plateformes d’échange, nos données personnelles sont fournies sur le site et ces données pourraient nous rendre vulnérables à une attaque contre notre vie privée.

Cela signifie que lors de transactions avec crypto, il existe un écart de vulnérabilité à l’anonymat. Les tiers peuvent savoir comment tirer parti de cette vulnérabilité pour suivre et associer des données qui pourraient mettre nos fonds et notre vie privée en danger.

Pour ce problème, il existe une solution simple et rapide, qui est le mélange de crypto-monnaie.

Qu’est-ce que le mix Crypto-monnaie?

Le mixage de crypto-monnaie est un processus par lequel les fonds spécifiques pour la transaction d’un utilisateur sont combinés avec les fonds d’autres utilisateurs, ou la réserve d’un site spécialisé dans ce service, via un mélangeur de manière à ce qu’ils atteignent leur destinataire final dans l’anonymat total car il n’y a aucun moyen de les associer à l’utilisateur émetteur.

Pourquoi utiliser un service de mixage de crypto-monnaie?

En raison de la mondialisation du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, son utilisation pour effectuer des achats, des dons, des paiements entre pairs et interagir avec l’économie mondiale avec une facilité incroyable est devenue très courante.

Les crypto-monnaies ont suscité l’intérêt des utilisateurs qui bénéficient de ses avantages. Mais aussi des criminels qui cherchent à nuire à ces utilisateurs et des agences gouvernementales qui cherchent à surveiller ou à interdire ces transactions.

En utilisant un service de mixage de crypto-monnaie, nous pouvons nous protéger de ces facteurs externes qui pourraient compromettre notre vie privée et l’intégrité de nos fonds.

PenguinX: la solution

PenguinX est une plate-forme dédiée au service de mixage de crypto-monnaie qui garantit un anonymat complet, qui fonctionne en mélangeant les crypto-monnaies de l’utilisateur avec celles de la plateforme, qui dispose d’une énorme réserve de plus de 8,2 millions de dollars qui facilite l’immédiateté de transactions.

Cela implique que nos crypto-monnaies seront mélangées avec un grand nombre de crypto-monnaies différentes, le résultat d’innombrables transactions précédentes de sorte qu’il n’y a aucun moyen de les associer à l’utilisateur d’origine et comme résultat final, nous obtenons des crypto-monnaies propres, sans traces d’origine.

Qu’est-ce qui rend PenguinX différent?

Il y a plusieurs raisons qui font que PenguinX le mixeur le plus fiable de 2020 par rapport aux autres services de mixage qui garantit votre anonymat:

Système d’intelligence artificielle de pointe qui dissocie les informations d’origine et de destination des transactions afin qu’elles soient libres de toute trace dans la blockchain, les rendant ainsi totalement anonymes.Réseau privé ultra sécurisé avec un cryptage haut de gamme de haute sécurité sur lequel les transactions sont effectuées dans PenguinX.Mélanges instantanés ou avec un temps de retard, au choix de l’utilisateur, pour une moindre probabilité d’association de l’utilisateur à la transaction. enregistrement des informations utilisateur et suppression systématique tous les 7 jours des opérations effectuées. Mélangez les crypto-monnaies les plus populaires, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash et bientôt EtherConception conviviale, intuitive et multilingue, y compris l’espagnol.

Comment mélanger nos pièces avec PenguinX?

Grâce à sa plateforme automatisée, le processus de mixage de nos crypto-monnaies dans PenguinX est assez simple et ne nécessite que quelques étapes:

La première consiste à choisir le type de crypto-monnaie à mélanger, BTC, BCH, LTC, ETH, puis entrez l’adresse du portefeuille de destination et choisissez le délai de livraison, puis téléchargez les fonds à une adresse attribuée par le site. Pendant que les fonds augmentent, la commission à payer est choisie et une “clé de mixage” est reçue qui vous permettra de vérifier l’état du mix sur le site Enfin, de nouvelles crypto-monnaies sont reçues

PenguinX Avec sa technologie de pointe, il redonne confiance à l’anonymat des crypto-monnaies qui attiraient tant de monde à ses débuts. Il donne à ses utilisateurs la sécurité et donc la tranquillité de savoir que leurs transactions ne sont pas surveillées et que leurs fonds sont en sécurité.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le mélangeur de crypto-monnaie PenguinX le plus fiable et le plus fiable, vous pouvez les contacter par e-mail: penguinmix@protonmail.com ou via Telegram by @penguinxmixer.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.