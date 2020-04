Découvrez les procédures qui ont été reportées par COVID-19

Le panorama vécu dans notre pays par COVID-19 se complique, à tel point que le Conseil Général de la Santé a déclaré cette semaine l’urgence sanitaire due à un cas de force majeure. Avec cela, la période de suspension des activités non essentielles sera prolongée jusqu’au 30 avril.

Cette mesure s’applique aux secteurs privé, social et public, de sorte que les services et les procédures à la fenêtre sont reportés, y compris ceux liés aux voitures.

Maintien / approbation

Le ministère de la Mobilité de Mexico a annoncé que la durée pour couvrir le paiement de la tenure et / ou de l’avenant a été prolongée jusqu’au 30 avril, en conservant la remise de 100% en la possession en cas de mise à jour des contributions. des années 2019 et précédentes, ont une carte de circulation valide et que la voiture n’a pas une valeur de facture amortie supérieure à 250 mille pesos.

Mais si vous avez la possibilité de vous acquitter du paiement, cela peut se faire via la page Finanzas.cdmx.gob.mx portée à une carte de crédit ou de débit.

Vous devez savoir que dans la plupart des États, le paiement de l’endossement et / ou de la possession a également été reporté. Pour connaître le délai de paiement, visitez la page de l’entité où vous avez immatriculé votre voiture.

À Querétaro, le délai est le 30 avril, à Puebla, il peut être payé jusqu’au 31 mai, dans l’État de Mexico, Tlaxcala et Morelos, le délai est prolongé jusqu’au 30 juin et à Hidalgo, il peut être payé jusqu’au 30 septembre. .

Il convient de noter que l’option de paiement en ligne est activée pour ceux qui souhaitent se conformer au processus et oublier les soucis.

Renouveler

Considérez que si vous avez la carte de circulation expirée, vous ne pourrez pas exonérer la possession dans les États qui la facturent encore. Dans le cas du CDMX, s’il a expiré, vous pouvez le renouveler en ligne pour accéder à la remise. Le processus est effectué sur la page tramites.cdmx.gob.mx. Le paiement de 317 pesos est effectué sur la même page ou dans un magasin en libre-service et le certificat que vous devez porter dans votre voiture est imprimé.

Vérification

La plupart des États qui appliquent la vérification accordent également une extension. Vérifiez-le sur le site officiel de l’entité.

Dans le CDMX, les verificentros seront fermés jusqu’au 19 avril, de sorte que la période de vérification a été prolongée jusqu’au 30 juin pour les voitures avec un caoutchouc rose et le dernier chiffre des plaques 7 ou 8 et pour celles avec un décalque rouge et des plaques d’immatriculation terminées. 3 ou 4, mais pour circuler sans problème, vous devez traiter le certificat provisoire de circulation pour les urgences sanitaires COVID-19 de la manière que nous vous disons ici.

Le terme est le même pour les voitures immatriculées dans l’État de Mexico, tandis qu’à Morelos le processus a été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Ne vous forcez pas, vous feriez mieux d’éviter de prendre des risques de contracter COVID-19. vous avez le temps de vous conformer.

Délivrer votre certificat Certificat provisoire pour circulation en cas d’urgence sanitaire COVID-19

Identifiez. Ayez en main le nombre de plaques et le NIV de votre véhicule, ceux-ci se trouvent sur votre carte de circulation.

Visiter Il vous arrive de demander le document qui vous protège pendant ces jours d’urgence sanitaire vous devez entrer dans la page https://www.sedema.cdmx.gob.mx/.

Entrez. Capturez le numéro d’immatriculation et le VIN de la voiture dans les espaces attribués.

Téléchargez. Cliquez sur enregistrer les données. Le système générera automatiquement un document PDF avec les informations de votre véhicule.

Imprimer. Vous devez imprimer le document et le transporter dans votre véhicule à portée de main afin de pouvoir le montrer au cas où vous seriez arrêté par les agents de la circulation pour ne pas avoir l’hologramme de vérification actuel.

Il vous protège également

Considérez. La comptabilité provisoire de la circulaire d’urgence sanitaire COVID-19 vous sert également en cas de:

Réapprovisionnement du certificat de vérification du véhicule (hologramme et / ou certificat).

Libération dans le système de vérification des véhicules des lignes de capture corrigées par le Secrétariat administratif et financier.

Libération du débit enregistré dans les équipes de vérification des véhicules pour manque de mise à jour ponctuelle du paiement des dettes de possession et des infractions.

Demande de prolongation de la période de vérification pour vol, perte ou réparation majeure et pour les cas non couverts.

.