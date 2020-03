Deloitte et Appian moderniseront leurs systèmes de gestion de projet

Deloitte et Appian moderniseront les systèmes de gestion de projet pour leurs clients dans la sphère privée, gouvernementale, étatique, locale et civile.

Selon ce qu’ils ont rapporté dans un communiqué, ces entreprises permettront à leurs clients de moderniser leurs systèmes grâce au développement de «lowcode» et d’automatisation intelligente, qui comprend l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’automatisation des processus robotiques ou le «travail robotique» gestion », entre autres avancées.

De plus, cette alliance améliorera la transformation numérique.

Deloitte a mis en place un incubateur de solutions Appian pour créer des accélérateurs, des modèles et des solutions d’application réutilisables qui permettent à ses clients non seulement de renouveler les processus métier, mais aussi d’améliorer l’automatisation des tâches.

Kerri Maloney, partenaire principal de Deloitte, estime que les entités gouvernementales se concentrent “sur la mise à jour des technologies de l’information, mais font souvent face à des défis en raison des systèmes hérités de Debido”.

Selon ce que Maloney a dit, cette alliance permettra à Deloitte d’offrir des solutions à ses clients pour “moderniser les systèmes rapidement et sans problèmes”.

D’un autre côté, Marc Wilson, le fondateur et vice-président des partenariats mondiaux et des industries chez Appian, est fier de l’alliance et célèbre le niveau de qualité des services informatiques fournis par Deloitte.

Wilson a assuré que l’alliance est un exemple de ce qui se passe lorsque deux sociétés d’un tel pouvoir se réunissent pour “aider les organisations à être plus agiles grâce à l’automatisation”.

Actuellement, les deux sociétés, Deloitte et Appian, s’associent à la Food and Drug Administration pour mettre à jour leurs anciens systèmes et mettre en œuvre de nouvelles technologies en tirant parti de l’automatisation robotisée des processus.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited est le premier cabinet de services professionnels privés au monde, en termes de chiffre d’affaires, il est l’un des soi-disant Big Four Auditors, avec PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young et KPMG.

Connexes

.