Deletos, un réseau social basé sur Blockchain qui récompense un contenu de qualité

Actuellement, les réseaux sociaux font partie du quotidien de millions d’utilisateurs dans le monde, d’une manière ou d’une autre, ils sont toujours présents, étant pour certains la source d’informations la plus rapide, un moyen d’interaction et de communication pour d’autres, ou tout simplement un outil de distraction.

Cependant, ces derniers ont récemment été à l’origine d’éléments préjudiciables aux utilisateurs en général. Des éléments tels que la publicité intrusive, les scandales concernant l’utilisation et la vente des données personnelles des utilisateurs, la prolifération de fausses nouvelles sans vérification, le manque de confidentialité, entre autres, ont nui à l’expérience de ces utilisateurs.

Maintenant, existe-t-il un moyen de changer cela? Existe-t-il un réseau social qui offre le meilleur du modèle précédent et plus sans ces éléments nuisibles?

Présentation de Deletos

En 2017, un groupe d’amis en Espagne a rencontré un intérêt commun, pour changer le concept qui existait sur les réseaux sociaux. Parmi les blagues, ils ont décidé de créer un produit différent basé sur les prémisses de base d’un réseau social, mais avec une expérience entièrement orientée vers l’utilisateur et sans les éléments préjudiciables à cette expérience.

Alors c’est né Deletos, en peu de temps et sans aucun investissement dans la collecte de fonds, la réponse a été surprenante; passant de 700 utilisateurs en un peu plus d’un mois au point où les serveurs sont tombés en panne en raison du volume d’utilisateurs.

À cette époque, l’équipe comprenait que ce qui était né de plaisanteries avait un énorme potentiel, alors ils ont décidé de fermer indéfiniment pour revenir plus tard avec un produit amélioré et le transformer en un modèle commercial rentable et évolutif, conçu pour répondre aux besoins réels de utilisateurs.

Pour en faire une réalité, l’équipe Deletos a visé gros, a décidé de financer son projet via une ICO de la main de son Token DLTS natif utilisable sur la plateforme.

Deletos vise à rivaliser avec les plus grands du marché des médias sociaux, se démarquant par la nouveauté de rendre l’utilisateur rentable tout en offrant la meilleure expérience possible; mais comment ça marche?

Deletos comme écosystème

Deletos cherche à porter l’expérience d’un réseau social à un nouveau niveau grâce à un grand nombre de fonctionnalités qui se concentrent sur l’utilisateur et ses besoins, de même, vise à créer une communauté qui grandit aux côtés de l’écosystème où un bon contenu est récompensé grâce à la technologie blockchain.

Héctor Gómez, PDG et co-fondateur de Deletos souligne,

“Nous voulons créer une plate-forme unique qui rassemble toutes les fonctions dont notre cible a besoin de manière simple, accessible et interconnectée.”

Tout cela sera possible grâce à son application mobile, qui est plus qu’une application traditionnelle. Bien que l’utilisateur puisse créer ou consommer du contenu, rencontrer de nouvelles personnes ou interagir avec des connaissances comme sur un réseau social traditionnel, il pourra également accéder à une nouvelle variété de fonctionnalités que nous soulignons ci-dessous:Proche de toi: Cette fonctionnalité offre, en plus de la chronologie principale traditionnelle, une chronologie secondaire qui vous permettra de savoir ce que disent les utilisateurs connus ou non à proximité.Recherche de plan: Avec cette fonction, vous pouvez non seulement rechercher des utilisateurs ou du contenu, mais également rechercher des mots clés afin que l’application recommande des lieux ou des plans proches de vous, voir combien d’utilisateurs se trouvent dans le lieu, combien de vos amis sont partis et quelle est leur évaluation.Utilisateurs croisés: Les utilisateurs pourront voir quels autres utilisateurs ont traversé la rue et se connecter.Écraser: Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’indiquer avec le bouton «écraser» quel profil vous aimez anonymement; Si l’attraction est mutuelle, les deux utilisateurs recevront une notification afin qu’ils puissent démarrer une interaction.Mode Stalker: Vous permet de vous plonger dans le profil d’une personne connue ou inconnue sans craindre d’interagir par erreur avec une publication.Messages (vraiment) privés: EL’utilisateur pourra protéger ses conversations avec un mot de passe ou un code PIN et même si son appareil le permet, au moyen d’une empreinte digitale ou d’une reconnaissance faciale.Meilleurs amis: L’utilisateur peut choisir la facette qu’il partage avec ses followers. L’utilisateur peut ajouter les utilisateurs qu’il souhaite à la meilleure liste d’amis pour partager le contenu sélectionné uniquement avec les membres de cette liste. Grâce à Deletos, il n’est plus nécessaire d’avoir des comptes privés parallèles pour partager le contenu le plus intime.Portefeuille: Couvert dans leur token DLTS, chaque utilisateur aura un portefeuille qui lui permettra de stocker son DLTS et d’effectuer des paiements entre utilisateurs, ainsi que de voir ces transactions et leurs coordonnées

Système de gamification

En plus de tout ce qui précède, Deletos a une autre option qui les distingue des réseaux sociaux traditionnels et c’est leur système de gamification.

Ce système transforme l’utilisation du réseau social en jeu, accordant des points d’expérience aux utilisateurs en fonction de leur influence réelle grâce à son algorithme dédié. De cette façon, les utilisateurs qui obtiennent un haut niveau seront considérés comme des influenceurs et pourront effectuer des actions publicitaires payantes.

Un contenu de qualité sera également récompensé par le jeton DLTS, promouvant avec ces deux méthodes la bonne utilisation du réseau, évitant simultanément la prolifération de fausses nouvelles, de clickbait et d’autres facteurs négatifs de ce type.

“Nous croyons en un réseau social non censuré où la communauté elle-même peut décider indirectement quel contenu lui convient le mieux tout en récompensant les créateurs de ce contenu.”

Le système de notation passera de 1 à 100, avec trois catégories selon le niveau de l’utilisateur, chacune avec plus d’avantages que la précédente. La première catégorie “NORMIE“Va du niveau 1 au niveau 69, alors ça viendrait”INFLUENCEUR“Du niveau 70 au niveau 99 et enfin”STAR»A partir du niveau 99.

Tous les utilisateurs peuvent gagner des points à mesure qu’ils progressent et ces points peuvent être modifiés par DLTS ou utilisés sur un marché.

DLTS et jeton pré-ICO

Le jeton DLTS est un jeton ERC20 basé sur le réseau Ethereum qui fait du réseau social Deletos quelque chose d’unique au niveau du modèle commercial, en promouvant l’utilisation de la plateforme tout en maintenant des niveaux de qualité lorsqu’il est utilisé comme système de récompense.

DLTS permettra à ses détenteurs d’effectuer des achats de plusieurs produits et services sur le marché de l’application, y compris la version Premium Tickets, d’envoyer et de recevoir des paiements instantanés entre les utilisateurs du réseau et de participer à la prise de certaines décisions que l’entreprise met aux voix.

Son offre sera limitée à la vente sur un total de 50 millions d’euros (1 000 000 000 DTLS). Dans sa première phase, un total de 5 millions d’euros (100 000 000 DLTS) est alloué aux particuliers et 10 millions d’euros (200 000 000 DTLS) aux entreprises et institutions. Les 35 millions d’euros restants seront utilisés pour l’émission de nouvelles phases de vente et de promotion.

Le prix de base du jeton est de 0,05 euros avec des remises pouvant aller jusqu’à 10% selon le montant investi et son pré-ICO est en cours depuis octobre de l’année dernière et restera jusqu’en décembre 2020. Les jetons peuvent être achetés avec BTC, ETH et Euros.

Le plafond de cette vente symbolique est de 300 000 euros avec lesquels le projet pourrait être développé de manière minimale. En revanche, son plafond est de 5 000 000 euros qui seraient investis dans le développement total de la plateforme, la maintenance des serveurs, le paiement des ressources humaines et les campagnes marketing et le recrutement des utilisateurs.

Vous pouvez participer au Pre ICO en cours via le lien suivant, vous pouvez également être un beta testeur de l’application ici et vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux facebook, instagram et twitter.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.