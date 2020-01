Déductions 730, lorsque de l’argent liquide peut être utilisé ou non

2020 s’ouvre sur la lutte contre le cash. Pour réduire l’utilisation de l’argent, Conte gouvernement introduit dans le financier une règle selon laquelle les frais de déduction doivent être effectués avec des moyens de paiement traçables. À quelques exceptions près. Voyons quels systèmes de paiement fonctionnent bien, quelles dépenses sont impliquées et comment cela fonctionne en détail, selon un vademecum développé par Altroconsumo.

Instruments de paiement

Désormais, à quelques exceptions près, vous devez toujours disposer du carte de débit, carte prépayée, carte de crédit mais aussi le chèque ou les applis à payer comme Satispay et autres, afin de ne pas risquer de perdre les déductions que nous avons l’habitude d’insérer dans le modèle 730 ou Income. Il y a aussi la possibilité d’utiliser un virement bancaire.

Quelles déductions ne veulent pas d’argent

L’interdiction des paiements en espèces aux fins des déductions n’est pas nouvelle, elle existe depuis un certain temps déjà pour d’autres dépenses, telles que les rénovations de bâtiments, l’éco-bonus, le bonus mobilier et électroménager, les dons et le bonus vert. La nouvelle obligation d’utiliser des moyens de paiement traçables concerne toutes les dépenses qui sont déduites pour 19% de leur montant, en particulier:

les frais médicaux (autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent);

frais de scolarité, c’est-à-dire frais pour les jardins d’enfants, les jardins d’enfants, les écoles primaires, les écoles secondaires et les universités;

des aides scolaires pour les élèves avec DSA;

les frais d’autosuffisance et d’intégration des personnes handicapées et l’achat de véhicules adaptés;

les dépenses d’assistance à l’autosuffisance;

services d’interprétation pour sourds-muets;

abonnement aux transports publics;

activités sportives pour mineurs;

les frais de courtage en cas d’achat de la maison principale;

loyer pour les étudiants hors site;

primes d’assurance;

frais vétérinaires, médicaux et pharmacologiques;

les frais funéraires.

Quand l’argent peut être utilisé

Selon les experts d’Altroconsumo, le conseil reste celui de payer par des moyens traçables et de minimiser l’argent, afin de ne pas prendre de risques inutiles “, si oui ils achètent des médicaments ou des appareils médicaux ou si vous effectuez des services de santé dans un établissement public ou privé mais accrédité auprès du service national de santé, vous pouvez toujours payer en espèces sans perdre la possibilité de déduire les dépenses. “

Pourquoi l’argent liquide n’est-il pas recommandé?

“Parce qu’il n’est pas toujours facile de comprendre si le service rendu dans un établissement de santé relève de ceux pour lesquels il existe une exception à l’interdiction des espèces, par exemple parce que l’établissement est accrédité auprès du NHS. De plus, tant que les clarifications n’auront pas été publiées par l’Agence du revenu, nous ne saurons pas: à qui l’obligation de prouver le paiement a été effectuée par des moyens traçables, c’est-à-dire s’il s’agit du médecin ou du pharmacien (pour frais vétérinaires) qui doivent également transmettre ces informations auAgence du revenu via le système de carte de santé pour permettre la compilation de la déclaration pré-remplie. Plus généralement, on ne sait pas encore qui a cette charge parmi tous les sujets obligés d’envoyer les données de facturation à l’Agence du revenu; quel document le contribuable doit conserver pour prouver le paiement par des moyens traçables lors de la vérification par l’Agence du revenu; s’il doit y avoir une coïncidence entre le titulaire de la facture et celle du moyen de paiement utilisé “.

Pour ces raisons, Altroconsumo estime qu’il est plus prudent pour le contribuable de toujours payer par des moyens traçables et de conserver tous les reçus de paiement (ticket de caisse, matrice de chèque, reçu de virement bancaire, etc.).

Que faire s’il n’y a pas de point de vente

En vertu de la loi pour le client / patient doit toujours pouvoir payer par carte par conséquent, le professionnel ou l’opérateur à partir du 30 juin 2014 devrait disposer d’un point de vente pour les paiements (le point de vente est la machine à utiliser pour payer par carte). Il est vrai qu’il n’y a malheureusement pas de sanctions (celles prévues dans le décret fiscal de 2019 ont été supprimées lors de la conversion en loi) mais l’obligation demeure. S’il n’y a pas de point de vente, le client pourrait prétendre ne pas payer en espèces mais utiliser d’autres méthodes en contactant par exemple la police locale.