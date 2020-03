Deloitte: le défi est lancé pour les banques de détail

Dans dix ans, les institutions bancaires seront de grands portails ouverts, avec une multiplicité d’offres également dans différents domaines. L’efficacité et la relation privilégiée avec le client resteront des points fermes

plus smartphone et des applications mais surtout une implication technologique avancée qui peut également offrir une valeur expérientielle au client. C’est ce que veulent tous les clients des banques, quel que soit le type d’établissement et son emplacement sur la carte.

Partout dans le monde, les clients ont beaucoup changé et changeront encore beaucoup dans un avenir proche. Être en mesure de répondre à leurs attentes est un défi qui engage toujours de nombreuses réalités dans le monde bancaire, malgré les efforts une plus grande numérisation. Ce sera l’un des aspects avec lesquels le banque de détail devront s’affronter au cours de la décennie qui vient de s’ouvrir.

Que restera-t-il des instituts de vente au détail qui nous ont accompagnés à ce jour en dix ans?

Sélection naturelle

«Les forces perturbatrices qui agissent également simultanément sur le secteur vente au détail ils créeront une sélection naturelle et cela entraînera la disparition de nombreuses banques “, dit-il Paolo Gianturco, associé senior de Deloitte – Manager FinTech qui poursuit: «Au terme de ce processus, les réalités émergentes de la fintech pourraient devenir les principaux acteurs du marché. Les opérateurs traditionnels, en revanche, devront recalibrer leurs stratégies “. Le paysage sera profondément différent de l’actuel.

Selon l’expert de Deloitte, même dans le sillage de l’open banking, les banques de détail de la prochaine décennie pourraient prendre le caractère de réalités ouvertes également aux acteurs de différents secteurs, devenant ainsi des plateformes multi-offres avec des propositions qui iront même au-delà du sphère bancaire. “C’est une hypothèse qui émerge”, explique Gianturco.

Dans ce tout nouveau monde l’efficacité du service restera l’un des facteurs déterminants ce qui marquera la compétitivité des différentes banques qui restent sur la scène du secteur.

À l’avenir, cependant, ceux-ci devraient rester les détenteurs privilégiés de la relation avec le client. «C’est un aspect qui nous permettra de repenser la proposition de valeur et de répondre aux besoins des clients de manière holistique, soutenus par des données et analyses ad hoc, également grâce au big data “.

Quant au produit et auinnovation produit, on s’attend à ce qu’à l’avenir l’accent soit mis sur l’aspect d’un plus grand bien-être financier à transmettre au client. Cette voie passera également par une plus grande imbrication des services de financement, de paiement et de gestion d’actifs.

La sécurité sera au premier plan.

Tout cela sera accompagné deoffrir une expérience de plus en plus organisée au client et une connectivité transparente.

“A propos de cela le monde des banques devra investir, parvenant à proposer un écosystème composé d’applications mais aussi des bonnes interfaces des programmes utilisés de temps en temps – explique Gianturco -. Dans cet environnement profondément repensé, le service de conseil, qui est désormais un atout important pour les banques, devrait rester un facteur distinctif important. “

Fintech vers la maturité.

si le monde des banques traditionnelles affûte ses armes pour relever de nouveaux défis, la portée de Fintech il devient de plus en plus mature. Il est vrai que les investissements mondiaux dans les startups bancaires ont quadruplé de 2014 à 2018 et ont atteint 39 milliards de dollars en 2019, mais le nombre de nouvelles startups a diminué et cette tendance a caractérisé les quatre dernières années.

De l’analyse des tendances en cours, il ressort que l’Asie est la destination privilégiée pour capital-risqueur qui se concentrent sur ce secteur. Selon les données de Venture Scanner, la part du financement de l’Asie est passée de seulement 9% en 2014 à 30% en 2018.

en attendant certaines fintechs changent leurs modèles commerciaux plus que par le passé, et diversifier les zones géographiques et les segments dans lesquels ils opèrent. Profitant du grand succès de la plateforme de paiement, par exemple, l’American Stripe s’est également tourné vers le crédit aux petites entreprises.

Indépendamment de ce que le prochaine vague de fintech mènera en termes d’investissements, de modèles économiques ou de réglementations, les partenariats avec le monde bancaire traditionnel se poursuivront, conduisant à de nouvelles innovations dans le secteur.

